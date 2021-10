Amnesty: Curaçao schendt nog steeds rechten van gevluchte Venezolanen

De Curaçaose autoriteiten schenden nog altijd de rechten van gevluchte Venezolanen die bescherming zoeken op het eiland. Dat concludeert Amnesty International in een maandag gepubliceerd rapport. Nederland zou indirect aan de mensenrechtenschendingen hebben bijgedragen door Curaçao bij te staan op het gebied van kustbewaking en detentie. In 2018 uitte Amnesty ook al stevige kritiek op het vreemdelingenbeleid op het eiland.

Venezolanen die naar Curaçao vluchten, worden vastgezet in zogeheten vreemdelingenbarakken in de SDKK-gevangenis, volgens Amnesty veelal voor onbepaalde tijd. In detentie zouden migranten onder druk zijn gezet akkoord te gaan met uitzetting naar Venezuela. Ook zouden ze slechts beperkt toegang hebben tot juridische hulp. Amnesty baseert zijn conclusies onder meer op een bezoek aan cellen waar vreemdelingen worden vastgehouden. Ook is gesproken met 22 gevluchte Venezolanen, onder wie minderjarigen, die bij hun aanhouding naar eigen zeggen zijn mishandeld en gescheiden van gezinsleden.

Volgens Amnesty zijn zeker acht Venezolaanse kinderen tijdens hun vreemdelingenproces van hun ouders gescheiden en opgesloten. Enkelen van hen werden vervolgens het land uitgezet zonder dat hun ouders daarvan op de hoogte werden gesteld.

‘Onmenselijk’

De omstandigheden in de Curaçaose vreemdelingendetentie zijn volgens Amnesty „onmenselijk”. Zo zouden te veel mensen worden ondergebracht in één cel, zou het complex onhygiënisch zijn en zouden de gedetineerden nauwelijks privacy hebben of zeep, tandpasta of shampoo kunnen gebruiken. Gevangenisbewaarders vernederden hen en behandelden hen inhumaan, vertelden enkele Venezolanen. Sommige gedetineerden zouden zijn gedwongen om naakt kikkersprongen te maken.

Nederland helpt Curaçao onder meer bij het opsporen, opsluiten en uitzetten van vreemdelingen, aldus Amnesty, ondanks signalen over mensenrechtenschendingen de afgelopen jaren. In een telefonische reactie zegt een woordvoerder van demissionair staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties, CDA) dat Curaçao verantwoordelijk is voor zijn eigen vreemdelingenbeleid. Een woordvoerder van de Koninklijke Marine kon niet direct reageren op het nieuws.