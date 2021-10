Het wordt vroeg pieken tijdens Amsterdam Dance Event

Het is zes uur ’s middags, de zon schijnt en Club Bret in Amsterdam-West vibreert van de tuin tot aan de dak-bar met beats en opwinding. Zo’n vijfhonderd man danst, drinkt en probeert zich verstaanbaar te maken boven de muziek uit. ‘Disco Total’ is de naam van het feestje. Bezoeker Iskander Settels (27) vertelt dat hij een wit John Travolta-kostuum in de garderobe heeft liggen. Dat zal hij straks aantrekken, als hij nog meer in de stemming is. Hij knikt veelbetekenend naar zijn biertje.

‘Vroeg pieken’ wordt het genoemd, of ‘dag-dansen’. Nu clubs en café’s om twaalf uur ’s nachts moeten sluiten – wegens de coronaregels – is het zwaartepunt van het uitgaan verplaatst van de nacht naar overdag. Bij Club Bret, direct naast Station Sloterdijk, begon het feest op deze zaterdag om twee uur vanmiddag, en meteen vormde zich een rij met danslustigen voor het drie verdiepingen hoge gebouw. In de tuin van Bret drinkt Josefine Osman (47) een glas water. Ze kon niet bij de bar komen, zo druk is het. De sfeer in combinatie met het daglicht, doet haar denken aan een festival. Ze kijkt om zich heen: „Allemaal blije mensen.” In de rij voor de wc staat Abigail (27, wil niet met haar achternaam in de krant). In de afgelopen periode heeft ze het dansen ‘erg gemist’, normaal gaat ze meerdere avonden per week uit. Ze is hier sinds een paar uur, en heeft non-stop gedanst.

Tot elf uur mogen ze blijven, om middernacht moet alles schoon en leeg zijn. Iskander en zijn vrienden bespreken alvast waar ze straks heen gaan. Want om elf uur is hij „nog niet klaar”, waarschijnlijk organiseren ze bij hem een huisfeest.

Vannacht lig ik om een uur of één in bed en ben ik morgen weer fris

Dat ze vroeg moet stoppen, vindt Abigail geen probleem. „Ik heb een drukke baan. Vannacht lig ik om een uur of één in bed en ben ik morgen weer fris. Een prima combinatie.”

Dit ‘nieuwe clubben’ wordt ook de norm tijdens het internationale dance-festival dat komende week in Amsterdam plaats heeft: Amsterdam Dance Event. Na de digitale editie van vorig jaar, mag ADE nu weer live worden uitgevoerd. Al zullen de honderden feesten en evenementen die normaal gesproken ’s nachts zijn, zich nu overdag afspelen. ADE, het grootste dancefestival ter wereld, had minder dan één maand de tijd om het programma te organiseren, waarbij ook rekening moest worden gehouden met het vroege sluiten.

Keihard werken

Jan Willem van de Ven en Meindert Kennis, die samen de ADE-directie vormen, zeggen: „Op 14 september werd duidelijk dat het festival kon doorgaan, met als beperking dat de clubs om twaalf uur sluiten. Dat betekent dat we drieënhalve week de tijd hadden om de logistiek te regelen.” Van de Ven: „Er is keihard gewerkt. Alle clubs en organisaties moesten hun vergunningen aanvragen. Daar hebben zowel de organisatoren als de gemeente zich voor ingezet, vaak tot diep in de nacht.”

ADE is een wereldwijd platform voor elektronische muziek, waar een groot aantal organisatoren, artiesten en zaaleigenaren onder valt. Kennis: „Als wij zeggen: het gaat door, dan moeten die mensen aan de slag. En nu moest ook nog alles naar de dag worden verplaatst. Artiestenmanagers moesten optredens ombouwen, tourmanagers moesten vliegtickets omboeken, leveranciers moeten andere tijden aanhouden.” Van de Ven: „Maar iedereen doet zijn best. De sector is veerkrachtig en flexibel.”

Doordat de optredens van ADE nu vanaf 14.00 uur zijn, vervalt voor de professionele gasten het conferentie-gedeelte, oftewel de paneldiscussies en ontmoetingsmogelijkheden die andere jaren het dagprogramma vullen. Daarmee vervalt ook de rol van Felix Meritis, op de Keizersgracht, als hoofdkwartier. In 1996 begon ADE als een businessconferentie, aangekleed met een paar optredens. Al was die verhouding inmiddels omgedraaid, het business-aspect is nog steeds vitaal.

Robert Deutsch is programmeur van evenementenorganisatie Loveland, dat dit jaar acht evenementen heeft op het festival. Deutsch: „ADE is ook als business-evenement geslaagd, omdat iedereen zich hier wil presenteren. Als artiest of feestorganisatie weet je dat veel belangrijke internationale boekers en agenten aanwezig zijn. Als zij jouw show zien, is de kans groot dat ze je zullen boeken voor internationale optredens.”

Niet zestig afspraken

Zelf heeft Deutsch op ADE normaal gesproken zo’n zestig afspraken met internationale collega’s. „Dan praat ik overdag met boekers over het komende seizoen, en ben ik ’s nachts mijn evenementen aan het bijwonen.” Dit jaar heeft hij zo’n vier à vijf afspraken, zegt hij. „Ik heb geen tijd voor meer. Als ik overdag een feestje organiseer, moet ik daar aanwezig zijn.” Dat hij niet kan overleggen over komend seizoen is geen probleem. „Voor de zomer van 2022 heb ik het programma al klaar”, hij lacht, „dat van 2020!”

Voor Kennis en Van de Ven, die directeur zijn sinds november 2019, wordt het hun eerste echte ADE. Van de Ven: „We stonden laatst samen op een feestje en ervaarden voor het eerst sinds twintig maanden hoe het is om met veel mensen tegelijk muziek te ondergaan.” Vijf dagen lang zijn er 350 optredens, op meer dan honderd locaties, te bezoeken. Van de Ven: „Op ADE hopen we te zorgen dat honderduizenden bezoekers die ervaring weer kunnen hebben. Het is zo’n groot verschil met afgelopen periode, daar kijken we enorm naar uit.”

