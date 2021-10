Frankrijk verslaat Spanje en wint tweede editie Nations League

Het Franse nationale voetbalelftal heeft zondag de Nations League gewonnen door Spanje te verslaan. In het San Siro-stadion in Milaan werd het 2-1. Het is de tweede keer dat het Europese landentoernooi werd gehouden: in 2018 won Portugal de eerste editie door met 1-0 van Nederland te winnen. Met de eindoverwinning sleept Frankrijk veertien miljoen euro aan prijzengeld binnen.

Spanje, dat in de halve finale Italië had verslagen, begon sterk aan de wedstrijd maar wist een sterke eerste helft niet uit te drukken in doelpunten. Pas halverwege de tweede helft werd de score geopend door Mikel Oyarzabal. Frankrijk, dat tot dan toe amper gevaarlijk was geweest, deed gelijk wat terug via een technisch hoogstaand doelpunt van spits Karim Benzema. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd schoot Kylian Mbappé, op het randje van buitenspel, de winnende treffer binnen.

Eerder op zondag speelden België en Italië tegen elkaar om de derde plek in de Nations League. Dankzij doelpunten van Nicolò Barella en Domenico Berardi werden de Belgen, die zonder sterren als Lukaku en De Bruyne aantraden, met 2-1 opzij gezet. De Belgische treffer werd gemaakt door Charles De Ketelaere.