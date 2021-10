In ‘Naar Paramaribo’ wentelt iedereen zich in eigen gelijk

„Zodra het kan ga ik stanto pedo naar Paramaribo”, poneert Floyd Koster. Samen met Kevin Klein en Dwayne Toemere – de personages dragen dezelfde namen als de acteurs – heeft hij het plan opgevat om naar Suriname te gaan. Maar net zoals Tjsechovs drie gezusters droomden van Moskou maar nooit gingen, blijft ook voor hen Paramaribo een oningelost verlangen.

Floyd, die in tegenstelling tot de anderen geen wortels in Suriname heeft, is de personificatie van culturele appropriatie – „Hun pijn is ook mijn pijn. Het wit-zijn zweer ik af” – en verzet zich tegen „aangepraat” schuldgevoel: „Ik ben één grote goede bedoeling.” Kevin probeert hem zijn blik op Paramaribo bij te brengen: een grote kast die mensen opgesloten houdt, een plek waarin de pijn van de koloniale geschiedenis huist. Niet een of ander exotisch symbool voor vrijheid.

De voortdurend transformerende Dwayne ontstijgt als enige aan een hokje

Die verschillende blikrichtingen op Suriname vormen het uitgangspunt van Naar Paramaribo. De personages ventileren hun eigen perspectief naar hartenlust en worden niet aan het wankelen gebracht. De energie ligt vrijwel consequent laag. Dat zit hem niet alleen in de regie van Roy Peters, maar ook in het reflectieve karakter van de toneeltekst van Rob de Graaf. Hij goot het stuk voornamelijk in monologen richting zaal. De afwezigheid van weerspraak en voortschrijdend inzicht geeft het stuk lange tijd een statisch karakter. Op personages die zich wentelen in hun eigen gelijk raak je snel uitgekeken.

Ook van De Gemeenschap: Intieme details in ruil voor interview in ‘Christine van Stralen, de musical’

Spannender is de voortdurend transformerende Dwayne, die zich lang afzijdig houdt maar de anderen een aantal keer interrumpeert met playbackacts. Als enige ontstijgt hij aan een hokje: niet door oeverloos te praten maar door te doen. In een mooie scène presenteert hij zichzelf als het „verzameld verdriet” van zijn voorouders. Maar als de personages zich uiteindelijk onverwachts neerleggen bij elkaars verschillen, wordt een discussie beslecht nog voordat hij goed en wel is opgelaaid.

Theater Naar Paramaribo van De Gemeenschap. Gezien: 9/10, Theater Bellevue (Amsterdam). Tournee t/m 9/7. Inl: degemeenschap.nu ●●●●●