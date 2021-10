In 1961 arriveerde de trut in Van Dale

Wat betekent het woord trut? In een vraaggesprek met NRC zei Kees van Kooten daar onlangs over: „Een trut is volgens Van Dale een vrouw die haar taken verwaarloost en de kamer niet opruimt.” Context: Van Kooten boetseerde uit de letters van de naam Mark Rutte het woord kamertrut, een anagram dat deze politicus zal achtervolgen.

Wat ook bleef haken, althans bij mij, was die definitie. Zegt Van Dale dit echt?

Niet precies. Volgens de jongste editie van dit woordenboek heeft ‘trut’ onder meer de volgende betekenissen: onbenullige vrouw; vrouw die niet opschiet met haar werk; onaantrekkelijke, stijve of vervelende vrouw.

Van Dale is, net als de taal zelf, in ontwikkeling. De trut deed haar intrede in dit naslagwerk in 1961. Of er toen significant meer vrouwen gingen werken weet ik niet; een paar jaar eerder was mijn moeder in ieder geval nog ontslagen bij een ministerie omdat zij in verwachting was. Ook die Van Dale uit 1961 noemt trut een vrouw die niet opschiet met haar werk. Daarnaast werd dit woord volgens dit lexicon gebruikt voor „een onbetekenend of zeurig [sic] vrouwspersoon”.

Het is goed om te beseffen dat woordenboeken heel lang vrijwel uitsluitend door mannen zijn gemaakt. Woker geformuleerd: door witte heteromannen, vaak op leeftijd.

‘Trut van Kralingen’

Was trut in 1961 een nieuw woord? Nee, de Van Dale-redacteuren waren onvoldoende opgeschoten met hun werk. Trut waarde toen al ruim honderd jaar in het Nederlands rond; de herkomst is omstreden. Toen Van Dale het opnam, had het al in veel andere woordenboeken gestaan. Daaruit blijkt dat trut zeker niet alleen voor vrouwen werd gebruikt. Een naslagwerk uit 1873 geeft zelfs als voorbeeldzin: „Een trut van eenen vent.” Ook een kind en zelfs een dier kon je uitmaken voor trut.

Terug naar de beginvraag: wat betekent trut precies? Het is een scheldwoord, zoveel is duidelijk. Versterkende vormen zijn: ‘trut van Hamburg’, ‘trut van Kralingen’, ‘trut van Troje’, ‘trut met vingers’. Wie de definities in het wetenschappelijke woordenboek van het Nederlands bekijkt, komt woorden tegen als: bedeesd, benepen, burgerlijk, dom, eerloos, erotisch onaantrekkelijk, harkerig, houterig, humeurig, knullig, langzaam, lastig, lelijk, lummelig, onbeduidend, onbeholpen, onzeker, schaapachtig, slecht, slordig, stijf, stuurs, sukkelig, sullig, traag en treuzelachtig.

Kortom: we weten het niet precies, de betekenis hangt af van de context, wat geldt voor heel veel scheldwoorden. Wel komen in de definities van trut opvallend vaak woorden voor als langzaam, traag en treuzelachtig. Die associaties passen op hun beurt verrassend goed bij het anagram kamertrut. Dat zou je – ik roep maar wat – kunnen zeggen tegen iemand die de Kamer lummelig langzaam informeert en tergend traag formeert.