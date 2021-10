De Saoedi’s kopen Newcastle, de Emirati’s willen Cambridge

De miljarden euro’s, dollars en ponden die Arabische Golfstaten ervoor over hebben om hun imago op te krikken!

Nu weer Saoedi-Arabië, dat zo’n 350 miljoen euro op tafel legt voor de noodlijdende Engelse voetbalclub Newcastle United. De Engelse Premier League zegt dat het niet écht Saoedi-Arabië is maar een particuliere investeerder, want een Engelse voetbalclub mag niet worden geleid door een vreemde staat. Maar u en ik weten dat die investeerder, het Public Investment Fund, rechtstreeks en officieel onder controle staat van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. De Saoedische sterke man en opdrachtgever voor de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi. Maar zo’n kans kun je niet laten lopen, denken ze bij Newcastle en bij de Premier League, die al jaren geen probleem heeft met het Emiraatse geld in Manchester City.

Newcastle kost de Saoediërs nog heel wat meer, want ze hebben hun blokkade moeten opheffen van het Qatarese sportnetwerk beIN dat onder andere de televisierechten heeft van de wedstrijden van de Premier League. Ze gaan Qatar naar verluidt 1 miljard dollar (864 miljoen euro) betalen. BeIn werd niet alleen geblokkeerd, maar vanaf Saoedische bodem zond de piraat beoutQ (ja, zouden ze dat grappig hebben gevonden?) gelijktijdig alle wedstrijden uit. BeoutQ was een wapen in het Golfse conflict met Qatar, maar dat is eerder dit jaar bijgelegd. Voor alle duidelijkheid, op Saoedische bodem betekent: met de zegen van de staat.

Het is weer zo’n typisch geval van sportswashing (ik beperk me nu tot de Golf, maar China witwast op dezelfde manier het Oeigoerse mensenrechtenschandaal met de Olympische Winterspelen).

Aan de ene kant oorlog voeren en in tamelijke openheid elke mogelijke criticus bedreigen, opsluiten of zelfs vermoorden. Maar daar houden de broodnodige investeerders en toeristen niet van. Dus aan de andere kant miljarden uitgeven aan westerse voetbalclubs, wielerploegen, golftoernooien en Formule 1 autoraces – de komende maanden achtereenvolgens in Qatar, Saoedi-Arabië en Abu Dhabi! – om positief in het nieuws te komen en de fans te verleiden.

Het zou natuurlijk goedkoper zijn geen oorlog te voeren of dissidenten te folteren. Maar ja.

Niet altijd is de uitwerking zoals gehoopt. Qatar had vast een andere opbrengst verwacht voor de miljarden die het spendeert aan het wereldkampioenschap voetbal 2022, dat het in 2010 bij de voetbalbond FIFA kocht. „Revealed: Qatar’s World Cup ‘slaves’”, kopte The Guardian in 2013 over de uitbuiting van de gastarbeiders die de stadions bouwen, en dat artikel sloeg in als een bom. Zelfs verbetering van hun arbeidsomstandigheden heeft geen of in elk geval niet genoeg effect gehad. Qatars imago is vandaag nog steeds slechter dan het vóór 2010 was, net als dat van de FIFA en ik noem maar iemand, Ronald de Boer als officiële WK-ambassadeur.

Ik heb het vandaag over sport, maar kunst en wetenschap lenen zich uitstekend voor hetzelfde doel. Denk aan de internationale musea en de Amerikaanse en Britse universiteiten die tieren op Saoedische en Emiraatse goedgeefsheid. The Guardian onthulde in juli dat de Emiraten 400 miljoen pond (470 miljoen euro) willen uittrekken voor een samenwerkingsprogramma van tien jaar met de universiteit van Cambridge. De universiteit heeft een paar maanden uitgetrokken om zich te beraden op de mogelijke consequenties voor haar waarden en academische vrijheid. Maar wat moet het verleidelijk zijn die 400 miljoen pond aan te nemen.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.