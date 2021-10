Pogacar is de succesvolste wielrenner van het jaar

Met overwinningen in twee monumentale klassiekers, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije, alsmede zijn (tweede) eindzege in de Tour de France is Tadej Pogacar met afstand de succesvolste wielrenner van 2021.

Het Sloveense supertalent sloeg zaterdag bij zijn debuut in de Ronde van Lombardije, de laatste klassieker van het wielerjaar, meteen toe. In de straten van Bergamo versloeg Pogacar na een rit over 239 kilometer zijn Italiaanse medevluchter Fausto Masnada in de eindsprint. De Brit Adam Yates eindigde op een kleine minuut achterstand als derde. Primoz Roglic moest genoegen nemen met de vierde plaats.

Op 35 kilometer van de finish, op de Passo di Ganda, was Pogacar in de aanval gegaan. Geen van de favorieten, onder wie zijn landgenoot Roglic, kon hem volgen, ook wereldkampioen Julian Alaphilippe niet. Alleen Masnada slaagde er in de afdaling in aan te haken bij Pogacar, maar de Italiaan kwam duidelijk tekort aan de meet.

Roglic, die vorige week nog Milaan-Turijn had gewonnen, mikte in de Ronde van Lombardije op zijn veertiende zege van het seizoen. Maar de winnaar van onder meer de Ronde van Spanje van dit jaar bleek niet meer in topvorm te zijn. Meer dan aanklampen zat er voor hem niet in en alleen dankzij een sterke eindversnelling wist de renner van Jumbo-Visma nog als vierde te eindigen.

Pogacar kan terugkijken op een topjaar. In het voorjaar won hij al de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico, gevolgd door de Waalse klassieker Luik-Bastenaken-Luik. In de Tour de France gaf Pogacar de concurrentie vervolgens volledig het nakijken: hij won drie etappes, zijn koppositie in het algemeen klassement kwam geen moment in gevaar en behalve op de gele trui legde hij als beste klimmer ook beslag op de bolletjestrui.

Wielergrootheden

Hij is pas 23 en toch heeft Pogacar zich al gevoegd in het rijtje wielergrootheden. Alleen de Belg Eddy Merckx en de Italiaan Fausto Coppi wonnen net als Pogacar in één jaar twee grote klassiekers en de Tour. Bovendien is hij – na Coppi, Merckx en de Fransman Bernard Hinault – de vierde renner ooit die na de Tour de France ook de Ronde van Lombardije wint.

„Het is te gek om het seizoen zo af te sluiten. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor”, zei Pogacar na zijn machtsvertoon in de straten van Bergamo. „Elke zege is belangrijk, maar ik heb er lang van gedroomd eens de Ronde van Lombardije te winnen. Dat het mij in mijn eerste deelname meteen is gelukt, is te gek. Toen ik aanviel, dacht ik dat ik wel een paar anderen mee zou krijgen, maar kennelijk was iedereen al behoorlijk moe zo aan het einde van het seizoen.”

Parijs-Tours

Vergeleken met Pogacars zege in de ‘Koers van de vallende bladeren’ viel de overwinning van Arnaud Démare een dag later in Parijs-Tours een beetje in het niet. Maar het was de laatste koers van dit jaar met enige allure en voor de 30-jarige Fransman was het zijn grootste succes in een eendaagse koers sinds zijn zege in Milaan-Sanremo (2016).

Démare was in de sprint de snelste, vóór zijn landgenoot Franck Bonnamour en de Belg Jasper Stuyven. De Belg Stan Dewulf werd vierde. Op veertig seconden won de Nederlander Danny van Poppel de sprint van een eerste groep achtervolgers.