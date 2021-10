Opa vergreep zich jaren – nu is alles stuk

Hoe vaak opa zich precies vergreep aan z’n kleindochter blijft onduidelijk. Maar het begon in 2016. In de rechtszaal erkent Joaquim (76) dat hij het „een paar keer per jaar” deed. Bij de politie zei hij „één keer per week”. Van haar derde tot zevende jaar. „Ze kwam zo lief op me af.” Ze zou om seksuele handelingen hebben gevraagd. „Maar dan moeten toch alle alarmbellen af gaan?”, vraagt de rechter. „Waarom belt u dan niet uw zoon: dat u ‘rare vragen’ krijgt?” Joaquim zegt dat hij naïef was, „met z’n hoofd er niet goed bij”. De rechter: „Maar het gebeurde nog een keer en nog een keer. Het kind van uw eigen zoon, dichter bij huis kan het niet.” Waaróm toch? „Ik denk dat ik de liefde zag”, zegt de verdachte. „Ja maar, liefde, dat is genegenheid. En daar bleef het bij u niet bij”, zegt de rechter. „Ik snap het zelf ook niet”, zegt Joaquim. „Wat ik haar aangedaan heb, doet me pijn. Ik had m’n zoon en z’n vrouw erbij moeten halen.”

Bij de politie wilde ze niets zeggen, om opa niet in problemen te brengen

De moeder vertelt vanaf de tribune dat het misbruik plaats vond precies in de periode die „onze vechtscheiding” omvatte. Beide ouders zijn in de zaal aanwezig, met hun nieuwe partners. Ze beschuldigt haar ex-schoonvader van „verraad van de hoogste plank”. De ouders vragen 5.000 euro schadevergoeding, voor hun dochter. „Haar seksuele beeld is beschadigd. Wat zal er nog volgen? Haar leven is bepaald. Ze vertelt steeds meer.”

Joaquim heeft zijn kleindochters vagina gelikt, zo wordt duidelijk – maar niet ‘gepenetreerd’, wat in de richtlijnen voor de strafeisen verschil maakt. Hij heeft spijt. Begrijpt dat het heel pijnlijk voor haar is – en ook nog zal worden. Op het bureau wilde ze er eerst niets over vertellen. Ze vond opa heel lief en wilde hem niet in problemen brengen.

Opa zit er gelaten bij. Hij spreekt zacht – omdat de rechters zijn antwoorden herhalen is hij te volgen. De familierelaties zijn nu stuk – hij leeft gescheiden van z’n vrouw in hetzelfde huis. De kleinkinderen mogen niet meer bij hem binnen – met z’n kinderen zijn de verhoudingen gespannen. In het dossier komt een soortgelijk eerder incident voor, met een ander kleinkind.

Na zijn arrestatie ging hij in therapie, vrijwillig. De psycholoog spreekt van geheugenproblemen, maar stelt ook vast dat Joaquim wist dat wat hij deed niet mocht. Hij is geheel toerekeningsvatbaar. Van een stoornis is geen sprake, noch van pedofilie. De recidivekans is laag. Hij is normaal intelligent, heeft genoeg controle, empathie en begrip van fouten. Doorgaan met ‘psycho-educatie gericht op seksualiteit en grenzen’ is het advies.

De onschuld van het kind is weggenomen, haar ‘puurheid’, zegt de officier van justitie. De verdachte beseft de gevolgen niet en begrijpt ook de norm niet. „Hij dacht aan z’n eigen lust.” Dat hij de schuld ook bij het kind zelf legt, noemt ze kwalijk. Ook iemand van 76 komt in aanmerking voor celstraf, waarbij ze de rechtbank herinnert aan het taakstrafverbod bij seksueel misbruik. Hij vergreep zich frequent aan het kind, meerdere jaren. Ze eist twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk, drie jaar proeftijd, doorgaan met behandelen, een meldplicht en een contactverbod met zoon en kleinkind.

De advocaat laat het oordeel over het bewijs aan de rechtbank. De strafeis vindt hij „redelijk conform de richtlijnen”. Wel is zijn cliënt „te negatief neergezet”. Hij begrijpt wat hij fout deed, ziet de gevolgen en heeft spijt. Hij liet zich vrijwillig behandelen. De verdachte was in zijn eigen jeugd óók slachtoffer van seksuele handelingen, door oudere vrouwen. Met een blik op de familie zegt de advocaat „de ernst niet te willen bagatelliseren”. In een vergelijkbare zaak werd eerder drie maanden opgelegd. „Wat voor een oude man passend is.” De schadevergoeding zal zijn cliënt betalen.

De rechtbank veroordeelt Joaquim tot een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, met drie jaar proeftijd en een contactverbod. Hij moet zich laten behandelen, doen wat de reclassering zegt en 5.000 euro betalen. De rechtbank overwoog een hogere straf, maar legt die niet op omdat Joaquim 76 is.

Procesdeelnemers Rechters: mr. W.A.F. Damen, mr. J.L. Luiten, mr. J.M.L. van Mulbregt Officier van justitie: mr. E.M. Loppé Advocaat: mr. T. van Assendelft de Coningh