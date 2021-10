Een heerlijk Mozart-avondje, zonder Zwarte Piet

Ook nu de theaters weer open zijn, ijlt corona na. Neem Die Zauberflöte door het Orkest van de Achttiende Eeuw – onderdeel van de geprezen serie semiscenische Mozart-opera’s waarmee het orkest begon in 2013. Uitvoeringen stonden voor deze herfst gepland, maar een hele Zauberflöte van drie uur, met solisten, koor en orkest op één podium? Te lang, te duur, te groots. Directeur Sieuwert Verster trok een haalbaarder kaart: een flexibele parade van prachtige Mozart-aria’s (o.a. uit Die Zauberflöte), omkaderd door een simpele raamvertelling, vrij naar Mozarts singspiel Der Schauspieldirektor.

Voor inventiviteit en doorzettingsvermogen verdient het Orkest van de 18de Eeuw een pluim: die acht solisten staan er toch maar mooi, voor dirigent Kenneth Montgomery (78) zit een veertigkoppig orkest en de grote prijsaria’s uit Die Zauberflöte klinken in prima, soms uitmuntende uitvoeringen - van ‘Der Hölle Rache’ van de Koningin van de Nacht (sopraan Anne Sophie Petit: virtuoos maar weinig verstaanbaar) tot de heerlijke charme-aria’s van Papegano (Henk Neven) en de mooiste aria’s van Tamino en Pamina (‘Dies Bildnis’; ‘Ach, ich fühl’s’). Het orkest speelt fraai en genuanceerd.

Toch mis je muziekdramatische samenhang dringender dan verwacht. Aria’s – hier letterlijk ‘losgezongen’ - ontlenen hun vervoerende kwaliteiten niet alleen aan tekst en muziek. Het zo goed als intrigeloze verhaaltje dat ze hier bijeenbindt is flinterdun en de uitwerking laat ruimte voor een zeker ‘tussen de schuifdeuren’-gehalte: koddig dansje hier, nukkig hoofdrukje daar.

Orkest van de 18de Eeuw met Mozarts ‘Die Zauberflöte’ & ‘Die Schauspieldirektorin’ Foto Hans Hijmering

Sopraan Roberta Alexander (zelf een ervaren Mozart-sopraan, dat is dan wel weer leuk gelaagd) speelt de impresario die audities houdt. Zeven zangers zingen beurtelings voor. Is de aria Duits? Dan verzoekt Alexander welwillend om nog een Italiaanse proeve. Is de eerste aria Italiaans? Dan… juist. Geestig is de wijze waarop Alexander – zelf van kleur– „de Zwarte Piet in Die Zauberflöte” benoemt en de akeligste zin („Weil ein Schwarzer hässlich ist”) uit het sowieso schreeuwend unwoke libretto van Die Zauberflöte cancelt door tenor Jan Willem Schaafsma (Monostatos) de mond te snoeren. Waarop die zijn aria doodleuk doorzingt op puntgave nieuwe Nederlandse tekst. Zo simpel kan het zijn.

Bij de première beantwoordde het voor circa tweederde volle Chassé Theater in Breda de spelscènes tussen de aria’s met gulle lachsalvo’s. Maar het is toch de muziek die van dit ‘Gelegenheitsstück in tijden van Corona’ een heerlijk Mozart-avondje maakt. In ‘Per questa bella mano’ zijn zowel de aria als de zanger, de jonge bas Berend Eijkhout, ontdekkingen. En in de energieke vocale finale (‘Jeder Künstler strebt nach Ehre’, uit Der Schauspieldirektor) zingt sopraan Katherine Dain haar solo zo aanstekelijk stralend dat je hart een sprongetje maakt.

40 jaar Orkest van de 18de Eeuw Het Orkest van de Achttiende Eeuw bestaat dit jaar veertig jaar. Het orkest, dat speelt op authentieke instrumenten, werd in 1981 opgericht door dirigent /fluitist Frans Brüggen (1934-2014) en hield na diens overlijden niet op te bestaan. De musici, internationaal van samenstelling en voor een aanzienlijk deel nog van het eerste uur, komen voor een aantal projecten jaarlijks bijeen onder wisselende dirigenten. De volgende tournee, in november, is gewijd aan Bachs Hohe Messe i.s.m Cappella Amsterdam en onder leiding van Daniel Reuss.

Klassiek Die Zauberflöte & Die Schauspieldirektorin van W.A. Mozart door Orkest v.d. 18de Eeuw o.l.v. Kenneth Montgomery. Regie: Alexander Oliver. Verbindende teksten: Don Duyns. Gezien: 9/10 Chassé Theater Breda. Tournee t/m 20/10. Inl: orchestra18c.com Muziek: ●●●●● Regie: ●●●●●