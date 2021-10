Dertig jaar gevangenisstraf voor moord op advocaat Derk Wiersum

De rechtbank in Amsterdam heeft twee mannen maandagochtend tot dertig jaar celstraf veroordeeld voor de moord op advocaat Derk Wiersum. Tegen de twee, Giërmo B. en Moreno B., was door het Openbaar Ministerie levenslang geëist. Tijdens het proces hebben ze ontkend dat ze iets met de aanslag te maken hadden.

Wiersum werd op 18 september 2019 voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten. Hij was 44 jaar oud en had samen met zijn partner twee jonge kinderen. Tot zijn dood was hij advocaat van Nabil B., de kroongetuige in de strafzaak Marengo tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. In 2018 is ook een broer van de kroongetuige vermoord.

Geen levenslang

De rechtbank heeft niet vast kunnen stellen wie van de twee daders heeft geschoten, maar omdat er wel veel bewijs is dat zij nauw en bewust hebben samengewerkt bij de voorbereiding en de uitvoering van de moord, zijn ze allebei veroordeeld voor moord.

Hoewel Giërmo B. en Moreno B. (geen familie) allebei een strafblad hebben met daarop geweldsdelicten is de rechtbank afgeweken van de strafeis tot levenslang omdat ze niet eerder betrokken zijn geweest bij een levensdelict. Volgens de rechtbank is het feit dat de verdachten wisten dat het slachtoffer advocaat was wel strafverzwarend: het is „schokkend” dat vanwege geldelijk gewin een dienaar van de rechtsstaat is vermoord. „Het is bijna niet te bevatten hoe gruwelijk het voor de echtgenote moet zijn geweest haar man in een plas bloed te zien liggen.”

Volgens de rechtbank zijn de twee mannen ingehuurd en werd de liquidatie betaald door anderen achter de schermen. Het Openbaar Ministerie heeft het vermoeden uitgesproken dat Taghi achter de moord op Wiersum zit. Daarvoor is echter geen bewijs aangedragen en Taghi is niet aangeklaagd voor de moord. Volgens de rechtbank is dan ook niet vast te stellen wat precies het motief is van de moord op Wiersum.

Navigatiesysteem en bloedspoor

Belangrijk bewijs voor de moord is vergaard in een aantal auto’s die tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de moord zijn gebruikt. Zo bevatte de in beslag genomen bestelwagen nog een navigatiesysteem met alle eindbestemmingen van de voorafgaande weken, met onder meer het woonadres van Wiersum. In de auto waarin een van de daders reed toen hij werd aangehouden is een bloedspoor van Wiersum gevonden.

Daarnaast is er een uitgebreide telecomanalyse gemaakt waaruit blijkt dat een van de daders op de plaats delict was op het moment van de moord. Ook het feit dat de daders na de aanslag beschikten over opvallend veel geld heeft de rechtbank als belastend opgevat.

Giërmo B. en Moreno B., beiden met een laag IQ van rond de 74, hebben een uitgebreid strafblad. Ze zaten al eerder vast voor een reeks misdrijven zoals inbraken, diefstal, drugshandel, afpersing en vuurwapenbezit. De verdediging eiste vrijspraak omdat er volgens de advocaten geen bewijs was dat ze iets met de aanslag te maken hadden en een alibi hadden. De rechtbank achtte de alibi’s van de twee daders niet geloofwaardig.

De moord op Wiersum leidde tot geschokte reacties. Collega-advocaten noemden de moord een aanslag op het fundament van de rechtsstaat. Premier Mark Rutte zei de liquidatie „zeer verontrustend” te vinden en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema sprak over een „afschuwelijke moord” die „het wezen van de rechtsstaat aantast”.