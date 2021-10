Taiwanese president bezweert niet te buigen voor Chinese druk

Taiwan zal zijn verdediging blijven versterken en niet buigen voor Chinese druk. Dat heeft de Taiwanese president Tsai Ing-wen zondag gezegd in een toespraak ter gelegenheid van een nationale feestdag in Taiwan, zo melden internationale persbureaus. Het land viert de opstand van 10 oktober 1911 tegen de Qing-dynastie, die leidde tot de oprichting van de Republiek van China, de officiële naam van Taiwan.

De woorden van president Tsai zijn een reactie op uitspraken van haar Chinese ambtsgenoot Xi Jinping. Zaterdag liet Xi weten via „vreedzame middelen” tot een „hereniging” met Taiwan te willen komen. De Taiwanese president Tsai verweert zich met haar toespraak nu publiekelijk: „Het pad dat China heeft uitgestippeld betekent noch een vrij en democratische manier van leven, noch soevereiniteit voor 23 miljoen mensen,” aldus Tsai. Taiwan is een eiland voor de kust van China met een eigen, democratisch gekozen regering, maar wordt door de Chinese regering als een afvallige provincie beschouwd.

De afgelopen dagen liep de spanning tussen Taiwan en China flink op. Op maandag vlogen zo’n 150 Chinese militaire toestellen door de defensiezone van Taiwan – een recordaantal. Donderdag meldde de Amerikaanse krant The Wall Street Journal dat Amerikaanse militairen op het eiland actief zijn om Taiwanese troepen te trainen. De VS zijn, tot grote ergernis van China, de belangrijkste bondgenoot en wapenleverancier van Taiwan. Vrijdag zei de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan „erg bezorgd” te zijn over de situatie.

