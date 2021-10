Hanna van Vliet: ‘Als mensen niet met mij willen werken, hoef ik dat ook niet met hen’

Haar vrienden noemen ’m „het vingertje van Hanna”: de wijsvinger die omhoogkomt en halverwege haar gezicht blijft hangen als ze wil aangeven dat er volgens haar iets loos is. „Nou ja, nou ja, als ik iets wil nuancéren”, verduidelijkt ze, omdat haar vingertje niet moet overkomen als betweterig. Het vingertje uit zich ook regelmatig digitaal, in mails naar castingdirectors, producenten en andere belangrijke mensen in de filmwereld.

Hanna van Vliet (29) was een driftige baby en een driftig kind, tot ze zich rond haar pubertijd begon te schamen voor haar gedrag – huilen, stampen, hoofdbonken. Haar theorie is dat ze haar energie daarna „pro-actief” is gaan inzetten. De acteerschool waar ze al sinds haar zesde op zat, werd steeds belangrijker, en in de loop der jaren ging ze onrecht vaker aankaarten. Het vingertje, dat ongelijkheid wil aanstippen, is vanaf het tweede jaar van de toneelschool geleidelijk actiever geworden. Nadat ze er openlijk voor uitkwam dat ze lesbisch is, en samen met regisseur Valerie Bisscheroux en scriptschrijver Maud Wiemeijer ging werken aan ANNE+. Dat begon als een webserie over Anne, gespeeld door Hanna, en andere jonge vrouwen in de liefde, en groeide uit tot een gelijknamige bioscoopfilm, die deze week in première gaat en later op Netflix komt. „Je kunt je pas boos maken over je eigen positie in de wereld als je weet wat die positie is. Ik wil en kan mijn mond nu niet meer houden als ik voel dat iets niet goed zit.”

Hanna is even eerder komen aanfietsen over de Ringdijk in Amsterdam-Oost, door de regen, in de verte klinkt het gebrom van auto’s op de drukke Wibautstraat. We hebben afgesproken in de Vergulden Eenhoorn, vroeger een boerderij en nu een restaurant. In de zomer zit ze er vaak op het terras, want ze woont hier vlakbij en haar vrienden ook.

Heeft ze lekker geslapen vannacht? „Ja, best goed geloof ik.” Ze trekt een zilveren kettinkje onder haar grijze capuchontrui vandaan, laat die door haar vingers glijden en stopt ’m even in haar mond, zoals ze vaker zal doen als ze nadenkt. Ze heeft het nogal druk nu, vandaar de vraag over het slapen.

Over deze serie

We leven, zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar wat maakt het de moeite waard? Niemand die het definitieve antwoord kan geven, maar menigeen heeft er ideeën of zelfs sterke gevoelens over. Daarnaar vragen we in deze serie kunstenaars, schilders, dichters, musici en wetenschappers.

Deze maand komen er twee films in de bioscoop waarin zij de hoofdrol speelt. Naast het liefdesverhaal ANNE+, de eerste Nederlandse speelfilm waarin een non-binair persoon (Thorn Roos de Vries) een belangrijke rol speelt, verschijnt ook Drijfzand. Daarin speelt ze een vrouw die voor haar moeder (vertolkt door Elsie de Brauw) moet gaan zorgen, en ook een dochter heeft met wie ze haar band goed wil houden. Tegelijkertijd neemt ze de serie De Droom van de Jeugd op, waarin ze een jonge feminist speelt, en heeft ze net de opnames van Verloren transport afgerond, over de Tweede Wereldoorlog, vanuit het perspectief van vrouwen.

Goed geslapen dus, maar er is wel iets waar ze maar over blijft malen. „De Gouden Kalveren.” Ze zit in de inclusiviteitscommissie die moest adviseren over de categorieën van de filmprijzen die vorige maand werden uitgereikt. Onderwerp van gesprek was of categorieën voor mannen en vrouwen nog wel van deze tijd zijn, uitkomst was dat ze werden afgeschaft. „Een non-binair persoon zou de prijs anders niet kunnen winnen.” Maar tijdens de uitreiking bleek, Hanna was er al bang voor, dat vooral mannelijke acteurs en filmmakers bekroond werden. „Dat voelt als een stap terug. Wat nu? Want genderinclusiviteit is wel nodig.”

Hanna groeide op in een progressief gezin in Gorinchem. Haar vader is oncoloog en haar moeder kinderarts. Haar moeder nam deel aan de Baas in eigen Buik-beweging. Hanna’s vader was een van de eerste mannen die vanwege de opvoeding parttime gingen werken.

Het ideale gezin om in af te wijken van de norm, zo lijkt het. Toch kwam ze er pas in het tweede jaar van de toneelschool voor uit dat ze lesbisch is. Ze heeft er geen trauma’s aan overgehouden, maar moet wel concluderen dat het leuker was geweest om op de middelbare school al met meisjes te flikflooien in plaats van met jongens. „Als er in mijn jeugd zoiets als ANNE+ was geweest, had ik mijn gevoel misschien eerder ‘normaal’ gevonden.”

Dan was ze misschien ook wel eerder activistisch geworden. Sinds ze aan ANNE+ werkt, kan ze misrepresentatie niet meer aan zich voorbij laten gaan, terwijl het daarvoor vaker slechts voor een ongemakkelijk gevoel zorgde. Bijvoorbeeld als ze haar vrouw-zijn moest omarmen door een bepaald soort ‘sexy’ rollen te spelen, terwijl dat voor haar niet per se vrouw-zijn is. „Ik zei er niks van. Ik was achttien, wat wist ik nou.”

Dat meisjes haar dagelijks mailen of aanspreken over de rol die Anne bij hun coming-out heeft gespeeld, laat haar „activistische motor” harder draaien. „Hoe meer je ermee in aanraking komt, hoe harder je je ervoor wil inzetten. Ik kan er moeilijk vakantie van nemen.”

Foto Merlijn Doomernik Foto Merlijn Doomernik Foto’s Merlijn Doomernik

Even geleden werd ze gevraagd om auditie te doen voor een film over twee homo’s die in elkaar werden geslagen. „De regisseur en scenarist waren zelf niet gay, de homo’s werden gespeeld door hetero’s en ik werd gevraagd voor een klein rolletje omdat ‘het ons leuk lijkt dat bijrollen door homo’s worden gespeeld, voor meer gelaagdheid in verhaal’.” Hanna schudt haar hoofd. Van die redenatie snapt ze niets. „Geweld tegen onze gemeenschap is een trauma. Stel je voor dat je mensen in blackface de hoofdrol zou laten spelen in een verhaal over slavernij, gemaakt door alleen maar witte mensen, terwijl zwarte mensen een bijrol krijgen. Uiteindelijk moet iedereen natuurlijk alles kunnen spelen, maar zo lang bepaalde groepen systematisch ondergerepresenteerd worden, moet je als maker je best doen om mensen op z’n minst mee te laten werken aan hun eigen verhalen.” Ze stuurde de makers een mail met vragen. Waarom worden de hoofdrollen gespeeld door hetero’s? Waarom vindt hij het wél belangrijk om gays in bijrollen te hebben? „De regisseur vond mij doorgeslagen.”

Een goede vriend van Hanna die ook in de filmwereld werkt, heeft weleens gezegd dat ze voorzichtiger moet zijn, omdat ze anders misschien rollen misloopt. „Als mensen niet met mij willen werken, hoef ik ook niet met hen te werken. Maar het is een privilege dat ik dat kan zeggen, omdat het goed gaat met mijn carrière.”

Je zei net: toen ik achttien was, wist ik niets. Wanneer weet je genoeg?

„Nooit waarschijnlijk. Het is altijd goed om je te realiseren dat er dingen zijn die je niet weet. Bijvoorbeeld hoe het is om zwart te zijn. Iets waar ik me pas bewust van ben geworden toen de Black Lives Matter-beweging in 2019 in Nederland op gang kwam. Het is een privilege om dingen niet te weten.”

De komende dagen zal blijken of ANNE+ aanslaat, of de recensenten de film goed vinden en hoe het publiek ernaar kijkt. Dat vindt Hanna, die ook over de inhoud nadenkt, spannend. „Over de serie horen we vaak dat ook veel hetero’s ernaar kijken, en dat het herkenbaar is omdat het over de liefde gaat. Ik hoop dat het nog steeds een laag instapniveau heeft.”

Ze neemt een slok gemberthee. „Wat denk jij, is het te activistisch?” De non-binaire Thorn houdt een paar monologen die wel activistisch klinken, zeg ik. „Als het over non-binaire personen gaat, komt vaak de kritiek dat het maar over twee, drie mensen gaat. Maar omdat ik ze ken, weet ik dat het er veel meer zijn. En ik weet dat meer mensen zichzelf zullen gaan herkennen als er een non-binair persoon op tv komt. Ik ben me ervan bewust dat het een grootstedelijk gesprek lijkt, maar in dorpen in Brabant worden ook non-binaire kinderen geboren. Ik denk dat er veel mensen zijn die zich hun hele leven raar voelen.”

Foto Merlijn Doomernik

Het gesprek komt op ‘cancel culture’: het fenomeen dat mensen die volgens een groep anderen iets fout hebben gedaan, onder druk worden gezet om te stoppen met wat ze doen. Sommige acteurs, comedians en andere artiesten spreken hun angst om gecanceld te worden uit. We praten over de serie De Luizenmoeder, waarop kritiek kwam omdat mensen de grappen die worden gemaakt racistisch vinden, terwijl anderen juist vinden dat racisten een spiegel werd voorgehouden. Hanna heeft vooral moeite met de verbolgen manier waarop de makers op de kritiek hebben gereageerd. „In een interview met de Volkskrant zei maker en hoofdpersoon Ilse Warringa, die ik trouwens heel leuk vind, dat er allemaal commissies meekijken en dat niks meer mag. Maar met De Luizenmoeder mogen ze toch alles? En ze hebben een Gouden Film-award gewonnen en alle kijkcijferrecords verbroken. Ik vind niet dat je alleen politiek correcte dingen mag maken, maar wel dat je ter verantwoording geroepen mag worden.”

Wat zou je doen als je gevraagd wordt voor de Luizenmoeder?

„Weet ik niet. Ik doe wel mee aan Nieuw Zeer namelijk. Een serie met sketches, gemaakt door allemaal mensen die ik heel leuk vind. Een beetje vergelijkbaar met De Luizenmoeder: sommige scènes vind ik heel leuk en andere niet. Ik heb er soms bijvoorbeeld moeite mee als Nieuw Zeer sketches maakt over racisme. Die worden bijna allemaal gemaakt door witte mensen. Dan kun je zeggen: het probeert een spiegel voor te houden. Maar ik ken heel veel mensen van kleur die de grappen echt niet leuk vinden omdat het iets in stand houdt waar zij last van hebben. Ik zou het goed vinden als het schrijversteam diverser zou zijn.”

Wat vinden zij bijvoorbeeld niet grappig?

„Ik geef een voorbeeld over mezelf. Ik acteerde in een sketch over consent. Een jongen zei tegen een meisje: ‘Ik heb iets ergs gedaan. Ik heb over je gefantaseerd en ik heb me op je afgetrokken.’ De maker zei dat de grap over een generatie moest gaan die totaal geïntellectualiseerd omgaat met seks. Maar ik vond dat de boodschap van de sketch ook leek: ja hóór, de man moet weer helemaal door het slijk omdat hij niet zo over een vrouw mag denken. Toen zei ik: kunnen we het dan niet omdraaien, dat ik hém seksualiseer. Dat gebeurde en was superleuk. Dat de maker goed luisterde en het vervolgens meteen heeft aangepast, vind ik heel erg voor hem spreken. Op zo’n moment kun je van binnenuit het verschil maken.Soms vraag ik me af of dat de juiste manier is. Ik blijf erover twijfelen.”

Tegenover wie of wat voel je je verantwoordelijk om activistisch te zijn?

„Dat weet ik niet goed. Ik denk wel dat ik een groot verantwoordelijkheidsgevoel heb. Ik voel me ook altijd verantwoordelijk voor de sfeer in groepen mensen.”

Hoewel je een halfbroer en twee pleegzussen hebt, ben je opgegroeid als enig kind. Heeft dat daaraan bijgedragen?

„Ik heb niet het gevoel dat ik het thuis bij elkaar moest houden. Ik heb me altijd prima vermaakt en heb veel sociale vaardigheden gekregen doordat ik altijd vriendjes moest maken. Maar ik mis wel steeds meer iemand die de dynamiek van ons gezin kent, met wie ik kan sparren.” Twijfelend: „Je weet al dat mijn ouders ziek zijn, geloof ik?”

Sinds mei van dit jaar ligt er een extra „bewustzijnslaagje” over alles wat ze meemaakt, zegt Hanna. Haar ouders zijn allebei ziek. „Als je meemaakt dat mensen sterfelijk zijn, zie je alles om je heen op een andere manier. Ik heb een superleuke relatie, vrienden, een huis. Op deze leeftijd ben je veel met jezelf bezig, en dat was ik eerder misschien ook wel. Je bent je niet bewust van wat je ouders allemaal voor je hebben opgeofferd. Maar nu doe ik mijn best om tijd vrij te maken. Wat kan ik terugdoen? Het is een eenzaam besef dat ze waarschijnlijk eerder doodgaan dan ik me had voorgesteld.”

Foto Merlijn Doomernik

Ze veegt een met een mouw van haar grijze trui een traan van haar gezicht. Ik weet niet of je dit moet opschrijven, zegt ze, „want ik wil niet dat er in andere interviews de hele tijd naar mijn ouders wordt gevraagd. Maar dit gesprek gaat ook over zingeving, dus ik kan het moeilijk niet zeggen.” Even later: „Ik vind het heel mooi om te zien dat mijn ouders heel veel talent hebben voor genieten. Op mijn balkon zitten met een kaasbroodje en dat dan helemaal geweldig vinden. Dat wil ik ook wel leren.”

Je zegt vaak dat je geprivilegieerd bent. Vind je dat je dat privilege niet verdient?

„Het is een misvatting dat privilege gaat over iets wel of niet verdienen. Het betekent dat er omstandigheden zijn die je in ieder geval niet belemmeren. Je kunt best een kutleven hebben, maar je hebt het niet omdát je wit bent.”

In een voorgesprek zei je vriendin en oud-studiegenoot Merel Baldé dat je je schaamde voor de vaatwasser die je had toen je net in Amsterdam woonde.

Hanna lacht. „Omdat ik in een koopstudio woonde, terwijl zij een kleine kamer had.”

Je had de vaatwasser verborgen.

„Nou ja verborgen, ik had gewoon niet gezegd dat ik er een had toen ze begon met afwassen. Ik voelde me ongemakkelijk. Ik was me denk ik bewust van dat voorrecht.” Even later: „Als je je bewust bent van je privileges, kun je denk ik ook beter luisteren naar anderen. Mijn moeder kan heel goed luisteren. Ze had de voornaamwoorden van Thorn bijna in een keer goed. Dat vind ik echt geweldig. Ze is gewoon eind zestig. Het ontroert me, omdat veel mensen er zo moeilijk over doen. Ik hoop dat ik later net zo ben als zij.”