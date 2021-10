Eeuwige jeugd

Met twee gezellige vriendinnen uit mijn studententijd loop ik door een beeldentuin. We concluderen tevreden dat we in achtenveertig jaar niet anders of ouder zijn geworden.

Plotseling struikelt een van ons over een kuiltje in het pad. Ze valt languit op de grond. Met een licht geschaafde hand, zonder een spier te vertrekken, staat ze vlot weer op.

„Ik ben toch zó blij dat wij dus gewoon kunnen vallen en nog steeds geen heup breken.”