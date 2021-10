Vliegtuig neergestort in Rusland, zestien inzittenden omgekomen

In Rusland is zondag een vliegtuig met 23 inzittenden neergestort. Dat melden Russische media op gezag van het Russische ministerie van Noodgevallen. Zestien inzittenden zouden zijn omgekomen, de overige zeven gewonden zijn naar het ziekenhuis vervoerd, aldus het Russissche persbureau TASS. Over hoe de gewonden eraan toe zijn is niks bekendgemaakt.

Een tweemotorig transportvliegtuig van het type L-410 Turbolet vervoerde een groep parachutisten van een regionale vliegclub. Nabij de stad Menzelinsk in de centraal gelegen deelrepubliek Tatarstan stortte het neer. Naast 21 parachutisten van de vliegclub waren twee bemanningsleden in het toestel aanwezig.

Ondanks de verbeterde veiligheidsstandaarden in de Russische luchtvaart van de afgelopen jaren, is de crash het derde vliegongeluk in ruim drie maanden tijd. Het zijn name oudere vliegtuigen in afgelegen regio’s die verongelukken. In juli kwamen 28 inzittenden om het leven toen een Antonov An-26 in de noordelijke regio Kamtsjatka neerstortte en in september overleden zes mensen bij de crash van een toestel van hetzelfde type in grensgebied met China.