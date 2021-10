‘Waar zijn al die foute advocaten dan?’

Dat de beruchtste crimineel van Nederland – opgesloten in de best bewaakte gevangenis – zijn neef als advocaat inschakelt, was voor de Nederlandse Orde van Advocaten geen reden tot alarm. Toen NRC een week na de aanslag op Peter R. de Vries vernam dat neef Youssef T. deel uitmaakte van het advocatenteam van Ridouan Taghi, benadrukte de Orde dat er voor advocaten geen wettelijke belemmering is om familieleden bij te staan.

Een advocaat moet zich „onafhankelijk” opstellen en met professionele distantie te werk gaan, aldus de advocatenorde – die verantwoordelijk is voor de beroeps- en gedragsregels. „Het is in eerste instantie aan de advocaat zelf om te beoordelen of hij in de gegeven omstandigheden hieraan kan voldoen”, aldus de Orde in een verklaring. De Orde wees er op dat T. „in een breed team van civiele en strafrechtadvocaten” werkt en – als alle advocaten – onder toezicht staat van een lokale deken.

Dat het toch aan de professionele distantie van T. lijkt te schorten, bleek vrijdag. Na het zoveelste bezoek aan neef Ridouan werd hij in de Extra Beveiligde Instelling (EBI) gearresteerd. Na een maandenlang onderzoek verdenkt het OM T. van lidmaatschap van een criminele organisatie. Als boodschapper van Taghi verzorgde hij heimelijk de communicatie met de criminele buitenwereld, aldus het OM. Vanuit zijn cel zou Taghi een gewelddadige uitbraak organiseren en drugshandel voortzetten.

In hun relatie van cliënt en advocaat hadden Taghi en T. het recht om volstrekt vertrouwelijk met elkaar te spreken en stukken uit te wisselen. T. kwam volgens het OM vele malen urenlang op bezoek. In principe had het OM er nooit achter kunnen komen wat zij bespraken. Maar van de rechter-commissaris kreeg justitie bij hoge uitzondering toestemming om hun communicatie te monitoren.

Na de aanhouding constateerde demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) „dat het bij velen verbazing zal wekken dat een familielid van een gedetineerde” in het strengste detentieregime van het land „min of meer ongestoord toegang” heeft. Dekker stelt te gaan onderzoeken of de regels voor de advocatuur in het licht van „zware georganiseerde criminele organisaties” nog wel voldoen.

Lees ook: OM: Taghi plande met advocaat gewelddadige ontsnapping

‘Juridische afdeling’

Tot woede en ergernis van advocaten stellen politie en justitie met regelmaat dat advocaten zich voor het karretje van criminelen laten spannen. In het Marengo-liquidatieproces tegen Taghi meldde het OM vorig jaar dat advocaten in 2015 vertrouwelijke informatie aan handlangers van Taghi lekten. Het zou gaan om de strafrechtadvocaten Christian Flokstra, Leon van Kleef , Khalid Kasem (tegenwoordig tv-presentator) en Yassine Bouchikhi. Onderzoeken van hun lokale dekens – toezichthouders op de advocatuur – leverden daarvoor echter geen bewijs op.

In het recente strafproces van de Nederlandse aanbieder Ennetcom van onder criminelen geliefde PGP-telefoons stelde het OM én rechtbank dat niet nader genoemde advocaten zich lieten lenen voor de productontwikkeling. Zij speelden processen-verbaal uit andere strafzaken door met informatie over hoe het Nederlands Forenisch Instituut (NFI) PGP-telefoons had gekraakt. Met die technische kennis zou Ennetcom zijn producten beter kunnen beveiligen.

De Amsterdamse officier van justitie George Rasker wond er recent helemaal geen doekjes om. Hij verbond het boek Narconomics – over Latijns-Amerikaanse drugskartels – met Nederland. „Net zoals legale organisaties hebben ook criminele organisaties een juridische afdeling”, tekende Het Parool op uit zijn mond tijdens een strafzaak rond de vondst van 59 kilo cocaïne. „De advocaat zal erop toezien dat de verdachten niet te veel zeggen over elkaar, over hun directe contacten of hun opdrachtgever.” Yehudi Moszkowicz, advocaat in de drugszaak, daagde daarop het OM voor de rechter om een rectificatie te eisen omdat hij als het verlengstuk van een criminele organisatie werd afgeschilderd.

„Vertrouw erop dat advocaten onafhankelijk het recht dienen”, schreven strafrechtadvocaten Max den Blanken en Patrick van der Meij in een opiniestuk in NRC mede vanwege deze „schandelijke”, niet onderbouwde beschuldiging.

Lees ook: Vertrouw erop dat advocaten onafhankelijk het recht dienen(Opinie)

No Surrender

„Politie en justitie zeggen al jaren veel informatie over advocaten te hebben die ver over de schreef gaan en dat het zelfreinigend vermogen onder advocaten te gering is”, constateert hoogleraar criminologie Hans Nelen van Maastricht University. „Vice versa zegt de advocatuur: het aantal strafzaken is op een hand te tellen, waar zijn al die zaken dan? En waarom wordt de deken er niet over geïnformeerd?”

Nelen onderzocht in een ver verleden de strafrechtelijke verdenkingen tegen advocaten wegens criminele betrokkenheid. Van de elf advocaten die van 1996 tot 2001 verdacht werden, werden er vijf vervolgd en drie veroordeeld. Dat beeld is nu niet wezenlijk anders, denkt hij. „Heel weinig” advocaten worden strafrechtelijk vervolgd of tuchtrechtelijk veroordeeld wegens hun betrokkenheid bij criminele organisaties.

Een zeldzaam recent voorbeeld dat enige gelijkenis met de zaak rond T. vertoont is dat van de civiele advocaat van No Surrender-kopman Klaas Otto. Jan Piet van R. smokkelde handgeschreven briefjes van Otto de gevangenis uit. Op de briefjes stonden opdrachten om getuigen in een zaak tegen Otto te beïnvloeden. Van R. werd vorig jaar veroordeeld tot twee jaar celstraf, overigens ook omdat er bij hem thuis kilo’s amfetamine werden aangetroffen. „Als advocaat maakt hij een wezenlijk onderdeel uit van de rechtsstaat die Nederland is. Dat juist hij zich heeft bezig gehouden met het ondermijnen van diezelfde rechtsstaat vindt de rechtbank onbegrijpelijk en verbijsterend”, aldus het vonnis.

Elf regionale dekens

Dat minister Dekker naar aanleiding van de arrestatie van T. oppert zélf de advocatenregels aan te gaan passen is bijzonder. De ongeveer 18.000 advocaten in Nederland vallen namelijk onder een systeem van zelfregulering. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft daarbij de hoofdrol en maakt de beroeps- en gedragsregels. Elf regionale dekens houden toezicht op de naleving ervan.

Dat Youssef T. zijn neef ging bijstaan was bekend bij Maaike Bomers, de deken van Gelderland. Zij weigert vragen over de kwestie en haar optreden te beantwoorden. De Nederlandse Orde van Advocaten ziet in de arrestatie van T. geen aanleiding om hun deze zomer geuite visie op het bijstaan van familieleden bij te stellen. Voor een reactie op minister Dekkers mogelijke ingrepen vindt de Orde het nog „te vroeg”.

Hoogleraar Nelen hoopt dat de arrestatie van T. leidt tot een discussie onder advocaten over hun onafhankelijkheid ten opzichte van hun cliënt. Die kan op allerlei manieren – waaronder via familierelaties- in het geding komen. „Maar je moet tegelijkertijd ook uitkijken dat je vanwege deze zaak de beroepsgroep en masse in de beklaagdenbank zet.”