Max Verstappen weer aan de leiding na tweede plaats in Turkije

Max Verstappen had het hele weekeinde een hard hoofd in een goede uitslag gehad, maar tijdens de Grand Prix van Turkije op het natte circuit van Istanbul Park heroverde de Nederlander zondagmiddag de koppositie in de strijd om het werelkampioenschap met zijn grote concurrent, Lewis Hamilton. Verstappen eindigde zelf als tweede, achter de Fin Valtteri Bottas, en zag Hamilton slechts als vijfde finishen.

Voor Bottas, die bezig is aan zijn laatste races voor Mercedes, was het de eerste overwinning van het seizoen. Hij was vanaf poleposition gestart en stond de leiding niet meer af.

Voor Verstappen was de uitslag in Turkije, na een race onder moeilijke omstandigheden, een enorme meevaller. In de aanloop had hij geklaagd over een auto die niet snel genoeg was ten opzichte van zijn concurrenten van Mercedes.

Gridstraf

Maar de kopman van Red Bull profiteerde optimaal van de gridstraf die Hamilton aan zijn broek kreeg vanwege de gedeeltelijke wissel van zijn vierde motor van het seizoen. De Brit, die zaterdag de kwalificatie had gewonnen en veruit de snelste leek in Turkije, moest starten vanaf plaats elf. Hamilton slaagde er zondag in flink wat plaatsen terug te winnen, maar na een late bandenwissel verloor hij het podium uit zicht.

Op het langzaam drogende asfalt reed het hele veld de race uit op intermediates, banden die qua profiel het midden houden tussen slicks en regenbanden.

Verstappen, die vanaf plek twee mocht starten achter Bottas, kwam eigenlijk geen moment in de problemen in Turkije. Hij finishte keurig als tweede en boog daarmee een achterstand van twee punten om in een voorsprong van zes punten op Hamilton: 262,5 tegen 256,6.

Verstappen koestert die voorsprong in het spannendste Formule 1-seizoen in jaren. Met nog zes races te gaan zijn de verschillen tussen Red Bull Racing en Mercedes minimaal. De eerstvolgende afspraak is over twee weken in Austin, de hoofdstad van Texas, voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. „Ik denk dat we in Austin ook weer een goed gevecht met Mercedes gaan hebben”, zei Verstappen na afloop van de race in Istanbul. „Het hele jaar is het al heel close. We blijven pushen en proberen te verbeteren. We zien wel waar het dan eindigt. Tot nu toe gaat dit seizoen heel goed.”

Hoogst haalbare

Verstappen concludeerde na de race dat de tweede plaats het hoogst haalbare was geweest. „Valtteri had wat meer snelheid, wij konden niet echt pushen”, zei hij. „Ik ben blij met de tweede plaats. Wat het moeilijkste was? Wakker blijven.”

Verstappen noemde het na afloop bij Ziggo „een beetje vervelende race”, vanwege het natte circuit. Dat noopte hem ertoe vooral zijn banden te sparen. „Het was heel lastig vandaag. In deze omstandigheden maak je makkelijk een foutje. Het was vooral zaak om de banden goed te ‘managen’. Ik heb nooit echt kunnen pushen. Je kon niet één rondje vol gas rijden.”

Hamilton had na afloop van de race kritiek op zijn eigen ploeg. Hij vond dat Mercedes een grote fout had gemaakt. De zevenvoudig wereldkampioen werd in de slotfase van de race naar binnen geroepen voor een nieuw setje banden, terwijl Hamilton kort daarvoor nog had aangegeven de race te willen uitrijden zonder pitsstop. Hij had met die strategie goede uitzichten op de derde plaats gehad, direct achter zijn belangrijkste concurrent, Verstappen. „We hadden waarschijnlijk buiten kunnen en moeten blijven”, foeterde Hamilton.

Discussie

Hamilton had tijdens race over de boordradio al een flinke discussie gevoerd met zijn team. Toen hij eenmaal nieuwe banden had worstelde hij zich door de laatste zeven rondes heen. „Ik zei het toch”, riep hij boos over de boordradio, nog voor de finish. „Het was volgens mij helemaal geen moeilijke beslissing, maar het is wat het is. We zullen hiervan leren”, zei Hamilton bij Ziggo. „Ik luisterde omdat we als team werken en het team riep me naar binnen. We verloren twee plaatsen door de pitsstop, misschien zelfs wel meer.”

Verstappen mocht dan blij zijn met de herovering van de eerste plek in het WK-klassement, hij maakt zich wel zorgen over de laatste zes races van het seizoen, kijkend naar de prestaties van de auto’s van Red Bull Racing en Mercedes in deze fase van de titelstrijd. „Ik denk wel dat we op dit moment iets te langzaam zijn. Dus we moeten wel aan de slag”, waarschuwde Verstappen.