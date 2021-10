Grondlegger Pakistaans atoomprogramma Khan overleden

De Pakistaanse nucleair wetenschapper Abdul Qadeer Khan, die met ‘gestolen’ Nederlandse kennis aan de basis stond van het atoomwapenprogramma van Pakistan, is zondagmorgen op 85-jarige leeftijd overleden. Pakistaanse media melden dat hij in augustus positief testte op het coronavirus en kampte met longklachten.

Khan werkte in de jaren ’70 bij ultracentrifugefabriek Urenco in Almelo, waar hij apparaten ontwikkelde die uranium kunnen verrijken voor onder meer kerncentrales en atoombommen. Hij bemachtigde in die periode geheime informatie over de ultracentrifuge-techniek. Eind 1975 kwam hij na een vakantie in Pakistan niet meer terug naar Nederland, om vervolgens in zijn thuisland een atoomlaboratorium op te richten. In 1984 maakte hij bekend dat het land over de technieken beschikte om atoomwapens te maken.

In Nederland veroordeelde de rechter Khan in 1983 bij verstek voor nucleaire spionage. Vanwege een vormfout werd hij twee jaar later in hoger beroep vrijgesproken. Volgens de Pakistaan premier Imran Khan was de nucleair wetenschapper vanwege zijn bijdrage aan het atoomprogramma geliefd door de hele natie: „Dit heeft ons veiligheid geboden tegen een agressieve en veel grotere nucleaire buurman”, verwees hij naar buurland India. Khan zal worden begraven in de Faisal Moskee in Islamabad, de grootste moskee van Pakistan.

Correctie (10 oktober 2021): in een eerdere versie van dit bericht stond dat Imran Khan met zijn uitspraak verwees naar Iran, waar dit India moest zijn. Dit is in bovenstaand artikel aangepast.