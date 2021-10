Veiligheid bestaat niet meer in Myanmar

„Elke dag die ik overleef is er weer één,” zegt de activist. Vanuit zijn schuilplaats in een grote stad in Myanmar schetst hij een beeld van de strijd tegen de junta, ruim acht maanden na de staatsgreep van 1 februari. De eerste weken golfden massale burgerprotesten door de straten. Inmiddels heeft dat verzet vele gedaanten gekregen en is het complexer geworden.

„Door het hele land verspreid zitten duizenden mensen net als ik ondergedoken. Nog elke dag zijn er kleine, korte protesten. En vele duizenden zijn naar de jungle vertrokken om vanuit daar de wapens op te nemen. Een deel van hen keert terug naar de steden om daar te vechten en aanslagen te plegen. Er zijn honderden gewapende groepen actief, die hun dorpen en wijken verdedigen.”

Veel van deze burgermilities werden getraind door de legers van de etnische minderheden die al decennia vechten voor gelijke rechten binnen de federale staat. Andere formeerden zich spontaan. Sinds de schaduwregering – die na de staatsgreep door pro-democratische politici is opgericht – in september een „defensieve oorlog” aankondigde, is het aantal aanvallen op het leger en de politie van de junta toegenomen. Hier en daar duiken zware wapens op in de burgermilities.

In militair opzicht zijn het nog steeds speldenprikken, maar ze maken ook dat het leger, de Tatmadaw, op meerdere fronten moet vechten en er niet in slaagt de controle volledig terug te krijgen. Afgelopen week vonden zelfs twee aanslagen plaats in de hoofdstad Naypyidaw. Die compleet nieuw gebouwde, afgelegen stad werd in 2005 in gebruik genomen, mede omdat de militaire heersers zich wilden verschansen tegen opstanden vanuit de bevolking.

Begin maart verliet de activist die we telefonisch spreken zijn huis om arrestatie te voorkomen. Enkele weken later vertrok ook zijn vrouw. Ze leven gescheiden van elkaar. „Veiligheid bestaat niet meer. Fysiek niet, maar ook emotioneel niet.”

Diepe zuchten

Nu eens klinkt hij als de betrokken activist, dan weer als de sociale wetenschapper die de mens en zijn omgeving bestudeert. Hij formuleert beheerst, maar de diepe zuchten waarmee hij zijn woorden onderbreekt, verraden zijn emotie. „Ieder van ons worstelt elke dag met dilemma’s en schuldgevoelens. Wie geef je prioriteit met de beperkte middelen die je hebt? Wie nog thuis kan blijven, voelt zich schuldig tegenover degenen die moesten vluchten en alles kwijtraakten, maar ook tegenover degenen die zijn gaan vechten. Wie naar de jungle vertrekt, heeft het gevoel dat hij de achterblijvers in de steek laat.”

Nog steeds wordt er gestaakt door ambtenaren in allerlei departementen. Al maanden hebben zij geen inkomen. Aanvankelijk kregen ze hulp uit de gemeenschap, maar die bijdragen zijn afgenomen nu armoede voor steeds meer mensen op de loer ligt. De Wereldbank voorspelt dat de economie van Myanmar in 2021 met minstens 18 procent zal krimpen. Volgens de VN zullen in 2022 mogelijk 25 miljoen inwoners – ongeveer de helft van de bevolking – onder de armoedegrens leven. Bovendien gaan veel donaties vanuit de samenleving nu ook naar de ontheemden en naar het gewapende verzet.

Rond juni begon een deel van de ambtenaren terug te keren naar hun werk. „Vanwege een gebrek aan inkomen, maar ook omdat ze hun familie in gevaar brachten door te staken. Als de veiligheidstroepen jou niet vinden bij een inval, nemen ze je ouders, je zoon of je dochter mee”, zegt de activist.

Op 22 september verklaarde Tom Andrews, de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten in Myanmar, dat familieleden systematisch worden ontvoerd als iemand die gezocht wordt niet thuis is. Volgens hem zijn zo al 177 personen gevangen genomen, onder wie ook jonge kinderen en baby’s.

Een vrouwelijke activist en arts vertelt dat ambtenaren die weer aan de slag gingen of anderen die hun verzet niet volhielden, er op sociale media soms flink van langs kregen. Ze schrok van de felheid en pleitte op sociale media voor meer onderling begrip.

Richt je pijlen niet op de verkeerde, vergeet niet dat de junta onze echte vijand is, waarschuwde ze. Maar dat kwam ook haar weer op kritiek te staan. Na decennia van dictatuur lijdt het land volgens haar aan een collectief trauma waardoor mensen geneigd zijn agressief te reageren als de meningen van anderen hen niet bevallen. „Ze graven zich in, in plaats van naar elkaar te luisteren. Sowieso hebben we in Myanmar nog niet veel ervaring met vrijheid van expressie.”

Sinds de coup hebben de veiligheidstroepen meer dan 1.100 mensen vermoord, onder wie tientallen kinderen. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt vermoedelijk hoger. Ruim 8.000 burgers zitten gevangen, de meesten zonder enige vorm van proces, juridisch advies of contact met hun familie. Meer dan 230.000 burgers door het geweld zijn ontheemd geraakt.

De arts snapt de diepe afkeer van het leger. Toch vindt ze het verketteren van alle militairen en hun families, zoals veel gebeurt, contraproductief. Het weerhoudt soldaten die sympathie hebben voor de protestbeweging ervan te deserteren, of van binnenuit verzet te plegen, denkt ze. „Psychologische oorlogvoering is altijd een specialiteit van het leger geweest,” zegt ze. „Maar ook wij moeten ons er in bekwamen.”

De activist deelt het lot van enkele bekenden. Een onderwijzeres die sinds ze staakt leeft van de verkoop van gedroogde vis. Een professor die les geeft in de jungle. Een ander die nog steeds protesteert, terwijl haar jongere broer en zus gevangenzitten. Hij besluit dat zij en vele anderen allemaal een ding gemeen hebben. „Ze zijn het punt van opgeven voorbij.”

Naam en verblijfplaats van de geïnterviewden zijn bij de redactie bekend.