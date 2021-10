Ambtelijke top Limburg probeerde rapport te manipuleren

De ambtelijke top van de provincie Limburg heeft geprobeerd de uitkomst te manipuleren van het vrijdag gepubliceerde rapport naar de banden van de provincie met oud-gedeputeerde Herman Vrehen (CDA). Vrehen sluisde als directeur van de landschapsstichting IKL jarenlang subsidiegeld naar zijn eigen bv’s.

De conclusie, dat er bestuurlijk en ambtelijk een cultuur van wegkijken is in het provinciehuis, was ongewenst. Ook oefenden ze druk uit om de titel van het integriteitsrapport, Wegkijken als cultuur, te schrappen. De onderzoekers weigerden dit.

Dat melden bronnen rond het provinciehuis tegenover NRC.

Een van de twee onderzoekers, emeritus hoogleraar Wim Derksen, bevestigt het bericht. „Het raakt mijn integriteit dat men blijkbaar dacht dat ik bereid was om aan zoiets mee te werken.”

Wim Derksen en Ernst ten Heuvelhof deden hun werk na een opdracht van waarnemend commissaris van de koning Johan Remkes (VVD). Of Remkes wist van de manipulatiepoging van de directie is niet bekend. Wel hebben de onderzoekers hem voorafgaand aan de publicatie van het rapport geïnformeerd over de poging. Remkes was maandagavond niet bereid vragen van de krant te beantwoorden.

Lees ook: ‘Limburg overzag banden met oud-gedeputeerde niet’

Derksen en Ten Heuvelhof werden op 30 september onder druk gezet door de hoogste ambtenaar van de provincie, algemeen directeur Guido Derks. Hij vroeg per e-mail, namens het vier leden tellende directieteam, om de zesde conclusie uit het rapport te halen. NRC is op de hoogte van de letterlijke inhoud van de e-mail die eindigt met: „Wij verzoeken u daarom de titel van het rapport en de geformuleerde conclusie zes aan te passen.”

De conclusie van het wegkijken zou niet kloppen, betoogde de directie. In de e-mail eiste Derks ook dat zijn e-mail niet gepubliceerd mocht worden in de bijlagen van het rapport.

Probleem voor Limburg

Algemeen directeur Derks kreeg nog dezelfde dag antwoord van Derksen. Die wees hem op de onafhankelijkheid van het onderzoek: „Een goede vriendin zei altijd tegen mij: ‘Ook als je denkt dat het kan, bedenk dan even hoe het overkomt als het in de krant staat’. Wanneer zou uitlekken dat wij onze titel onder drang van de opdrachtgever hebben veranderd, en wellicht een van de belangrijkste conclusies, dan heeft niet alleen de provincie Limburg een groot probleem, maar staan ook de onderzoekers die daaraan hebben bijgedragen pijnlijk te kijk.”

Guido Derks ontkent, via een woordvoerder, gevraagd te hebben om de titel en de conclusie te schrappen: „In het kader van hoor en wederhoor heeft hij laten weten dat hij de keuze voor de titel en conclusie niet deelt.”

In conclusie zes staat dat in het provinciehuis sprake is van „onoplettendheid, slordigheid en naïviteit”. Vrehen kon tal van petten combineren en bleek verbonden aan vijftien organisaties die voor 93 miljoen euro aan provinciale subsidies binnenhaalden.

Informatie die beschikbaar was over alle subsidies en opdrachten voor zijn stichtingen en bedrijven „werd niet benut en al helemaal niet gekoppeld”. Niemand stelde vragen. Het rapport: „Het is de cultuur van wegkijken die zich hier, in relaties tussen de provincie en oud-gedeputeerde Vrehen, openbaarde.”

In het rapport staat verder: „Het overzicht van alle relaties met de heer Vrehen werd pas verkregen na de berichtgeving in de pers. Toen werd er plotseling binnen het gehele Gouvernement druk geïnformeerd. En het was snel mogelijk om alle feiten op een rijtje te zetten.”

Uit de mailwisseling blijkt ook dat de provinciedirecteur zich bemoeid heeft met de interviews die ambtenaren hadden met de onderzoekers. De eerste negen ambtenaren moesten eerst een gesprek met directeur Derks hebben voordat ze met de onderzoekers mochten praten. Na de gesprekken werden ze gedebrieft.

Lees meer over Herman Vrehen: Hoe een ex-gedeputeerde met hulp van het CDA in Limburg subsidiegeld doorsluisde naar zijn eigen bv’s