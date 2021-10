De uitgestelde vijftigste verjaardag van Military Boekelo

Paardensport De Military Boekelo viert zijn 50ste verjaardag. Hoogtepunt elk jaar bij het driedaagse paardensportevenement in Overijssel is de crosscountry, het onderdeel waarbij de combinaties over een afstand van zo’n zes kilometer 29 hindernissen moeten overwinnen.