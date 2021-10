Tienduizenden Polen doen mee aan pro-EU-demonstratie

Tienduizenden Polen hebben zondag meegedaan aan een demonstratie voor de Europese Unie en tegen het beleid van de huidige regering. In Warschau zouden volgens een woordvoerder van het stadsbestuur tachtig- tot honderdduizend mensen op de been zijn geweest bij het Koninklijk Kasteel in het oude deel van de stad, melden Poolse media. Voorstanders van de regering trokken die opkomstcijfers in twijfel.

De demonstranten verzetten zich tegen de uitspraak van het Poolse Constitutionele Hof eerder deze week, waarin werd gesteld dat het Poolse recht en de eigen grondwet belangrijker zijn dan het EU-recht. In Warschau zwaaiden de betogers met Poolse en Europese vlaggen en riepen zij leuzen als „wij blijven” en „wij zijn Europa”. Ook in tientallen andere steden, waaronder Krakau en Gdansk, werd zondag gedemonstreerd tegen de uitspraak van het Constitutioneel Hof.

‘Juridische Polexit’

Oppositieleider Donald Tusk, tevens oud-premier van het land en voormalig voorzitter van de Europese Raad, had eerder deze week opgeroepen tot protest en hield tijdens de demonstratie een toespraak voor het Koninklijk Kasteel in Warschau. „Ik sla alarm, want de regerende partij heeft besloten Polen uit de EU te verwijderen”, zo sprak hij, refererend aan de conservatief-nationalistische regering van de PiS-partij. „We willen een onafhankelijk, Europees, democratisch, gezagsgetrouw en eerlijk Polen. Deze principes worden vandaag de dag verpletterd door de macht zonder geweten en moraliteit.”

De uitspraak van het Poolse Constitutioneel Hof, dat deels illegaal benoemd is, is omstreden. De uitspraak bepaalt dat Poolse politici bepaalde onderdelen van het Europees recht mogen negeren en dat uitspraken van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg niet bindend zijn, wat in strijd is met de basisbeginselen van de Europese Unie.

Volgens critici is de uitspraak van het Hof een ‘juridische Polexit’ en is een vertrek uit de Europese rechtsorde dichterbij gebracht. De Poolse minister van Justitie Zbigniew Ziobro daarentegen verwelkomde de in zijn ogen „grondwettelijke grenzen aan de Europese integratie” die volgens hem met de uitspraak werden gesteld.