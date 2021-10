Eerste overleg tussen VS en Taliban was ‘openhartig en professioneel’

Het tweedaagse overleg tussen de Verenigde Staten en de Taliban afgelopen weekend in de Qatarese hoofdstad Doha was „openhartig en professioneel”. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een zondag gepubliceerde verklaring. Het waren de eerste fysieke bijeenkomsten tussen delegaties van beide partijen sinds de Taliban afgelopen zomer de macht over Afghanistan overnamen.

De Amerikaanse afvaardiging richtte zich in de gesprekken met hoge Taliban-vertegenwoordigers vooral op terorrismedreiging en veiligheid, zo staat in het persbericht. Ook het belang van vrouwenrechten is aan bod gekomen. Verder spraken de vertegenwoordigers over het vergemakkelijken van Amerikaanse humanitaire hulp aan de Afghanen.

Daarnaast hebben de Amerikanen opnieuw benadrukt dat de Taliban zullen worden beoordeeld op hun daden en niet alleen op hun woorden. Of er concrete afspraken zijn gemaakt, is onduidelijk. Amerikaanse functionarissen zeggen maandag in gesprek met persbureau Reuters dat de gesprekken uitsluitend „pragmatisch” waren en dat de VS de fundamentalistische groepering niet erkennen of legitimeren.

Humanitaire hulp

Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kabul, dat in handen is van de Taliban, kijkt volgens Reuters positief terug op de bijeenkomsten. De Afghaanse autoriteiten verwelkomen naar eigen zeggen het aanbod van Amerikaanse humanitaire hulp, maar dit mag „niet gekoppeld zijn aan politieke kwesties”.

De Taliban grepen afgelopen augustus de macht in Afghanistan, bijna twintig jaar na de aanslagen van 11 september. De machtsovername volgde op maandenlange vruchteloze vredesbesprekingen tussen de Taliban en de Afghaanse regering in Doha.