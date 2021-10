Mismatches op arbeidsmarkt voorkomen: de hoofd-aardbeienplukker kan prima aan de slag als teamleider

Het bleek nog lang niet makkelijk voor een direct mailbedrijf om een nieuwe teamleider te vinden. Geen enkele kandidaat voldeed aan de gewenste productie-ervaring. Totdat het bedrijf de functie-eisen in de vacature losliet en ging zoeken naar iemand die goed mensen kan aansturen en met verschillende nationaliteiten overweg kan. Zo kwam een werkzoekende in beeld die jarenlang hoofd-aardbeienplukker was geweest in Frankrijk. Daar leidde hij een internationaal team plukkers. De man bleek goed te passen.

Niet kijken naar de specifieke opleiding of expertise van een werkzoekende, maar naar vaardigheden, of skills. Dát is volgens Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt in Tilburg, de toekomst van werving en aanbod van personeel. Hij is er fervent voorstander van en noemt het „een revolutie op de arbeidsmarkt”.

En misschien is die revolutie ook wel nodig. Voor het eerst in vijftig jaar, sinds het CBS er cijfers over bijhoudt, zijn er meer vacatures dan werklozen in Nederland. Afgelopen kwartaal stonden tegenover iedere 100 werklozen 106 vacatures. Vooral in horeca, zorg, ict en detailhandel zijn personeelstekorten.

Werkgevers vinden via hun werving slechts een deel van het personeel dat ze nodig hebben. Ze letten daarbij meestal primair op opleiding, werkervaring en specifieke expertise. Omgekeerd kijken werkzoekenden alleen naar banen die aansluiten bij hun opleiding of ervaring.

Mismatch

De mismatch die deze beperkte manier van zoeken oplevert, is een groot probleem, zegt Wilthagen. Het raakt immers niet alleen individuele werkgevers en werkzoekenden. „Als producten en diensten niet meer kunnen worden aangeboden, is dat ontwrichtend voor de hele samenleving.” De hoogleraar waarschuwt voor een ‘kraptecrisis’, waarbij restaurants, winkels en scholen dicht blijven wegens gebrek aan personeel, de technici ontbreken om de energietransitie gestalte te geven en wachtlijsten in de zorg nog langer worden.

Mensen zijn veel meer dan enkel hun opleiding en werkervaring, vindt ook uitkeringsinstantie en banenbemiddelaar UWV. Ervaring die bijvoorbeeld is opgedaan via vrijwilligerswerk of in een andere sector kan een kandidaat ook heel geschikt maken voor een functie. In navolging van enkele meer regionale initiatieven, zoals House of Skills in Amsterdam en Passport for Work in Eindhoven, werkt het UWV nu aan een systeem om beroepen te ontleden in competenties. Dat moet helpen om werkzoekenden in beeld te krijgen voor functies die nu nog niet voor de hand liggen, maar waarvoor ze wel de vaardigheden of aanleg hebben.

Dit systeem, CompetentNL, onderscheidt vaardigheden als samenwerken, omgaan met spanning, plannen en organiseren. Zo wordt inzichtelijk gemaakt waar overeenkomsten bestaan tussen kwaliteiten van kandidaten en functiecompetenties, en of een overstap kansrijk mogelijk is. In zijn ‘Dashboard skills en beroepen’ geeft het UWV nu al inzicht in „taken en soft skills” die bij sommige beroepen horen. Daarvoor heeft het nu zo’n 50 beroepen ontleed. Eind dit jaar moeten dat er 85 zijn.