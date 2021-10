Irak arresteert plaatsvervanger van gedode IS-leider Al-Baghdadi

Irak zegt één van de leiders van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) te hebben gearresteerd. Sami Jasim was de plaatsvervanged leider van IS onder het bewind van Abu Bakr al-Baghdadi, schrijft de minister-president van Irak, Mustafa al-Kadhimi, maandag op Twitter. Baghdadi werd in 2019 gedood bij een Amerikaanse militaire operatie in Syrië.

Volgens Al-Kadhimi is er een „complexe operatie” uitgevoerd om Jasim in handen te krijgen, waarover de premier verder geen informatie geeft. Tegen persbureau AP zeiden medewerkers van de Iraakse inlichtingendienst dat Jasim in het buitenland werd opgepakt en een paar dagen geleden naar Irak is overgebracht.

De Irakees Sami Jasim, die voluit Sami Jasim Mohamed al-Jaburi heet, diende in 2014 als IS-afgevaardigde in Mosul (Irak). In 2015 vertrok hij naar Syrië, waar IS het kalifaat had uitgeroepen. Daar werd hij de rechterhand van Al-Baghdadi. Tot zijn aanhouding beheerde hij de financiën van IS. In de Verenigde Staten staat hij op de lijst van de meest gezochte personen. Er staat een beloning van 5 miljoen dollar (circa 4,3 miljoen euro) op zijn hoofd.