Grootste democratische partij in Hongkong boycot verkiezingen

De grootste prodemocratische partij van Hongkong doet niet mee aan de parlementsverkiezingen van aankomende december. Dat meldt de lokale krant South China Morning Post maandag. De Democratische Partij gaf zijn leden twee weken lang de kans om zich in te schrijven als kandidaat, maar toen de sluitingsdatum verstreek, had niemand dat gedaan.

De boycot komt deels door ingrijpende politieke hervormingen die de pro-Chinese regering dit jaar doorvoerde. Zo is het aantal zetels dat de komende verkiezingen rechtstreeks gekozen kan worden beperkt tot minder dan een kwart, terwijl dit voorheen nog de helft was. Daarnaast worden kandidaten gecontroleerd op loyaliteit aan China. De Democratische Partij kan de boycot nog opheffen. Doet het dat niet, dan ontbreekt de partij voor het eerst sinds 1997 bij verkiezingen in Hongkong. In dat jaar droeg het Verenigd Koninkrijk Hongkong over aan China.

De Chinese regering waarschuwde eerder dat iedereen wordt vervolgd die aanzet tot een boycot van de verkiezingen. Ook de Democratische Partij zou op basis van de omstreden veiligheidswet kunnen worden vervolgd als het geen kandidaten levert, zei een Chinese regeringsadviseur vorige maand.

De pro-Chinese regering van Hongkong benadrukt steeds dat Hongkong democratisch is. Toch grijpt de regering al lange tijd hard in tegen dissidenten en tijdens prodemocratische protesten. Veel oppositieleden zijn gevangengenomen of hebben een verbod gekregen deel te nemen aan verkiezingen.