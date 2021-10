Migranten ‘werden als een bal heen en weer gekaatst’

Twee jonge mannen gooien behendig een koffer en een uitpuilende sporttas over het metershoge hek van de vluchtelingenopvang in Eisenhüttenstadt, op de Duitse grens met Polen. Aan de andere kant van het hek staan twee andere mannen van dezelfde leeftijd. De vier zijn neven, en zagen elkaar voor het laatst in 2015, in Damascus.

In 2015 vluchtten Hussein (22) en Mohammed (34) voor de oorlog in Syrië via Turkije en Griekenland naar Duitsland. Beiden wonen nu in Berlijn. Ze reisden te voet vooral, en per boot, ja, zegt Mohammed. „Maar voor hen”, hij gebaart naar zijn familieleden aan de andere kant van het hek, „was de reis nog rampzaliger.”

Ali (27) en Ibrahim (32), in trainingsbroek en donsjack, zitten sinds een week in de opvang in Eisenhüttenstadt. Ze belandden in Duitsland via een nieuwe, veel gekozen route: vanaf het vliegveld van Minsk.

Wit-Rusland verkoopt in landen in het Midden-Oosten en westelijk Afrika voor hoge sommen visa, soms inclusief vlucht naar de Wit-Russische hoofdstad, en stelt daarbij in het vooruitzicht dat van daaruit Polen en de EU te bereiken zijn.

‘Visum van Loekasjenko’

Maar die laatste etappe spreekt allerminst vanzelf. Met een taxi vanaf Minsk konden de neven Ali en Ibrahim, die hun achternaam niet willen noemen om hun familieleden in Syrië te beschermen, tot een paar kilometer van de grens met Polen komen, vlak onder de grens met Litouwen, vertaalt Mohammed. Drassig, bosachtig gebied. Van daaruit wilden ze te voet de grens over – maar werden door Poolse grenswachten teruggestuurd. Weer aan de andere zijde wachtten Wit-Russische grenswachten, die hen evenmin doorlieten. „Het visum dat Loekasjenko ons verkocht”, legt Ibrahim aan de andere kant van het hek uit met cynisch lachje, „is maar een week geldig.”

Khalid (23) zat twaalf dagen vast in de bossen op de grens van Wit-Rusland en Polen, waarvan vier zonder eten. Foto’s Gordon Welters

„We waren als een bal”, zegt Ibrahim, in het grensgebied heen en weer gekaatst tussen de grenswachten van Polen en Wit-Rusland. Vier dagen zaten ze zonder water en voedsel, in de kou.

„Een vuurtje kan je ook niet maken”, vertaalt weer Mohammed, „want dan word je gevonden en opgepakt.” Een baby, zegt Ali, hij maakt een wiegend gebaar, stierf in dat bos in zijn bijzijn. Mohammed, die over de Wit-Russische president met even veel afschuw spreekt als over die in zijn thuisland: „De autoriteiten laten geen hulporganisaties toe.”

Hek van prikkeldraad

De Poolse autoriteiten riepen begin september de noodtoestand uit in de gemeentes die grenzen aan Wit-Rusland, waardoor journalisten of hulporganisaties er niet legaal kunnen werken. Over de precieze situatie in het grensgebied is daarom weinig bekend. Ook Polen maakte eind september melding van vijf doden in een week, niet alleen kinderen, zoals Ali zag, maar ook volwassen mannen, door kou en gebrek aan drinkwater en voedsel. Langs de grens wordt aan Poolse zijde nu bovendien gewerkt aan een hek van prikkeldraad.

Het aantal mensen dat probeert vanuit Wit-Rusland naar Polen te komen stijgt. In augustus spraken de Poolse autoriteiten van ongeveer 3.500 mensen die ze aan de grens tegenhielden, in september waren het er ongeveer 5.000. Daarvan weet een deel Duitsland te halen, vaak per clandestiene taxirit. Van begin augustus tot begin oktober kwamen er volgens de Duitse politie 1.951 mensen ongeoorloofd over de grens van Polen naar de deelstaat Brandenburg. In de maanden daarvoor waren het er gemiddeld 26 per maand.

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko kondigde in het voorjaar, in reactie op Europese sancties na de ontvoering van de journalist Roman Pratasevitsj en diens vriendin, al aan dat hij migranten op reis naar de EU niet langer zou hinderen. EU-diplomaten spreken van een „hybride oorlog” van Loekasjenko, die Europa wil destabiliseren met druk op de buitengrenzen. Dat ‘niet hinderen’ lijkt meer op een ‘actieve aanmoediging’ van de Wit-Russische autoriteiten. Bovendien wordt er veel geld verdiend met de verkoop van de visa.

Lees ook: Migratiecrisis aan de grens komt de Poolse regering niet slecht uit

Volgens Ibrahim en Ali was het mogelijk om bij de Wit-Russische ambassade in Damascus een visum en een vlucht naar Minsk te kopen. „Ja graag, zeggen ze dan.” Ze vlogen vanaf Erbil, Irak. Voor visum en vlucht betaalden ze 1.500 dollar (omgerekend 1.296 euro) per persoon – ze verkochten hun huis ervoor. Ook reisbureaus in Erbil moedigen aan de vlucht naar Minsk te ondernemen, zeggen de neven. Mohammed: „Loekasjenko wordt er rijk van en hij ergert Europa.”

Huizenblokken en tenten

Bij een bezoek aan de opvang in Eisenhüttenstadt op 6 oktober riep de Brandenburgse minister van Binnenlandse Zaken, Michael Stübgen (CDU), de Europese Commissie en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken op om actie te ondernemen. „De oorzaak zit in Minsk”, zei Stübgen in Eisenhüttenstadt. „Ik verwacht dat Loekasjenko’s mensenhandel een halt toe wordt geroepen.” Stübgen noemde de manier waarop Wit-Rusland met mensen omspringt „perfide”.

Vooralsnog bereidt de deelstaat zich voor op een verdere toename van asielaanvragen, de regering spreekt van een „exponentiële stijging”. Vrachtwagens met opleggers rijden het opvangcentrum binnen; naast de huizenblokken worden tenten gebouwd die als onderkomen kunnen dienen.

Er was geen eten, hij weegt nog maar 45 kilo, voorheen was dat 70. Ibrahim (28) over zijn broer

Khalid (23) is net op weg naar buiten, waar zijn broer op hem wacht. Ook Khalid komt oorspronkelijk uit Syrië, leefde sinds 2014 in Jordanië en kon via Dubai naar Minsk vliegen. Hij bracht twaalf dagen door in de schemerzone tussen Wit-Rusland en Polen. Zijn broer Ibrahim (28), die sinds 2015 in Duitsland woont, vertaalt: er was geen eten, hij weegt nog maar 45 kilo, voorheen was dat 70. Khalid ziet er uitgeteerd uit, een bescheiden rugzak lijkt op zijn rug een enorme last. Hij maakt slaande en schoppende bewegingen en zegt, „Belarus, dangerous”. De Wit-Russische grenswachters zijn volgens Khalid een stuk gewelddadiger dan de Poolse, en drijven de migranten met geweld de grens over. Maar aan de andere zijde, in Polen, staan volgens berichten inmiddels 3.000 grenssoldaten.

Het gezin uit Iraaks Koerdistan: Sahari, Sanarya, Sharan en Ibrahim.

Sanarya, een van de weinige vrouwen die het met haar man en kinderen naar Eisenhüttenstadt heeft gehaald, beaamt het verhaal van Khalid. Ze zegt dat ze zowel door politie in Polen als in Wit-Rusland is geslagen. Gelaten: „Ze hebben geen respect voor vrouwen, of voor kinderen.” Ze zegt – een man naast haar op het bankje vertaalt, beiden komen uit Iraaks Koerdistan – dat ze met haar twee kinderen, die schuchter meeluisteren, en haar man dertig uur door het grensgebied heeft gedwaald.

Bij het hek vraag de fotograaf of hij de neven mag fotograferen. De twee aan de binnenkant van het gaas zijn wat huiverig. „Ze komen vers uit Damascus! Ze zijn nog bang!”, zegt Mohammed lachend, alsof dat binnenkort wel beter zal zijn. Wat zit er eigenlijk in die koffer en in die sporttas? Mohammed: „Voor beiden een paar schoenen” – hun sportschoenen zijn inderdaad afgetrapt – „en schone onderbroeken.”