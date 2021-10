Meer hartklachten een jaar na Covid-19-besmetting

Een jaar nadat zij Covid-19 hebben gehad kampen Amerikaanse veteranen met meer hart- en vaatproblemen dan veteranen die geen corona hebben gehad. Het gaat om een verhoogd risico op verschillende kwalen, variërend van bloedstolsels, hartaanvallen en beroertes, tot abnormale hartritmes, hartontsteking en hartfalen. Dat blijkt uit een groot onderzoek dat online verschenen is als preprint; voorlopige uitkomsten die nog niet zijn beoordeeld door peer reviewers.

De onderzoekers van Washington University hadden via Veteran Affairs de beschikking over heel veel medische dossiers van al dan niet gepensioneerde personeelsleden van het Amerikaanse leger. Ze identificeerden een groep van meer dan 150.000 personen die voor 15 januari 2021 positief testten op SARS-CoV-2. Hun cardiovasculaire gezondheid gemiddeld een jaar na de Covid-19-diagnose werd vergeleken met die van 3,6 miljoen andere veteranen die geen coronabesmetting hadden opgelopen. Om ook het effect van mogelijke indirecte invloeden de pandemie eruit te filteren, vergeleken zij het ook met de cardiovasculaire data van 3,6 miljoen veteranen uit 2017, pre-corona.

Dat een SARS-CoV-2-infectie, zeker bij ernstige infectie en ziekenhuisopname, acuut effect kan hebben op hart en bloedsomloop staat wel vast. Maar de vraag is of het een jaar, of jaren erna ook nog negatieve gevolgen heeft. „Dit onderzoek is nog een beetje prematuur”, reageert Folkert Asselbergs, cardioloog in het UMC Utrecht op de Amerikaanse studie. „Een jaar later is nog niet echt lange termijn, en je moet in de conclusies verdacht zijn op vertekening van de uitkomsten, doordat mensen met onderliggend lijden ernstiger ziek worden van corona en er dus ook meer aan over kunnen houden. Als een soort vliegwieleffect.”

De vraag is of het ook voorheen gezonde mensen treft, zegt Asselbergs. In zijn dagelijkse praktijk merkt Asselbergs overigens niets van een plotselinge toename van hartpatiënten door toedoen van Covid-19. „Maar op MRI-beelden zien we bij patiënten soms wel littekens in het hart, een aanwijzing dat daar een ontsteking heeft gezeten. Maar of dat litteken jaren later nog bijvoorbeeld de oorzaak van hartritmestoornissen kan worden, dat weten we nu nog niet.”

Asselbergs en zijn collega’s zijn begin deze maand zelf een onderzoek gestart om de gevolgen van Covid-19 op langere termijn in kaart te brengen. „Zoals het er nu naar uitziet lijkt de cardiovasculaire schade op de korte termijn wel mee te vallen,” zegt Asselbergs, „maar we willen ook weten of dat over tien jaar nog zo is”.

Op zich vallen de individuele extra risico’s na Covid-19 ook in het Amerikaanse onderzoek nog mee. Het probleem zit hem in de grote aantallen mensen, schrijven de Amerikanen. Gezien het grote aantal besmettingen met Covid-19 (al meer dan 43 miljoen in de VS, twee miljoen in Nederland), „kunnen de hier gerapporteerde risico’s zich vertalen in een toename van de ziektelast van hart- en vaatziekten”, aldus de auteurs.