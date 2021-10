‘Kunming’ moet voor biodiversiteit worden wat ‘Parijs’ is voor het klimaat

Het leverde prachtige beelden op die over het internet vlogen, maar het was in wezen een droevig verhaal: de trek van een groep olifanten uit een natuurreservaat in Xishuangbanna in de zuidwestelijke Chinese provincie Yunnan naar de provinciehoofdstad Kunming, een afstand van vijfhonderd kilometer.

De tocht, deze zomer, werd ingegeven doordat steeds meer olifanten in een steeds kleiner, meer bedreigd en versnipperd leefgebied moeten wonen. „Het heeft te maken met de bouw van een waterkrachtcentrale in de rivier de Mekong”, zegt Zhou Jinfeng, secretaris-generaal van de China Biodiversity Conservation and Green Development Foundation (CBCGDF), een niet-gouvernementele milieugroepering, via de telefoon. Hij is een van de weinige kritische stemmen op het gebied van biodiversiteit en klimaatverandering in China die nog met westerse media durft te spreken.

„Daardoor kunnen de olifanten daar de rivier niet meer oversteken, want daar ligt nu een dam met een stuwmeer”, zegt hij. „Bovendien wordt steeds meer land in hun leefgebied gebruikt voor rubberplantages.”

In Kunming, waar de olifanten uiteindelijk belandden, wordt deze week het eerste deel van een mondiale conferentie over biodiversiteit gehouden – overigens goeddeels virtueel. Eind april 2022 komen wereldleiders daadwerkelijk naar Kunming, om nieuwe mondiale doelen voor natuurbehoud vast te stellen tijdens de UN Biodiversity Conference. Het is daarmee de eerste grote VN-conferentie in China in meer dan twintig jaar. De vorige was de Internationale Vrouwenconferentie van 1995.

Voorbeeldfunctie China

Voor China’s president Xi Jinping is het een belangrijke kans om te laten zien dat China de wereld niet alleen een nieuw politiek ontwikkelingsmodel kan bieden, maar dat het ook een voorbeeld kan zijn op andere terreinen, zoals het behoud van biodiversiteit. ‘Kunming’ moet, als het om biodiversiteit gaat, net zo'n klank krijgen als ‘Parijs’ voor het klimaat heeft sinds het klimaatakkoord van 2015.

De conferentie krijgt in de Chinese media dan ook veel meer aandacht dan daarbuiten, en de invalshoek is er ook veel positiever. Zo maakte de Engelstalige Chinese staatskrant de China Daily een animatie om China’s inspanningen voor biodiversiteit te onderstrepen. Ook daar duiken de olifanten weer op, met de boodschap dat de wilde populatie van Xishuangbanna sinds begin jaren 90 bijna is verdubbeld tot zo'n driehonderd stuks.

De biodiversiteit in China krimpt nog steeds heel hard Zhou Jinfeng Secretaris CBCGDF

China laat zich er graag op voorstaan dat het een van de 17 landen ter wereld is met een zogeheten megabiodiversiteit. Bijna 10 procent van alle plantsoorten en 14 procent van alle dieren ter wereld leeft in China. Het land doet veel aan herbebossing, heeft een groot aantal natuurreservaten.

Dit officiële beeld kan niet verhullen dat ook in China biodiversiteit en ecosystemen vergaand onder druk staan door industrialisering, de aanleg van infrastructuur en vervuiling. 22 procent van de gewervelde dieren en 11 procent van de hogere plantsoorten in China behoren tot de bedreigde soorten, zo meldde wetenschapstijdschrift Science vorig jaar. Dat is overigens wel minder dan de 28 procent diersoorten die wereldwijd met uitsterven wordt bedreigd volgens de rode lijst van de International Union for the Conservation of Nature.

Lees ook: Biodiversiteitstop worstelt met vage doelen en beloften

„Zo’n tien procent van ons grondgebied bestaat momenteel uit natuurparken, maar daar kom je er niet mee”, legt Zhou uit. „Want de biodiversiteit in China krimpt nog steeds heel hard. Ik heb er geen harde cijfers over, omdat de lijst met bedreigde diersoorten dit jaar voor het eerst sinds dertig jaar weer is aangepast. Maar het gaat heel hard.”

Ook de herontwikkeling van natuur laat te wensen over. Een voorbeeld is herbebossing, iets waar China al jaren zwaar op inzet, zoals met de Groene Grote Muur, de aanplant van miljoenen bomen die de oprukkende Gobi-woestijn moet tegenhouden. De daaruit volgende monocultuur is nog lang geen waardevol ecosysteem.

Duurzame ontwikkeling

Volgens Zhou ligt de oplossing niet alleen in natuurparken of boomaanplant, maar veeleer in het scheppen van een „ecologische beschaving”. Hij verwijst daarmee naar een begrip, shentai wenming, dat sinds de jaren tachtig voorkomt in de Chinese wetenschappelijke literatuur, en dat grofweg overeenkomt met wat in de rest van de wereld duurzame ontwikkeling wordt genoemd.

Vooral de laatste jaren neemt ook Xi het begrip graag en veel in de mond – in 2018 werd het in de Chinese grondwet opgenomen. Het omvat het streven naar een maatschappij waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Zhou: „Neem plastic. In een ecologische beschaving past het dat je minder plastic gebruikt. Niet alleen om te voorkomen dat dieren het opeten, maar ook om grondstoffen en de natuur minder uit te putten. Zo’n soort omslag moeten we maken.”

Heeft hij de huidige president daarbij dan op zijn hand? Zhou zucht diep. „Xi ziet het belang hiervan wel in, maar het is moeilijk in de praktijk te brengen omdat bedrijven andere belangen hebben. Dus het zal voorlopig een moeilijke strijd blijven.”