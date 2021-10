Met de creditcard van justitie naar de stripclub

„Hete hangijzers”, noemt de voorzitter van de strafkamer in de rechtbank in Den Bosch, Arie van de Wetering, het. Hij doelt op het herhaalde bordeelbezoek op kosten van de zaak waaraan de voormalig advocaat-generaal Derk K. (71) zich zou hebben schuldig gemaakt. Het staat op de tenlastelegging met een zevental feiten waar de oud-secretaris-generaal van de International Association of Prosecutors (IAP) zich volgens het Openbaar Ministerie aan heeft schuldig gemaakt.

Verduistering in dienstbetrekking, zo heet het delict. Derk K. gebruikte met grote regelmaat de creditcards en bankpassen van de IAP om privé uitgaven te doen. Het begon in 2010 en eindigde in 2016, toen hij wegens het voortdurend knoeien met uitgaven gedwongen werd op te stappen bij de IAP. Ook het OM liet hem toen weten de magistraat na een carrière van bijna veertig jaar, waarin hij onder meer furore maakte bij de aanpak van fraude, niet meer terug te willen.

Gadegeslagen in de rechtszaal door zijn voorganger als secretaris-generaal, Henk Marquart Scholtz, en zijn oude secretaresse bij de IAP, bespreekt de rechtbank gedetailleerd de bezoeken die Derk K. tijdens dienstreizen aflegde aan uitgaansgelegenheden als de Fetish Strip Club in Sofia of de Solid Gold stripclub in Kiev. Met de pasjes van zijn werkgever spendeerde hij er vele duizenden euro’s.

Verdachte K. heeft volgens het OM totaal ongeloofwaardige verklaringen voor zijn handelwijze. Hij zou in Oekraïne zijn gedupeerd omdat zijn pasjes zouden zijn geskimd. In Genève zou hij duizend euro hebben gepind in een red light-bar om een ring voor zijn echtgenote te kunnen kopen, wat hij vervolgens niet deed.

In Sofia was met de IAP-bankpasjes 3.500 euro uitgegeven in een fetish bar. Na jaren te hebben gezwegen over dit incident heeft K. onlangs het OM per brief uit de doeken gedaan dat hij in Bulgarije slachtoffer zou zijn geworden van „gewiekste criminaliteit”. Hij zou die dag eerst in een bar in Sofia zijn gedrogeerd. Criminelen zouden zijn pasjes en telefoon hebben gestolen en er prostituees mee hebben betaald. Twee dagen later hebben zijn belagers de telefoon en pasjes weer onder de deur van zijn hotelkamer geschoven.

‘Een ongeloofwaardig verhaal’

„Een ongeloofwaardig verhaal”, aldus officier van justitie Stijn Revis. Derk K. had zijn pasjes na het ‘drogeren’ destijds niet laten blokkeren, deed geen aangifte en vertelde zelfs niks over het incident aan de Nederlandse collega die met hem meereisde.

De verdachte betaalde met de creditcard van de zaak ook een vakantie met zijn vrouw naar Mallorca. Kocht een maatpak met IAP-geld in Den Haag. En voor zijn dochter betaalde hij in 2012 een lunch ter gelegenheid van haar huwelijk in hotel L’Europe in Amsterdam. Met de American Express-kaart van de aanklagersclub betaalde hij 800 euro.

De verdachte vertelde dat het slordigheidjes betrof. Hij gebruikte de pasjes als hij zijn eigen creditcard was vergeten. Hij zou het later weer herstellen en ja, soms ging dat mis. „Het is door mekaar gaan lopen. Ik was te makkelijk van vertrouwen ten aanzien van mezelf”. K. zei soms ook „geen actieve herinnering” meer te hebben.

Rechter Van de Wetering deed geen moeite zijn verbazing te verbergen over het handelen van de verdachte. De rechter wees erop dat er in de IAP-administratie zo’n 30.000 euro tekort is ontstaan. K. vond dat wel meevallen. „Dat gaat over een periode van zes jaar. Daar valt een boekhouder niet van achterstevoren”.

De advocaat van K., Marlies van Strien, verdedigde haar cliënt door te zeggen dat hij „niet was aangenomen als boekhouder” maar dat zijn taken als secretaris-generaaal meer op het relationele vlak zouden liggen.

Volgens de officier van justitie heeft Derk K. veel schade toegebracht aan de reputatie van het IAP, het OM en Nederland. Hij eist een werkstraf van 180 uur en twee maanden voorwaardelijke celstraf.

Besmet

Advocate Van Strien meent dat K. genoeg is gestraft. De verdachte kan geen contacten meer onderhouden met oud-collega’s. „Er wordt niet meer op hem gereageerd. Mijn client is nu een besmet persoon.”

Het IAP zegt nog geld te zullen vorderen van K. Zijn opvolger, Han Moraal, laat desgevraagd weten met de advocaat van K. „na de uitspraak verder te praten over een mogelijke vervolg schadevergoeding”.