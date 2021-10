Een gebaar om het leed van oud-topturnsters te verlichten

Vijfduizend euro: ruimhartig, praktisch, snel in de uitvoering. Zo luidde maandag de samenvatting van de financiële regeling die turnbond KNGU en sportkoepel NOC-NSF gaan treffen voor turnsters die de voorbije decennia het slachtoffer waren van wangedrag in de turnhal. Het is geen schadevergoeding, klonk het stellig tijdens de persconferentie op Papendal, maar een tegemoetkoming; een gebaar van erkenning voor het leed waarvan niemand, op een enkele trainer na, nog ontkent dat het de betreffende vrouwen is aangedaan.

Namens NOC-NSF bood voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg de vrouwen excuses aan. De sportkoepel ontving door de jaren heen wel degelijk signalen dat sommige coaches te ver gingen, zei ze, er kwamen zelfs onderzoeksrapporten aan te pas, maar daarmee doorpakken deed haar organisatie niet. Meldingen werden beschouwd als individuele incidenten, niet als de tekenen van een onveilig sportklimaat. „We zagen ze als losse bomen. En hadden geen oog meer voor het bos.”

Het was nagenoeg voor het eerst dat NOC-NSF zich zo stevig uitsprak over zijn eigen rol in het turndossier. De sportkoepel moet een veilig sportklimaat borgen: dat is jarenlang onvoldoende gebeurd.

Bij de turnbond waren ze opgelucht met de statements van NOC-NSF. Directeur Marieke van der Plas liet doorschemeren dat het prettig voelt dat zij en haar team er niet alleen voor staat bij de afwikkeling van wat misschien wel het meest schokkende sportdossier van deze eeuw lijkt te zijn. Zij sprak op Papendal van een „dag waarop we doen wat we eerder hebben nagelaten”.

Rapport Ongelijke Leggers

De KNGU zal daarmee een belangrijke aanbeveling opvolgen van de onafhankelijke commissie integriteit en ethiek. Die heeft het dit voorjaar verschenen rapport Ongelijke Leggers van Bureau Verinorm (over de misvormde turncultuur) bestudeerd en is het eens met het advies van de onderzoekers om getroffen turnsters vijfduizend euro uit te keren.

Dit bedrag komt niet uit de lucht vallen. Het is hetzelfde bedrag dat de zogenoemde Meisjes van de Goede Herder kregen, de slachtoffers van kinderdwangarbeid bij de gelijknamige rooms-katholieke instelling wier trauma’s pas enkele jaren geleden naar buiten kwamen. De ene turnster zal vrede met het bedrag hebben. Bij anderen dekt het bij lange na niet de emotionele en fysieke schade die zij hebben overgehouden aan hun jonge jaren in de turnhal. Intimidatie, kleineren, negeren: het hakte er bij sommigen zo diep in dat zij niet in staat zijn om te werken.

„We moeten niet naïef denken dat vijfduizend euro de oplossing is”, zei Van Zanen. Het is slechts een gebaar, bovenop bestaande regelingen. Hebben ex-turnsters veel hogere kosten gemaakt die bijvoorbeeld deels of niet worden gedekt door verzekeraars, dan kunnen zij zich ook melden bij de KNGU en NOC-NSF.

De tegemoetkoming is in eerste instantie vooral bedoeld voor turnsters die als kind aan een topsportregime werden onderworpen, en circa dertig uur per week trainden. Niettemin pleit de commissie ethiek en integriteit pleit voor ruimhartigheid bij de uitkering van het geld. „Er is geen hiërarchie in leed, geen manier om te zeggen dat wat de een is overkomen minder erg is dan de ander”, schrijft de commissie. „Wij willen dat de sportwereld iedereen op hetzelfde moment in de ogen kijkt en voor iedereen hetzelfde gebaar maakt.”

Om hoeveel turnsters het precies zou gaan, durfde maandag niemand te zeggen. In het rapport Ongelijke Leggers werd het aantal op honderd geschat. De tegemoetkoming komt op rekening van de turnbond. Kan de KNGU het niet meer betalen, dan springt NOC-NSF bij. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft expliciet gemeld niet mee te betalen. Wel biedt het hulp aan bij het optuigen van de regeling.

Ondanks vergelijkbare getuigenissen in andere landen is Nederland volgens KNGU-directeur Van der Plas het eerste land waar turnsters een tegemoetkoming krijgen. Ook voor Nederlandse begrippen is het een mijlpaal. Sporters die schade ondervonden aan hun sportcarrière zijn vaker gecompenseerd, maar dat ging doorgaans via de rechter. Niet collectief.

Afrekencultuur

Van der Plas merkte op dat de nazorg in het turndossier niet eenvoudig te realiseren is. Leg een dokter maar eens uit waarom de turncultuur van weleer zo’n drastisch effect heeft gehad op het verdere leven van jonge meisjes – uit het mannenturnen melden zich amper slachtoffers. „Bij Slachtofferhulp moeten ze écht begrijpen wat er is misgegaan in de turnzaal. Wij als bond hebben dan weer geen verstand van zorg.”

Intussen koestert ze de veranderingen die ze inmiddels al teweeg heeft kunnen brengen. Minder blote turnpakjes. Het afschaffen van een Nederlands Kampioenschap voor achtjarigen. Juryleden die naar haar toekomen om te vertellen dat zij zich al jaren niet prettig voelen bij de keiharde afrekencultuur op de mat. „In plaats van turnsters apart te beoordelen zullen we ook meer naar teamprestaties kijken”, vertelde ze. Individueel zijn turnsters kwetsbaar. Dat heeft het duistere verleden van de sport immers wel geleerd.

Stephanie Tijmes (29) Ex-turnster Pro Patria „De excuses zijn goed voor de erkenning van de slachtoffers. NOC-NSF maakt op deze manier een statement dat ze grensoverschrijdend gedrag, sportbreed, niet tolereren. Ook al zijn ze niet de baas van de sport, ze zijn wel het gezicht van de sport. De tegemoetkoming is een symbolisch bedrag dat de erkenning tastbaar maakt.”