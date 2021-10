Sebastian Kurz maakt ‘Een diepe val, maar op watten’

Hij werd het Wunderkind van de Oostenrijkse politiek genoemd. En ‘de nieuwe Metternich’. Tien jaar lang was Oostenrijk in de ban van een jonge, getalenteerde politicus, die zijn land bevrijdde van de eeuwige, stroperige coalities van sociaal-democraten en conservatieven. Die zijn uitgebluste partij een vliegende doorstart gaf, en die het met beloftes over hervormingen en innovatie uiteindelijk tot kanselier schopte: Sebastian Kurz.

Zaterdag moest hij aftreden, 35 jaar oud. Justitie doet onderzoek naar hem op verdenking van bedrog, omkoperij en corruptie. Met een groepje getrouwen uit zijn conservatieve ÖVP zou hij vanaf 2016 belastinggeld hebben gebruikt om zijn imago in de media te verfraaien, concurrenten opzij te zetten en zo de weg naar de top te plaveien. De bewijzen liegen er niet om: justitie deed vorige week huiszoekingen bij tien verdachten, onder wie Kurz, op basis van 104 pagina’s vol incriminerende chats en mails – fascinerende inkijkjes in de cynische machtsspelletjes die in de Weense corridors zijn gespeeld.

De grote vraag in Oostenrijk is nu: is het tijdperk-Kurz echt voorbij, of is dit een tijdelijke stap opzij, een gecalculeerde manoeuvre die uiteindelijk Kurz’ macht kan consolideren? Velen vermoeden het laatste.

Kurz wordt fractieleider van de ÖVP in het parlement – een instelling die hem immuniteit verleent (hoewel niet met terugwerkende kracht) maar waar hij vaak met nauwverholen dédain over spreekt. Minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg, die zijn carrière grotendeels aan Kurz te danken heeft, neemt zijn plaats als kanselier in. Schallenberg valt als ÖVP-lid onder partijleider Kurz. Hoe onafhankelijk hij kan zijn, of mag zijn, moet nog blijken. Kurz kan als fractieleider zelfs bij kabinetsvergaderingen aanschuiven.

Velen denken dat Kurz eerst zijn naam wil zuiveren, om dan als kanselier terug te kunnen keren – reculer pour mieux sauter. Politiek analist Thomas Hofer noemt Kurz’ aftreden in de krant Kurier „een diepe val, maar op watten”: Kurz blijft immers leider van de machtigste partij van het land. De regeringscoalitie met de Groenen blijft overeind, Schallenberg zou Kurz’ stoel tijdelijk warmhouden. Hans Rauscher, een van de nestors van de Oostenrijkse journalistiek, voorspelt in Der Standard: „Met Kurz heb je geen rust en geen vrede, met Tricky Sebastian is tumult gegarandeerd.”

In zijn toespraak zaterdagavond gaf Kurz toe dat hij fouten heeft gemaakt: „Ik ben ook een mens. Ik heb ook emoties.” Maar hij ontkende dat hij zijn weg naar de top dankt aan omkoperij met 1,3 miljoen euro belastinggeld en aan gemanipuleerde opiniepeilingen. Volgens hem zijn de chats, waarin hij partijgenoten afkraakt en medewerkers bedankt voor een vervalste peiling, uit hun verband gerukt. „Ik wil en zal mijn onschuld verwijzen.”

De ‘Ibiza-video’

Het is interessant om te zien hoe Kurz vorige week, na de huiszoekingen, compleet in een hoek gedreven leek – en hoe hij nu, door zijn terugtreden „in het belang van het land”, de regie weer ter hand neemt. Kurz regeerde sinds januari 2020 met de Groenen. Dat was een verstandscoalitie: hij had geen andere opties. Zomer 2017, toen hij minister was en partijleider werd, blies hij de regering van ÖVP en SPÖ op. Iedereen die hem kent, weet dat hij een bloedhekel aan de socialisten heeft. Hij wil nooit meer met hen in één regering. Daarna vormde hij, eind 2017, een regering met de extreemrechtse FPÖ. Ook die klapte na anderhalf jaar, na de ‘Ibiza-video’ waarin toenmalig FPÖ-leider Heinz-Christian Strache een boekje open doet over duistere zaakjes in de politiek. Kurz voelde zich gepakt, en wil ook niet meer met de FPÖ regeren.

Nu, met justitie op zijn hielen vanwege chats die in het onderzoek naar de Ibiza-video boven water kwamen, heeft hij ook zijn krediet bij de Groenen verbrand. Als de regering zou vallen, zou het de derde achtereenvolgende coalitie zijn die door Kurz’ toedoen ontploft. Er is geen partij over waarmee hij kan regeren.

Ekotaks: het Groene vlaggenschip

De Groenen hebben veel van Kurz geslikt: snoeiharde migratiepolitiek; continue dwarsliggerij in Brussel; pesterij tegen de Groene Gezondheidsminister, die tenslotte overspannen de aftocht blies. Ze slikten het allemaal, om hún agenda te kunnen verwezenlijken, zoals de OV-jaarkaart en een Ecotaks. De huiszoekingen waren voor de Groenen, dé anti-corruptiepartij bij uitstek, de druppel.

Maar als de regering valt, komt er geen Ecotaks. Dus om dit Groene vlaggenschip te redden, brengen de Groenen niet de regering ten val maar eisten ze alleen het vertrek van Kurz. Onder een „brandschone vervanger” wilden zij met deze coalitie verder.

Zij krijgen dus hun zin. Maar deze oplossing is ook goed voor Kurz – al voelt hij zich nu verraden door de Groenen: hij smoort zo interne partijtwisten over zijn functioneren, herstelt het beschadigde imago van zijn land in Europa én krijgt tijd om nieuwe strategieën uit te dokteren. En dat hij dat laatste gaat doen, daar twijfelt helemaal niemand aan.

Nieuwe kanselier Getraind voor de tweede viool Als iemand de Oostenrijkse politieke slangenkuil kent, is het Alexander Schallenberg, de nieuwe kanselier. En hij kent die vooral door de ogen van Sebastian Kurz, de man die hem, diplomaat, enorme promoties bezorgde. Schallenberg (Bern 1969) is van adellijke afkomst. Zijn vader was ambassadeur en secretaris-generaal op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Schallenberg groeide op in India, Spanje en Frankrijk. Hij studeerde in Wenen, Parijs (rechten) en het Europacollege in Brugge. Hij werkte als jurist op de Oostenrijkse Permanente Vertegenwoordiging in Brussel en kent het Europees verdrag als zijn broekzak. Als woordvoerder van het ministerie was hij vaak met journalisten in koffiehuizen te vinden. Hij kon (off record) gevat zijn over politici – maar Kurz had hij meteen hoog zitten. Kurz maakte hem directeur Europa en later topstrateeg in de kanselarij. Na de val van Kurz’ regering met de FPÖ (juni 2017) werd Schallenberg minister. Hij bleef dat in de latere regering met de Groenen. Hoe onafhankelijk Schallenberg kan opereren, moet nog blijken. Hij is intelligent, maar getraind om tweede viool te spelen. Hij werd pas onlangs lid van de ÖVP. Schallenberg is gescheiden en heeft vier kinderen.