Zeker twintig doden bij aanval op markt in Noordwest-Nigeria

Gewapende bendeleden vielen de markt in deelstaat Sokoto aan en staken auto’s in brand. Idriss Gobir, de speciaal adviseur van de minister van Politiezaken in Sokoto, vertelde tegen persbureau Reuters dat gewapende bendeleden op motoren reden en om zich heen schoten. Een lokaal parlementslid wijt de slachtoffers aan het gebrek aan beveiliging in de staat.

Nigeria kampt sinds december met massale ontvoeringen van schoolkinderen en dorpelingen door bendes, met de bedoeling om losgeld te krijgen. Het telecommunicatienetwerk in delen van de deelstaat Sokoto en omliggende deelstaten wordt geblokkeerd in een poging van de regering om de acties van de bendes te ontregelen.

Bendes van zwaarbewapende criminelen terroriseren dit deel van het dichtstbevolkte land van Afrika al jaren, maar de laatste maanden is het geweld toegenomen. Duizenden mensen zijn hun huizen ontvlucht. Afgelopen donderdag wisten veiligheidsagenten 187 mensen te bevrijden die waren ontvoerd door gewapende bendes in de aangrenzende deelstaat Zamfara.

