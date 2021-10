De iconische en anonieme Jane Doe is terecht (en verontwaardigd)

Onder de progressievere headbangers is het een absolute klassieker: het album Jane Doe van Converge. In 2001 sloeg de plaat van de Amerikaanse post-hardcoreband in als een fragmentatiebom: gruizige slijptolgitaren die zowel loodzwaar gromden als dissonant knarsten, hyperactieve drums met uitzinnige roffels en ingenieuze tempowisseling, maar vooral: intens gekrijs, buitenissig gebrul en héél soms: gevoelige zanglijnen. „A revolution in noise”, jubelde het Britse metalblad Kerrang destijds in een vijfsterrenrecensie.

Sindsdien trekken talloze bands naar God City Studio van gitarist Kurt Ballou omdat ze net zo’n bruut gitaargeluid willen. De iconische hoes van Jane Doe – een indringend portret van een jonge vrouw met een aureool boven haar hoofd en dreigende schaduwen op haar kaken – belandde als tattoo op ontelbare lichaamsdelen.

Hoe gezaghebbend Converge binnen de bubbel van metal- en punkfanaten ook is, voor de grote boze buitenwereld bleef de herrierevolutie van Jane Doe – de Engelstalig uitdrukking voor ‘naam onbekend’ (en in het geval van een anonieme man: ‘John Doe’) – een goed bewaard geheim.

Fotoshoot voor ‘Marie Claire’

Zo ook voor het Franse model (en actrice) Audrey Marnay. Tot zij onlangs alsnog op de plaat stuitte en tot haar grote verbazing in de spiegel keek. Dit was zijzelf, twintig jaar geleden tijdens een fotosessie voor de Italiaanse Marie Claire, geschoten door de Nederlandse fotograaf Jan Welters. Kon dat zomaar? Daar moesten ze het maar eens over hebben, vond Marnay, die inmiddels een advocaat heeft ingeschakeld. Op Instagram plaatste ze de originele foto naast de albumcover en merchandise van de band, met de opmerking: ,,Hi CONVERGE, it’s “JANE DOE” Shall we talk!?”

Best pijnlijk voor Converge-zanger en huiskunstenaar Jacob Bannon, die altijd beweerde de albumhoes zelf te hebben getekend. In een verklaring op Instagram en Facebook heeft hij inmiddels toegegeven dat de foto „zeker een van de bronnen is”. Maar volgens Bannon is zijn werk „altijd gebaseerd geweest op collages, knippen, plakken, fotokopiëren en opnieuw verven of tekenen” en is die stijl vergelijkbaar met „iedereen van Shepard Fairey tot Francis Bacon”.

Jane Doe is de tweede iconische plaat waarvan het jubileum dit jaar wordt overschaduwd door juridische claims. Eind augustus klaagde Spencer Elden, die dertig jaar geleden als zwemmende baby op de hoes van Nirvana’s Nevermind belandde, de band aan wegens ‘seksuele uitbuiting’. Hij eist 150.000 dollar.