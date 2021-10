Artikel 23 is niet de bron van intolerantie

De recent weer opgelaaide discussie over de vrijheid van onderwijs belichaamt niet alleen de paradox van onze vrije samenleving waarin een wankel evenwicht moet worden bewaard tussen de vrijheid van religie en conflicterende fundamentele vrijheden en grondrechten. Het debat gaat ook over de onwil en het onvermogen van religieuze scholen om dit evenwicht te helpen bewaren. Die onwil kenmerkt uiteraard niet de houding van elke school, maar de praktijk wijst uit dat er binnen het confessionele onderwijs onvoldoende zelfreinigend vermogen aanwezig is om een keiharde schending van de rechten van jonge, soms zeer kwetsbare leerlingen te voorkomen.

Kai Pattipilohy is directeur van Diversion, bureau voor maatschappelijke innovatie.

Het is dan ook een belangrijke stap dat na vele pijnlijke voorbeelden van orthodoxe scholen die minderwaardigheid van vrouwen prediken, leerlingen indoctrineren met antidemocratisch gedachtengoed en homoseksualiteit veroordelen, zowel de Onderwijsraad als de Tweede Kamer afgelopen week voorstellen presenteerden om dergelijke uitwassen tegen te gaan. Want de ruimte voor levensovertuiging, minderheidsbelangen en particulier initiatief die aan ons pluriforme onderwijsstelsel ten grondslag ligt, mag nooit een legitimering zijn voor de ondermijning van de democratische rechtsstaat en het aantasten van identiteit van jonge burgers. Waar de Onderwijsraad onder andere stelt dat een aanpassing van artikel 23 niet nodig is, maar de overheid wél beter moet expliciteren wat er mag en wat niet en daarop scherper moet handhaven, gaat de Tweede Kamer nog een stap verder. Zij wil af van de identiteitsverklaringen waarbij leerlingen en hun ouders de levensbeschouwing van de school moeten onderschrijven en niet zelden homoseksualiteit of een ‘afwijkende’ genderidentiteit actief moeten afwijzen. Bovendien wil de PvdA een grondwetswijziging om scholen te verbieden leerlingen te weigeren op basis van levensbeschouwing.

Toch is de eenzijdige focus van de Tweede Kamer op artikel 23 kortzichtig.

Basiswaarden

Haar morele verontwaardiging over de stuitende waan van onaantastbaarheid van sommige scholen is terecht. Maar in haar dadendrang om institutionele uitwassen aan banden te leggen, gaat de politiek tegelijkertijd al jaren voorbij aan een groot en structureel probleem in het Nederlandse onderwijs. Want óók op veel openbare scholen bestaat een zeer onveilig klimaat voor lhbti-jongeren, durven leerlingen hun mening over politieke of levensbeschouwelijke onderwerpen niet te geven uit angst voor uitsluiting en zijn discriminatie en racisme aan de orde van de dag. En dat zijn misstanden die explicitering, wijziging of afschaffing van artikel 23 niet oplost.

Voor de oplossing van dit probleem in zowel het bijzonder als openbaar onderwijs, wordt verwezen naar de aangescherpte burgerschapswetgeving die per deze zomer van kracht is. In deze wet staat onder meer dat kinderen en jongeren kennis moeten vergaren van de basiswaarden van de democratische rechtstaat. Hoewel de balans pas over enige tijd kan worden opgemaakt, is het goed hier alvast een winstwaarschuwing af te geven. Want het overbrengen van kennis over thema’s die samenhangen met onze democratische rechtstaat, leidt niet per definitie tot het verinnerlijken van de waarden die hieraan ten grondslag liggen. Vaak worden ze als controversieel ervaren en lokken ze zelfs ontkenning uit. Voorbeelden te over. Zo zijn er scholen waar de kennis van artikel 1 ruimschoots aanwezig is en soms zelfs op de muur hangt, maar leerlingen deze niet onderschrijven; leerlingen die oerwoudgeluiden maken in de kantine als er een zwart iemand langs loopt; en leerlingen die alle feiten van de Jodenvervolging foutloos in hun proefwerk noteren, om na afloop met uitgestreken gezicht de Holocaust te ontkennen.

Door het gebrek aan eenduidige richtlijnen over hoe om te gaan met dit soort extreem gedachtengoed en intolerantie, is het als docent lastig en soms zelfs risicovol zaken als antisemitisme, vreemdelingenhaat en seksuele diversiteit bespreekbaar te maken. Schoolbesturen laten hiermee niet alleen hun leerlingen, maar ook hun docenten in de kou staan.

Gezonde democratie

Bovendien beperkt dit probleem zich niet alleen tot leerlingen. Docenten vertellen ook regelmatig over ontoelaatbaar gedrag van collega’s. Neem het uitsluiten van leerlingen vanwege hun religieuze achtergrond, het afwijzen van onderwijs over het slavernijverleden vanwege een eigen pro-zwartepietenstandpunt of het uitschelden van leerlingen die iets verkeerd doen voor ‘vuile homo’. Ook hier wordt zelden ingegrepen of officieel gemeld.

Stel daarom naast eisen aan het schoolbeleid en de kennis van leerlingen, ook een meetbare kritieke ondergrens aan de democratische attitude en rechtsstatelijke houding van leerlingen. Geef de Onderwijsinspectie daarmee meer ruimte om tijdig te signaleren en in te grijpen wanneer de waarden van onze open en vrije samenleving niet voldoende worden gedragen en een veilig schoolklimaat bedreigen. Moderniseer daarnaast lerarenopleidingen zodat docenten een moreel kompas kunnen zijn en hun leerlingen beter kunnen voorbereiden op een samenleving waar rechten en opvattingen conflicteren. Dat betekent: scherpe gesprekken kunnen hebben in het klaslokaal en een dikke huid creëren bij leerlingen die hoort bij het leven in een gezonde democratie. Maar ook: grenzen kunnen stellen wanneer grondwaarden niet worden gerespecteerd. Voorzie ten slotte jongeren zelf van meer handelingsperspectief. Vaak zijn jongeren zich pas (te) laat bewust van misstanden of durven zij deze niet melden. Geef als overheid daarom actiever voorlichting aan kinderen en jongeren over hun grondrechten en zorg voor een plek waar zij zich kunnen melden als deze met voeten worden getreden. Zetten we nu niet zwaar in, dan wordt het onderwijs in plaats van een oefenplaats voor burgerschap, steeds vaker een broeinest van polarisatie.