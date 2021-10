Strenge abortuswet in Texas toch weer van kracht

Door een uitspraak van het Amerikaanse Hof van Beroep is de nieuwe abortuswetgeving in de staat Texas toch weer van kracht. Dat melden verschillende Amerikaanse media vrijdag. Abortussen mogen nu na de zesde week van de zwangerschap opnieuw niet meer uitgevoerd worden. Woensdag blokkeerde een lagere rechter in diezelfde staat de uitvoering van de controversiële nieuwe regelgeving nog, omdat de regering Biden een rechtszaak tegen de wet is gestart.

Tegen die blokkkering van de wet was de staat Texas in beroep gegaan en van het Amerikaanse Hof van Beroep heeft de staat vrijdag gelijk gekregen. Daarmee is de wet weer van kracht. Het Hof oordeelde dat de nieuwe regels moeten blijven gelden zolang in de rechtszaak van de federale overheid tegen wet nog geen uitspraak is gedaan. Het Amerikaanse Hooggerechtshof besloot eerder al dat de wet, die sinds 1 september geldt, tot een definitieve juridische uitspraak van kracht mocht blijven.

Volgens een uitspraak van het Hooggerechtshof in 1973 is abortus in de VS toegestaan tot de 24e zwangerschapsweek. De meeste abortusklinieken in de staat waren na de beslissing van woensdag nog niet opnieuw opgestart, schrijft de New York Times, omdat de verwachting al was dat de blokkering van de wet snel weer opgeheven zou worden.

Lees ook: Zes vragen over de nieuwe abortuswet in Texas

Verkrachting

Onder de nieuwe wetgeving mag na de zesde week van een zwangerschap geen abortus meer worden uitgevoerd, ook niet na incest of verkrachting. De vrouw bij wie de abortus wordt uitgevoerd kan niet worden aangeklaagd, maar burgers kunnen iedereen die helpt bij zo’n abortus voor de rechter slepen. Boetes kunnen oplopen tot 10.000 dollar (8.600 euro).

President Joe Biden heeft de wet „bizar en extreem” genoemd en vindt dat de wet „burgers tegen elkaar opzet”. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de staat Texas aangeklaagd om de wet weer van tafel te krijgen. Vanaf december buigt het Hooggerechtshof zich over de Amerikaanse abortuswetgeving.

Sinds oud-president Donald Trump drie conservatieve rechters aan het Hof heeft benoemd is de kans reëel dat de huidige Amerikaanse wetgeving over abortus op losse schroeven komt te staan. Behalve Texas hebben elf andere staten al een abortusverbod klaarliggen dat automatisch ingaat als het Hooggerechtshof de huidige wetgeving over abortus strenger maakt.