Medewerkers van basisscholen krijgen loonsverhoging

Medewerkers van basisscholen krijgen een loonsverhoging en dit jaar eenmalig een iets hogere eindejaarsuitkering. Dat is het resultaat van nieuwe afspraken over een cao voor het basisonderwijs, zo heeft de Algemene Onderwijsbond (AOb) op maandag bekendgemaakt.

De salarissen van basisschoolmedewerkers stijgen met 2,25 procent. De eindejaarsuitkering gaat in december 2021 van 6,3 procent naar 6,5 procent. De regel gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2021. Het akkoord is ondertekend door onder meer de AOb, onderwijsvakbond CNV Onderwijs en organisatie voor het primair onderwijs de PO-Raad.

Basisschoolmedewerkers pleiten al langer voor een hoger salaris, om zo de kloof tussen hun salarissen en die van medewerkers in het voortgezet onderwijs te dichten. Een gelijkwaardigere beloning is volgens de AOb nodig om de sector aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort tegen te gaan. Met deze loonsverhoging is het gat nog niet gedicht.

500 miljoen euro

Werkgevers en vakbonden onderhandelden al maanden over de nieuwe cao. Dat het zo lang duurde heeft volgens AOb-bestuurder Thijs Roovers te maken met het feit dat „het hele schooljaar overhoop lag door corona en dat zowel de vakbonden als de werkgevers vonden dat er extra geld vanuit Den Haag nodig was.”

Op Prinsjesdag werd bekend dat het demissionaire kabinet vanaf 2022 structureel 500 miljoen euro beschikbaar stelt voor het verkleinen van het verschil in salaris tussen basisschoolmedewerkers en medewerkers van middelbare scholen. Dat bedrag wordt niet ingezet voor deze loonsverhoging. Over de precieze besteding van de 500 miljoen euro wordt volgens de AOb pas gesproken in de onderhandelingen van de cao voor 2022. De docentenvakbonden hadden eerder gevraagd om 900 miljoen euro om de salarissen in de sector gelijk te trekken.

