ACM: bioboer moet meer subsidie krijgen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil hogere subsidies voor boeren die biologisch voedsel produceren. Dit bepleit de toezichthouder op de marktwerking in een rapport dat maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Hogere subsidies kunnen boeren verleiden de stap naar biologische productie te maken, stelt de ACM, waardoor het aanbod aan biologisch voedsel in de winkels stijgt en de prijzen ervan dalen. Door scherpere prijzen kunnen biologische producten beter concurreren met niet-duurzaam voedsel, dat nu vaak veel goedkoper is. Ook zou de btw op duurzame producten verlaagd kunnen worden, aldus de ACM.

Van de consumenten hoeft de bioboer het voorlopig niet te hebben, schrijft de ACM. Die zijn over het algemeen niet bereid hogere prijzen te betalen voor duurzaam voedsel. Deze zuinige consument is een „belangrijke belemmering” voor de verduurzaming van de landbouwsector.

Het ACM-advies is in lijn met uitspraken die demissionair minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) vorige maand in tv-programma Zembla deed. Zij bepleitte een extra heffing op „minder duurzame” supermarktproducten. De opbrengst van de heffing zou vervolgens via een fonds naar duurzame boeren kunnen gaan.

Onteigening

De ACM baseert zijn pleidooi op onderzoek dat ze deed in samenwerking met Wageningen University Research, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De opzet ervan was simpel: van zes producten – uien, witte kool/zuurkool, peren, tomaten, koemelk en varkensvlees – zijn kosten en opbrengsten in de hele voedselketen bekeken. Daarna zijn „reguliere producten” vergeleken met „producten die voldoen aan de eisen voor biologische productie”. Belangrijke conclusie: „De meeste consumenten zijn niet bereid om meer te betalen voor een duurzamer product.” En: extra uitleg over duurzame productie en voordelen voor het klimaat is „slechts beperkt effectief” en leidt niet automatisch tot een hogere betalingsbereidheid voor duurzaam voedsel.

De toezichthouder maakt zich dan ook geen illusies: betere prijsafspraken zijn niet genoeg om de complete agrarische sector te verduurzamen. Daarvoor zijn aanvullende maatregelen nodig, zoals verhoging van de wettelijke duurzaamheidseisen op landelijk of Europees niveau.

Het rapport borduurt voort op onderzoek in opdracht van het ministerie dat de ACM een jaar geleden uitbracht. Daarin concludeerde de toezichthouder dat de vraag naar biologische producten (in Nederland en daarbuiten) veel te klein is voor „grootschalige omschakeling” naar biologische productie in Nederland. Ze gaf toen al een voorzetje voor het huidige advies: „Meer [financiële] zekerheid bevordert omschakeling naar duurzame productie in Nederland.”