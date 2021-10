‘Anderhoofd’ is geen opera, maar wat dan wel?

Klassiek Anderhoofd. Opera Theater Amsterdam. Artvark Saxophone Quartet en Nick Scholten (harp). Gehoord: 7/10, DeLaMar, Amsterdam. Tournee van 28/10 tot 15/12. ●●●●●

Om misverstanden te vermijden: de voorstelling Anderhoofd claimt opera te zijn, maar is dat niet. Een toneelstuk met zang, oké, door veertien amateurs die als ervaringsdeskundige kunnen meepraten over het fenomeen psychose, uitgedost als karakters uit opera’s van Glass en Purcell. Die ‘vermomming’ zullen ze later uitdoen en aan een ketting ophijsen. Zie hier de mens, ben je geneigd te denken.

Een voorstelling als deze is lastig. Langs welke meetlat leg je haar? Is het wezen van acteren niet het in de huid kruipen van een ander? Zijn we de laatste jaren niet geobsedeerd geraakt door het idee dat identiteit van rol en acteur zoveel mogelijk moeten samenvallen, zoals bij gender, ras, blindheid, autisme of psychose? Die eenheid mag je uiteraard nastreven, zolang het niet tot onverdraagzaam dogma uitgroeit.

Anderhoofd bezoeken is een kwestie van verwachtingsmanagement. De eenvoudige koorzang ‘One, two, three, four, five, six, seven, eight’ uit Glass’ opera Einstein on the Beach blijft zijn kracht behouden, ook uit ongeoefende monden. Anders ligt dat bij de barokaria’s van Henry Purcell. Alsof alleen acteren al niet zwaar en onzeker genoeg is. Voor de zang ga je dus niet.

Psychoten

De authenticiteit moet het unieke element van de voorstelling zijn, maar de overmatige stilering van Anderhoofd – ook in de choreografie – betekent dat de ‘psychoten’ niet zichzelf zijn, maar zichzelf spelen. De extra dimensie van de echtheid gaat daarmee grotendeels verloren.

Toch, wie zich ervoor openstelt, wie traditionele verwachtingen even terzijde kan schuiven, kan zich door de personages, woorden, bewegingen en klanken ook laten meevoeren. Er valt wat te lachen, te treuren en te leren. Het blijft ontroerend iemand met een psychotisch verleden te horen zingen: „Remember me, but forget my fate.” Zie mij, niet wat me overkwam. Dan is de onvolmaakte vorm even ondergeschikt aan inhoud.