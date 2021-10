Eigenaar Gazelle neemt groot Amerikaans fietsconcern over

Het Nederlandse auto- en fietsenconcern Pon neemt het Amerikaanse Dorel Sports over, het bedrijf achter fietsenfabrikanten als Cannondale en Schwinn Bikes. Dat heeft Pon, eigenaar van Gazelle, maandag bekendgemaakt in een persbericht.

Met de transactie, die Pon de grootste fietsenfabrikant ter wereld maakt, is omgerekend ruim 700 miljoen euro gemoeid. Samen zijn de twee bedrijven goed voor een jaarlijkse omzet van circa 2,5 miljard euro. Dat is grofweg 400 miljoen euro meer dan het van oorsprong Taiwanese bedrijf Giant, dat nu nog het grootste fietsenconcern ter wereld is.

Pon-topman Janus Smalbraak spreekt in een schriftelijke verklaring van een logische stap voor het bedrijf. Hij noemt de overname „een mijlpaal in onze strategie om een wereldmarktleider in de fietsenindustrie te bouwen” met „een grote variëteit aan kwaliteitsmerken en diensten”. Als de toezichthouders akkoord gaan met de overname, zal deze in het eerste kwartaal van 2022 rond zijn.

Het in 1895 als opgerichte Pon is onder meer bekend van de import van auto’s, waaronder van Volkswagen, Audi, Lamborghini en Porsche. In 2011 werd Pon eigenaar van het populaire fietsmerk Gazelle. Later volgden ook onder meer de Amerikaanse fietsenmerken Cervélo en Santa Cruz, evenals het Nederlandse Urban Arrow en BBB Cycling. Pon is wereldwijd actief en heeft ruim 12.000 medewerkers in 36 landen.