Adviescommissie: oud-turnsters moeten tegemoetkoming krijgen na grensoverschrijdend gedrag

Oud-turnsters die jarenlang slachtoffers zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag, moeten een financiële compensatie van 5.000 euro krijgen. Dat staat in een maandag gepubliceerd advies van de Adviescommissie Integriteit en Ethiek van sportkoepel NOC-NSF. Volgens de commissie is het geldbedrag een „een handreiking, een duidelijke erkenning van wat de ex-turnsters is aangedaan” en „een uitdrukking van de verantwoordelijkheid die de sportwereld neemt”.

Het advies is deels gebaseerd op het rapport Ongelijke Leggers dat eind april uitkwam, en waarin al werd geconcludeerd dat twee derde van de voormalig professioneel turnsters te maken kreeg met grensoverschrijdend gedrag. Oud-turnsters moesten vaak vanaf jonge leeftijd meer dan dertig uur per week trainen, wat van grote invloed is geweest op hun „ontwikkeling en identiteit”. De sporters hebben trauma’s door de „isolatie, intimidatie, machtsmisbruik, uitsluiting en manipulatie” tijdens trainingen, die hebben geleid tot onder meer eetstoornissen en andere psychologische schade. De juiste nazorg wordt volgens de adviescommissie nu „niet altijd vergoed”.

In april bood de voorzitter van de turnbond KNGU Monique Kempff al excuses aan namens haar organisatie. Nu adviseert de commissie dat de KNGU „expliciet benoemt wat er verkeerd is gegaan” en daarvoor opnieuw excuses maakt. Sportkoepel NOC-NSF zou „explicieter moeten uitspreken dat hetgeen dat in de gymsport heeft plaatsgevonden niet gerechtvaardigd was”.

In het rapport Ongelijke Leggers schreven onderzoekers ook al dat een financiële compensatie redelijk zou zijn. Ze verwezen daarbij naar het bedrag dat de meisjes van de Goede Herder, slachtoffers van kinderdwangarbeid bij een rooms-katholieke instelling, eind vorig jaar kregen toegekend: 5.000 euro. De KNGU had in april al zeker tweehonderd meldingen van grensoverschrijdend gedrag ontvangen.

