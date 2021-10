Voor Extinction Rebellion is burgerlijke ongehoorzaamheid het enige alternatief

Het is de enige keer dat Jelle de Graaf (32) fel wordt vanavond: als hem wordt gevraagd of de acties van Extinction Rebellion niet te ontwrichtend zijn voor de samenleving. „We strijden tegen het uitsterven van de mensheid,” briest hij. „Volgens mij mag dat ook wel.”

Het is zaterdagavond en in een antikraakwoning in een dorpje vlakbij Amsterdam druppelen een voor een leden van klimaatbeweging Extinction Rebellion (XR) binnen. Kathi (22) en Jelle bereiden een vegan curry met rijst. Een regenboogvlag hangt op de eerste verdieping, het raam is beplakt met posters van XR.

De bijeenkomst is anderhalve week voor de grote klimaatactie in Den Haag, die de grootste tot nu toe in Nederland moet worden. Ontwrichting is een van de kenmerken van de beweging. De activisten gaan de weg tussen de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blokkeren. Dagenlang, zo is de bedoeling.

De 21-jarige Elsa is vanuit Eindhoven naar de vergadering gekomen. De studente Industrial Design leerde Extinction Rebellion vooral kennen via social media en sloot zich anderhalf jaar geleden aan. Privé zette ze zelf al stappen voor een betere wereld: ze eet geen vlees meer, ze reist niet met het vliegtuig en koopt geen nieuwe kleding. „De verwarming gaat thuis niet meer aan, hoe koud ik het soms ook heb.”

Maar dat was niet genoeg. „In je eentje kun je het systeem niet veranderen.” En juist systeemverandering is wat Extinction Rebellion zegt te willen bereiken. Hoewel het een „enorme uitdaging” is, eist de groep bijvoorbeeld dat de overheid de broeikasuitstoot afbouwt naar netto nul voor 2025. Ook wil XR meer inspraak voor de gewone mens via een burgerberaad; een representatieve groep Nederlanders die zich moet buigen over klimaatbeleid. Elsa zegt dat zij pas tevreden is als al deze eisen ingewilligd zijn. „En zelf zou ik ook het liefst een wereld zonder hiërarchie zien.”

Extinction Rebellion eist onder meer dat de overheid de broeikasuitstoot afbouwt naar netto nul voor 2025, en de instelling van een ‘burgerberaad’ dat zich moet buigen over klimaatbeleid. Foto Niels Blekemolen

De meeste geïnterviewden willen uit veiligheidsoverwegingen niet met hun achternaam in de krant. Hun namen zijn wel bij de redactie bekend.

Drie keer is Elsa gearresteerd bij acties. „Dat is niet fijn. Je doet iets waar je in gelooft en dan worden je vrijheden afgepakt.” Elke actie opnieuw vindt ze het eng, geeft ze toe. „Je bevindt je in een superkwetsbare positie.” Zoals die keer dat ze de weg in haar eentje blokkeerde, door op de grond te gaan zitten. „Dat deed ik alleen, maar er stonden in de buurt gelukkig vrienden van me. Het is eng, maar ik weet waar ik het voor doe.”

Negatieve aandacht

Extinction Rebellion werd in 2018 in het Verenigd Koninkrijk opgericht door activisten Gail Bradbrook, Simon Bramwell and Roger Hallam en nog acht anderen. Ze zijn ontevreden over het klimaatbeleid en maken zich grote zorgen maken over het uitsterven van (dier)soorten. Massale burgerlijke ongehoorzaamheid zien ze als het enige alternatief om de wereld te redden.

Tijdens een van de eerste grote acties in november van dat jaar blokkeerden zo’n zesduizend mensen vijf grote bruggen over de Theems in Londen. De beweging is inmiddels achtief in 84 landen en waaide ook al snel over naar Nederland. Burgerlijke ongehoorzaamheid is volgens XR nodig omdat acties met duizenden mensen op het Malieveld niet altijd (media-)aandacht krijgen, maar blokkades die de samenleving ontwrichten wel, zelfs al is de aandacht negatief.

Tijdens de coronaperiode waren bijeenkomsten schaars - dit is een van de eerste keren dat de 'rebellen' elkaar weer in het echt zien. Tijdens het eten wordt dan ook vooral bijgepraat en geplaagd. „Ben je nou met het OV gekomen, Bram?” vraagt Jelle. „De vorige keer kwam je tenminste nog fietsen uit Eindhoven.”

Voor de vergadering begint, gaat Bram (24) langs met een houten schaaltje waar iedereen zijn telefoon in achterlaat. Voor het geval de politie er een aftapt. Jelle: „We willen voorkomen dat ze te voren al op de hoogte zijn van onze plannen.” Bram brengt het schaaltje naar een andere ruimte in huis, de computer gaat aan en Merijn (32) sluit digitaal aan bij de vergadering.

De politie is een veelvuldig besproken onderwerp deze avond. Hoe ga je om met agenten? Floppy is een term die voorbijkomt: helemaal slap worden. Dan moeten agenten je wegslepen, en dat is niet eenvouding: voor een volwassen man zijn vier agenten nodig. Elsa: „Bij mij hadden ze aan twee genoeg, ik voelde me zo klein!”

Bovenal is belangrijk: de boel niet laten escaleren. Niet schreeuwen, in de buurt van je groepje blijven en geen weerstand bieden. Tijdens deze actie zullen de activisten voor het eerst uitgerust zijn met bodycams, om zich te beschermen tegen politiegeweld.

Het woord privilege komt ook voorbij. Extinction Rebellion bestaat vooral uit witte mensen. Dat is een probleem, vinden ze. De club wil inclusiever zijn en meer leden met verschillende achtergronden aan zich binden. Al brengt dat voor sommigen extra problemen met zich mee. Jonny (21): „We geven mensen van kleur vaak een rol waarin ze minder arresteerbaar zijn. Achter de schermen of verder weg van de actie. Dat is misschien niet zo sexy, maar agenten hebben de neiging heftiger op ze te reageren.”

„Burgerlijke ongehoorzaamheid” acht Jelle „heel effectief, in een breed scala van actievormen. Het heeft zich wel bewezen in het verleden. Kijk maar naar de Verenigde Staten in de jaren zestig, toen zwarte Amerikanen meer rechten eisten of naar de protesten ten tijde van de aidsepidemie.”

NRC mag niet bij de hele vergadering aanwezig zijn, omdat sommige dingen geheim moeten blijven. De mens is altijd de zwakste schakel, legt Jelle uit. Een plan kan via via bij de politie terechtkomen.

Er wordt een tijdje gediscussieerd over een bepaalde route in Den Haag. Ivy (21) is laatst al gaan verkennen en zag dat een straat is afgesloten vanwege werkzaamheden. Wat zijn de alternatieven? En welke andere routes zijn mogelijk als de politie ook andere wegen afsluit?

Jelle: „Die straat gaan ze sowieso afsluiten.”

Ivy: „Voordat we er zijn?”

Jelle: „Dat is eerder gebeurd.”

Jonny: „Als de politie denkt dat de situatie onder controle is, dan laten ze meer mensen door. Omdat ze een plan hebben om iedereen weer te verwijderen.”

Jelle laat een toiletemmer zien voor gebruik tijdens langdurige blokkade-acties. Foto Niels Blekemolen

Praktische zaken komen ook voorbij: wie bestelt tenten met emmers voor mensen die naar de wc moeten? Maar ook: waar zijn de safe spaces tijdens een actie? Op zo'n locatie kunnen de actievoerders even bijkomen en praten over hoe ze zich voelen.

Welzijnstraining

Hoeveel aandacht deze rebellen daaraan besteden, blijkt een paar dagen later, bij een ‘welzijnstraining’ in Amsterdam-Oost. In een schemerig zaaltje van een ontmoetingscentrum hebben vijf vrouwen zich verzameld. De leeftijd varieert van 21 tot 62 jaar. Op houten stoelen zitten ze in een kring en bespreken intieme details over hun leven.

„Het voelt soms net als een therapiesessie”, zal Robin aan het eind zeggen. Hij geeft de training. „Zo’n actie levert veel adrenaline op, maar daarna kun je je leeg voelen of gedeprimeerd. Hoe zorg je ervoor dat je actie blijft voeren, en dat het niet bij een keer blijft?”

Robin, een Vlaming die in 2015 naar Amsterdam verhuisde, heeft een wollen trui aan die hij bij gevonden voorwerpen zag liggen, al heeft hij weinig moeite gedaan om de eigenaar te vinden, geeft hij toe.

Hij praat met de deelnemers over het herkennen van stress. Hoe gaan ze daarmee om? En ook: hoe deëscaleer je een situatie. Hoe zorg je ervoor dat een boze automobilist weer rustig wordt? „Je moet je ervan bewust zijn dat je zo'n persoon niet gaat overtuigen”, zegt Robin. Luisteren, samenvatten en doorvragen, is het advies.

Die keer dat een boze chauffeur tegen Robin zei dat hij zijn tankwagen in brand wilde steken in de buurt van de demonstranten, herhaalde hij wat de man net tegen hem had gezegd. „U maakt mij bang, zei ik tegen hem.” Na een tijdje droop de chauffeur af. „Ga het gesprek aan vanuit je gevoelens, met gevoelens kun je niet discussiëren."

„Dus je moet niet calm down zeggen", lacht Toscha (24). Het gaat haar eerste actie worden. Ze heeft op de Hotelschool gezeten. „In de horeca zag ik hoeveel voedsel werd weggegooid en ik vroeg me echt af waar we mee bezig zijn."

Ze volgt nu een master Environment and Resource Management en wil haar kennis gaan inzetten in Peru, waar ze opgroeide. „Daar boeren en anderen in de voedselketen helpen met verduurzaming.”

De avond eindigt met een check-out, zoals elke bijeenkomst van XR ook begint met een check-in. Om even stil te staan bij hoe de deelnemers zich voelen. Een van hen bekent dat ze twijfelt over deelname aan de actie in Den Haag. Ze vindt het eng. Voor de mensen die er wel bij de klimaatactie in Den Haag is na afloop van de actieweek een debriefing gepland. Dan zullen ze niet allleen praten over hoe de actie ging, maar ook stilstaan bij de emoties die vrijkwamen.