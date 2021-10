Knallende uitlaten en ronkende motoren: uitgaan voor de een, overlast voor de ander

Hij kan het wel even laten horen, zegt de 26-jarige Mohammed, welk geluid er uit zijn witte Volkswagen Golf GTI kán komen. Glunderend trapt hij vanuit stilstand kort op het gas – geronk en twee harde knallen volgen. Dan, lachend: „En? Zie je ze al kijken?”

Samen met twee vrienden is hij vanavond vanuit Den Haag naar de Rotterdamse Kruiskade gekomen. Het is een van de laatste nazomeravonden in september, in het centrum is het loeidruk. Langs hen heen rijdt een onophoudelijke stroom auto’s met mannen én vrouwen tussen de twintig en dertig jaar, de meesten hebben de ramen opengedaan. Een aantal auto’s en motoren rijdt meerdere keren langs, ze maken een hoop kabaal: knallende uitlaten, dreunende muziek, de blikken op hun omgeving gericht: wie zag het?

„Ze maken hier midden op straat een u-turn, en doen dan gewoon weer hetzelfde rondje”

Patserbakken

‘Showverkeer’, wordt het drukke verkeer op vrijdag- en zaterdagavonden wel genoemd. Iets minder eerbiedige woorden zijn er ook: patserbakken bijvoorbeeld. Of juist weer heel voorzichtige: ‘Verkeer zonder duidelijke bestemming.’ Voor de bestuurders is het een vorm van uitgaan, voor hun omgeving betekent het vooral overlast. Minutenlang getoeter en ronkende motoren houden de bewoners, die zich steeds vaker „hoog in de emoties” bij de gemeente Rotterdam melden, geregeld uit hun slaap, zegt ‘stadsmarinier’ Arwin Siermans. En de drukte wordt alleen maar erger, ziet hij.

Dit soort overlast was er al jaren, zegt Siermans, verantwoordelijk voor het verbeteren van de veiligheid in het centrum van Rotterdam. Maar sinds de coronacrisis, waarin er weinig te doen was, neemt het rondjes rijden en hangen op parkeerplaatsen „bizarre vormen” aan. „Van heinde en ver komen autobestuurders hierheen. Er wordt tegen elkaar opgebokst, met snelheid, asociaal rijgedrag.” Dat trekt weer lachgasverkopers aan, zegt hij. Naarmate de avond vordert, worden sommigen vervelender. De overlast beperkt zich inmiddels niet meer tot het centrum. Bovendien heeft niet alleen Rotterdam ermee te maken. Ook in steden als Amsterdam, Den Haag en Eindhoven stromen straten geregeld vol auto’s.

Zijn vrienden vinden het wel leuk, het hoort bij het weekend, zeggen ze. Maar Brahim (20), die net als de meeste mannen en vrouwen in dit artikel niet met zijn volledige naam in NRC wil, schudt demonstratief zijn hoofd: „Levenloos”, zegt hij. „Ze maken hier midden op straat een u-turn, en doen dan gewoon weer hetzelfde rondje.” Thuis heeft hij vaak last van het geronk, het getoeter. En ook Marcella (32), die eveneens in het centrum van Rotterdam woont, wordt er horendol van. „Bij het stoplicht voor mijn woonkamerraam trekken ze met zeventig kilometer per uur op, om een paar seconden later alweer op de rem te trappen.”

Waar de gemeente Rotterdam vooral mee worstelt, zegt Siermans, is dat in zo’n hele rits auto’s maar een paar bestuurders hard hoeft op te trekken, om de hele buurt tot wanhoop te drijven. Terwijl de aanpak van zulk gedrag lastig is. Want: zet er een agent of boa naast, en het is rustig. Maar verdwijnen die om een hoek – dan is het raak. „Kijk daar, zie je! Die scooter is net aangereden”, zegt Mohammed uit Den Haag.

Snapchat

Op het Schouwburgplein, honderd meter verderop, staat wel politie. Maar hier ze je ze alweer constant stilstaan, wachten, dan weer gas geven, wijst hij. Zelf is hij dat niet van plan te doen vanavond: „Kinderachtig.” Natuurlijk, geeft hij meteen toe: ook hij kocht zijn auto voor het geluid. Maar dat knallen met zijn uitlaat, zoals hij net voordeed, dat doet hij liever op een tachtigkilometerweg, waar er geen mensen over zebrapaden lopen. In het centrum vindt hij dat „een beetje asociaal gedrag.”

De drie Haagse vrienden komen hier voor wat zij noemen een „chillavondje”. Even verderop aten ze wat, nu rijden ze een paar rondjes door de stad, rond tien uur gaan ze door naar een shishalounge.

Wie je ook aanspreekt op of rond het Rotterdamse Kruisplein, zegt het meteen: de Kruiskade en West-Kruiskade, die zijn berucht. Twee jonge vrouwen uit Oosterhout, een vriendengroep uit Roosendaal – ze weten waar ze moeten zijn. „Hier is het zien en gezien worden, hier kun je nummers van dames scoren”, vertelt een 27-jarige motorrijder uit Utrecht bijvoorbeeld. Eliaa (19) uit Rotterdam-West, die de boel samen met een paar vrienden vanaf de stoep gadeslaat, wijst naar de langsrijdende auto’s: „Jagen, jagen, jagen, zoeken, zoeken, zoeken. Zo gaat dat hier. Kijk maar.”

En inderdaad: wie goed om zich heen kijkt, ziet het gebeuren. Vlak nadat Mohammed zijn gaspedaal kort heeft ingetrapt, stopt een auto met twee jonge vrouwen naast zijn open raampje. Een van hen gilt vanuit de auto dat ze zijn jas mooi vindt. „En we vinden jou trouwens ook heel knap!” Nummers en Snapchat-accounts worden in razend tempo uitgewisseld, de vrouwen rijden weer door. De 27-jarige motorrijder uit Utrecht heeft zo al drie nummers gescoord, roept hij lachend. En gaat hij ze morgen allemaal bellen? „Tuurlijk niet!” Het gaat hem vooral om bevestiging.

„Heel eerlijk, jij zou ook niet naar een date gaan in een Suzuki Alto”

Natuurlijk spelen uiterlijk en groepsdynamiek daarbij een belangrijke rol: de meesten zien in één oogopslag in welke auto iemand rijdt. Voor hem is dat liefhebberij, zegt Mohammed, maar het straalt ook uit: „Ik kan dit betalen.” Het gaat goed. Zijn vriend Noureddine (28): „Heel eerlijk, jij zou ook niet naar een date gaan in een Suzuki Alto. Hierin voel je je zekerder.”

Niet voor niets worden de auto’s door de wat jongere jongens weleens voor een avond gehuurd. Een Volkswagen Golf GTI of Audi S3 kun je bijvoorbeeld vanaf 250 euro per dag huren bij bedrijfjes die in dit soort populaire auto’s gespecialiseerd zijn. Een Mercedes C 63 AMG kost 500 euro.

Nu kun je iedereen die in een dure auto rondjes rijdt niet zomaar over één kam scheren, zegt criminoloog Jeroen van den Broek, die op de Erasmus Universiteit in Rotterdam onderzoek doet naar straatcultuur. Ze zijn er allemaal met een eigen reden. „Maar over het algemeen geldt wel: de belangrijkste reden is opvallen. En overlast veroorzaken door lawaai te maken, hoort daar vaak bij.”

Voor deze jonge mannen en vrouwen is het belangrijk om aan de verwachtingen van de straatcultuur te voldoen, legt Van den Broek uit. „Het gezien willen worden hangt samen met een gevoel van eigenwaarde, met erbij horen, meetellen. En het ‘schijt hebben aan’ hoort ook vaak bij die mores: wie maakt ons wat?” Bovendien hoort hij de jongeren in zijn huidige onderzoek weleens zeggen dat waar merkkleding nep kan zijn, je met dure auto’s niet kunt sjoemelen. „Die zijn sowieso echt, zelfs al zijn ze gehuurd. En dat vinden ze belangrijk.”

Overlast Eindhoven. In Eindhoven is het volgens gebiedscoördinator centrum Gied Alferink met name de Kruisstraat in Woensel die regelmatig volstroomt met 'showverkeer', en de binnenring van Eindhoven waar er hard wordt gereden en hard wordt opgetrokken. De Kruisstraat werd deze zomer tijdelijk 's avonds en 's nachts afgesloten, en op de binnenring werden onlangs drie politieacties gehouden, waarbij er 145 bonnen voor onder andere verkeersovertredingen en overlast werden uitgeschreven. Nijmegen. „We hebben op de Waalkade, en in mindere mate aan de noordzijde van de Waal, tijdens mooi weer langere tijd te maken gehad met overlast door jongeren met auto's", laat een woordvoerder van burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen weten. Rondjes rijden, geluidsoverlast, intimiderend gedrag en gebruik van lachgas hoorden er bij de problemen. Nadat bleek dat bekeuringen uitdelen niet hielp (deze zomer zo'n 300), werd de Waalkade deels afgesloten voor verkeer. Den Haag. De gemeente Den Haag heeft vooral op Scheveningen te maken met overlast van snel optrekkende auto's. Met name in de zomer, laat een woordvoerder van wethouder Robert van Asten weten. Inmiddels worden er geluidsmetingen uitgevoerd, zijn er verkeersdrempels geplaatst, sommige wegen worden bij drukte afgesloten, er wordt extra gehandhaafd, en er loopt een proef met een slagboom. „De overlast is sindsdien aanzienlijk verminderd."

Flitspalen

En de overlast? Daar probeert de gemeente Rotterdam wel degelijk iets aan te doen. Deze zomer was er bijvoorbeeld een ‘zomeroffensief’. Er kwamen drempels, wegversmallingen, plantenbakken, betonblokken. Straten werden in het weekend afgesloten voor autoverkeer, her en der kwamen (verplaatsbare) flitspalen. En er stond meer politie op straat.

Een andere oplossing zou volgens Siermans een ‘geluidsflitspaal’ kunnen zijn. In Rotterdam liep onlangs een proef van meetbedrijf Munisense en onderzoeksinstituut TNO, met een microfoon met camera die geluidswaarden boven een bepaalde decibelgrens registreert. Maar, benadrukt Siermans: daar moeten we ook nog een nummerbord aan kunnen koppelen. „En zover zijn we nog niet.” Bovendien volgt daarna een ingewikkeld juridisch traject: is de bestuurder of de fabrikant aansprakelijk voor het lawaai? Werd er onnodig getoeterd? En hoe zit het met persoonsgegevens en privacy? Ook in Amsterdam komt binnenkort op drie locaties een proef met zo’n geluidsflitspaal.

Wat zijn gemeente nu doet, helpt zeker, daarvan is Siermans overtuigd. Maar tegelijkertijd geeft hij toe: „Dit probleem is heel moeilijk te tackelen.” Want maak het auto’s in de ene straat moeilijk, en ze vertrekken naar de volgende. En daarmee worstelen andere gemeentes ook.

Op het Kruisplein in Rotterdam wordt het rustiger op straat, naarmate het later op de avond wordt – de Haagse vrienden zijn allang vertrokken. Maar waar er aan het begin van de avond ook wel werd geflirt, lijkt het aandacht trekken vanuit auto’s nu vooral op straatintimidatie.

Natascha (21) uit Rotterdam loopt met haar vriendinnen naar huis. Ze vindt de auto’s mooi, maar dit gedrag niks. „Ik probeer oogcontact te vermijden, maar soms gaan ze toch naar me roepen. Alsof ik een stuk vlees ben en je me kan opeten, ben je niet goed opgevoed of zo? Je hebt toch zelf ook een moeder, of een zusje?” Even verderop draait een van de ronkende auto’s een parkeerplaats op. Wat de bestuurder van de overlast voor bewoners vindt? „Moet je maar niet midden in de stad gaan wonen.”