Nederlands-Amerikaanse econometrist Imbens wint Nobelprijs voor Economie

De Nederlands-Amerikaanse econometrist Guido Imbens heeft samen met de Amerikaanse en Canadese economen Joshua Angrist en David Card de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Dat heeft het Nobelcomité maandag bekendgemaakt. Imbens en Angrist onderzochten de mogelijkheden van natuurlijke experimenten bij het aantonen van causale verbanden. Card op zijn beurt maakte gebruik van dergelijke natuurlijke experimenten in zijn onderzoek naar sociaaleconomische vraagstukken met betrekking tot de arbeidsmarkt.

Natuurlijke experimenten zijn, anders dan gecontroleerde experimenten, situaties die zich toevallig voordoen en zich lenen voor wetenschappelijk onderzoek. In sociaaleconomisch onderzoek is een gecontroleerd experiment vaak niet mogelijk, omdat zulke experimenten ethisch niet verantwoord zouden zijn. Onderzoekers kunnen een groep kinderen bijvoorbeeld niet uitsluiten van een opleiding om te zien of hun leven anders verloopt dan dat van kinderen die wél naar school gingen.

David Card onderzocht in 1992 het effect van de verhoging van het minimumloon op de arbeidsparticipatie aan de hand van een natuurlijk experiment: in New Jersey kregen medewerkers van fastfoodketens een loonsverhoging van tachtig cent per uur. In de aangrenzende staat Pennsylvania werden de lonen niet verhoogd. Door zich te richten op het grensgebied tussen de staten, waar de leefomstandigheden voor de meeste inwoners vergelijkbaar waren, kon Card de invloed van de loonsverhoging op de arbeidsparticipatie meten. Die invloed bleek minder groot dan eerder gedacht. Card deed verglijkbare onderzoeken naar onder meer de effecten van migratie op de arbeidsmarkt. Hij is hoogleraar aan de Amerikaanse University of California.

Een revolutie in empirisch economisch onderzoek

Guido Imbens, die werd geboren in Eindhoven, en Joshua Angrist doen al sinds de jaren negentig onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van economisch wetenschappelijk onderzoek aan de hand van natuurlijke experimenten. Hun centrale vraag was: is het mogelijk om causale verbanden aan te tonen als de onderzoeker niet kan bepalen wie deelneemt aan de onderzochte experimenten? Door een kader op te stellen voor onderzoek met natuurlijke experimenten, waarin onder meer staat dat de onderzoeker het karakter van de onderzochte groep moet kennen, hebben Imbens en Angrist de methode legitimiteit gegeven, vindt het Nobelcomité. Imbens is hoogleraar aan de economische faculteit van Stanford University in Californië, Angrist doceert aan het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology.

Card, Imbens en Angrist hebben „een revolutie teweeggebracht in empirisch economisch onderzoek”, zegt lid van het Nobelcomité Eva Mörk. „Het is nu mogelijk wezenlijke vragen te beantwoorden zonder gecontroleerde experimenten uit te hoeven voeren.”

Vorig jaar wonnen Amerikanen Paul R. Milgrom en Robert B. Wilson de Nobelprijs voor Economie voor hun onderzoek naar de veilingtheorie en de uitvinding van nieuwe vormen van veilingen. De prijs heet eigenlijk de Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences, die ter herinnering aan Alfred Nobel wordt uitgereikt. Formeel gezien is het geen Nobelprijs, zoals die voor de Vrede of de Literatuur. De onderscheiding wordt wel uitgereikt door dezelfde Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen, die ook de andere winnaars selecteert. De Sveriges Riksbank Prize werd voor het eerst uitgereikt in 1969.