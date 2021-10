Pakistan neemt afscheid van Abdul Qadeer Khan, ‘de vader van de Pakistaanse atoombom’

Pakistan rouwt om Abdul Qadeer Khan, ‘de vader van de Pakistaanse atoombom’, die zondag op 85-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Islamabad stierf aan de gevolgen van Covid-19. De kernfysicus, die buiten Pakistan bekendstaat als ‘de grootste verspreider van kernwapentechnologie ter wereld’, kreeg een staatsuitvaart in de kolossale Faisal-moskee. Overal in het hele land hingen vlaggen halfstok.

A.Q. Khan werd vereerd en gehaat. Velen vonden hem een gevaarlijke dief, maar voor veel Pakistanen was hij een held. Zijn levensverhaal zou te vatten zijn in een dikke spionageroman die en passant de ingewikkelde positie van Pakistan in de wereldgemeenschap laat zien.

Premier Imran Khan had zondag niets dan lof voor de overledene: „Ons land hield van hem omdat zijn bijdrage onmisbaar is geweest om van Pakistan een kernstaat te maken”, twitterde hij. „Dit heeft ons beschermd tegen een agressieve, veel grotere, nucleair gewapende buur. Voor het Pakistaanse volk was hij een nationaal icoon.”

Pakistan voelt zich sinds de onafhankelijkheid van de Britten in 1947 voortdurend bedreigd door India. Toen India in 1974 zijn eerste kernproef deed, moest en zou Pakistan ook een kernwapen ontwikkelen. Zoals toenmalig premier Zulfikar Ali Bhutto het verwoordde: „We zullen gras eten en zelfs hongerlijden, maar we zullen onze eigen kernbom hebben.” Sinds Pakistan en India beide over kernwapens beschikken, kijkt de wereld gespannen toe bij elke confrontatie tussen de twee aartsvijanden over Kasjmir, de deelstaat die ze beide claimen en waarover ze al meerdere oorlogen hebben gevoerd.

A.Q. Khan studeerde en werkte sinds de jaren zestig in West-Europa en kwam in 1972 in dienst bij het Fysisch Dynamisch Onderzoekslaboratorium van Stork in Amsterdam. Dat lab deed onderzoek voor Urenco, een bedrijf in Almelo dat uranium verrijkt voor kerncentrales. Een Nederlandse collega, Frits Veerman, vermoedde dat Khan daar centrifugetechnologie stal, maar werd ontslagen nadat hij dit had aangekaart.

Khan bood zich in 1975 bij premier Bhutto aan om een Pakistaanse kernbom te ontwikkelen en werd meteen aan het werk gezet. „In de daaropvolgende jaren verkregen we via een ondergronds netwerk in met name de ontwikkelde landen in Europa alle materialen en technologie die we nodig hadden”, schreef de latere president Pervez Musharraf in 2006 in zijn autobiografie.

De as van het kwaad

In 1983 veroordeelde de Amsterdamse rechtbank Khan bij verstek tot vier jaar cel wegens bedrijfsspionage, maar dat vonnis werd later vernietigd wegens een vormfout.

In 2003 confronteerde de Amerikaanse inlichtingendienst CIA president Musharraf met bewijzen dat Khan kerntechnologie had doorverkocht aan Noord-Korea, Iran en Libië. Twee van die landen waren volgens toenmalig president George W. Bush deel van de „as van het kwaad”, omdat zij terroristen zouden steunen. In die jaren ontving Musharraf miljarden dollars om de VS te helpen met de ‘oorlog tegen terreur’ die zij in Afghanistan waren begonnen na de aanslagen van 11 september 2001.

Hoewel Khan op televisie schuld bekende, liet Musharraf hem niet vervolgen. In plaats daarvan schonk hij Khan vergiffenis en liet hij Khan onder huisarrest plaatsen. Later zou Musharraf verklaren dat het moment waarop CIA-directeur George Tenet hem in een hotelkamer in New York het bewijs onder ogen schoof, het gênantste moment van zijn presidentschap was. Dat Khan het land op clandestiene wijze aan een kernbom had geholpen, vond ook Musharraf een heldendaad, maar hij had de technologie niet mogen doorverkopen.

Khan trok later zijn bekentenis in en vocht zijn huisarrest aan bij de rechter, waar hij in 2009 in slaagde. Frits Veerman, afgelopen februari gestorven, kreeg vorig jaar enig eerherstel toen onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders concludeerde dat hij onjuist is behandeld toen hij een misstand aankaartte.

