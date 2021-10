‘Straks staan ze hier met drie geweren: geef me alle Pokémon’

De nieuwe ramen van Pokémon-winkel Flash-Cards zijn van verstevigd, gelaagd glas. Niet kogelvrij, zegt eigenaar Yves Bruynen (30). Hij moest toch ergens een grens trekken. Die grens ligt bij verstevigde ramen en deuren, zeventien camera’s, en volgende week komt iemand langs voor nog meer beveiliging, „iets met lasers”.

„Ik ben echt niet de bangste”, zegt Bruynen terwijl hij door zijn nieuwe raam de parkeerplaats op kijkt. „Maar dit moet gewoon tegenwoordig. Straks staan ze hier met drie geweren en een knuppel: ‘geef me alle Pokémon’.”

Op een industrieterrein in Hoogstraten, net over Belgische grens, ligt tussen een brandweerkazerne en een autoshowroom een bruingrijs kantoorpandje. Onderin zit het transportbedrijf van Bruynen, van waar hij dagelijks vijftien chauffeurs de Benelux rondstuurt, „een stressvolle job”. Je kunt er een trap op, en daar, bovenin, zit Bruynens ándere onderneming. Twee kantoorruimtes onder een systeemplafond met vaalbruine Ikea-kasten vol Pokémon-speelgoed. Knuffels van Pikachú, T-shirts, actiefiguren en vooral heel, heel veel kaarten in pakjes en verzamelboxen.

Bruynen weet hoeveel Pokémon tegenwoordig waard is. Zomaar wat prijzen van het spul in zijn schappen: 6,50 euro voor een standaardpakje met tien kaarten, 70 euro voor een knuffel. Maar ook: 525 euro voor een Japanse booster box, een collector’s item met 36 pakjes kaarten waaronder één zeldzame, de Rayquaza VMax Alternate. Die alleen al levert momenteel 200 euro op. Een stukje karton, zes bij tien centimeter groot.

En dan is er nog het écht waardevolle spul. De ‘first editions’, Pokémon-kaarten van eind jaren negentig. In de winkel liggen er een paar in een vitrine, gestoken in hard-plastic hoesjes om krombuigen door luchtvochtigheid te voorkomen. Ze leveren enkele duizenden euro’s per stuk op. De kostbaarste kaarten bergt Yves Bruynen veilig op in een bankkluis verderop in Hoogstraten. Daar, in een apart koffertje dat hij voor de gelegenheid vanmorgen heeft opgehaald bij de bank, bewaart hij ook zijn klapper: een glimmend, kartonnen kaartje met daarop een oranje vuurspuwende draakachtige. Een Charizard-kaart die, als hij ’m nu zou verkopen, een half miljoen euro oplevert.

„Ik zal ’m effe gaan halen, de koffer”, zegt Yves Bruynen, die naar beneden loopt. „Water, koffie, thee?”

Alleen voor achttienplussers

The Pokémon Company, opgericht door het Japanse Nintendo, begon 25 jaar geleden met een videogame in Japan, en maakte later een tv-serie die ook in Nederland immens populair was. De serie draait om Ash, een tienjarig jongetje dat meester wil worden in het trainen van Pokémon, fictieve figuren met allerlei krachten. Honderden van die figuren waren – en zijn – te verzamelen op kaarten. Om de paar maanden brengt Pokémon een nieuwe set uit en dan staan kinderen in de rij voor de speelgoedwinkel.

De kaarten zijn een investering geworden, vergelijkbaar met wijnen, kunst, antiek of bitcoin

Maar Pokémon is al lang niet meer voor kinderen alleen. Sinds een jaar of vijf zijn de kaarten een investeringsobject geworden, vergelijkbaar met wijnen, kunst, antiek, of bitcoin. Ze stegen in een paar jaar met honderden procenten in waarde en worden te koop aangeboden op eBay, Instagram en in Facebookgroepen alleen toegankelijk voor achttienplussers. Sommige handelaars verdienen tienduizenden euro’s op één kaart. Die spelen niet mét Pokémon, ze zitten ín Pokémon.

En dat weten criminelen ook. Eind vorig jaar mislukte in Kampen een ‘Pokémon-deal’. Een jong stel uit een nieuwbouwwijk wilde een aantal kaarten verkopen via Marktplaats. Toen de man van het stel de ‘kopers’ binnenliet, sloten zij hem op in zijn eigen kast en gingen er met een collectie ter waarde van vijftigduizend euro vandoor. Inmiddels zitten vier verdachten van rond de dertig vast – twee mannen uit Lelystad, een vrouw uit Hillegom en een man uit Almere. In november dient hun rechtszaak. Vorige maand ramde in Voorburg een auto de voorgevel van een Intertoys-filiaal. De daders namen de nieuwste boxen van Pokémon mee. De buit was niet enorm, omdat de Intertoys-manager ook wist van de waarde van Pokémon en gelaagd glas in de pui had laten zetten, vertelde hij aan een regionale omroep.

Niet gek dat Yves Bruynen zijn pand extra beveiligt. De twee overvallen vormen zelfs de directe aanleiding. Toch oogt hij niet bang. „Ik voel me hier nooit oud, hè”, lacht hij als hij terugkomt met koffie en een zwart koffertje. Hij zet het op tafel.

Als Yves Bruynen over Pokémon praat, begrijp je waarom hij een hele winkel om zijn hobby heen heeft gebouwd. Het heeft alles te maken met nostalgie. Als jongen van vijf liep hij zoals veel van zijn generatiegenoten met een pak Pokémonkaarten in z’n broekzak over het schoolplein. Die kaarten had hij in pakjes gekocht en op ‘waarde’ gesorteerd aan de keukentafel van zijn oma. Bruynen haalt herinneringen op: „En dan kaarten zo ver mogelijk over de klinkers gooien.” Met als doel natuurlijk de kaarten van een ander winnen, en zo de grootste verzameling van de buurt aanleggen.

In zijn tienerjaren werden andere dingen belangrijk. Maar zo’n vijf jaar geleden begon het toch weer te kriebelen, en niet alleen bij hem. Millennials zoals hij, opgegroeid met de serie, kregen hun eerste banen, verdienden hun eerste geld. Dat verklaart meteen waarom de stijging in waarde van Pokémonkaarten zo’n vijf jaar geleden inzette. Degenen die kunnen investeren, doen dat graag in iets dat hen dat nostalgische gevoel geeft.

Pokémon-kaarten in de winkel van Bruynen. Foto Folkert Koelewijn

De waardestijging van Pokémon houdt gelijke tred met die van de crypto. Mensen die interesse hebben in cryptomunten, ziet Bruynen, zijn vaak ook geïnteresseerd in Pokémon. En crypto kun je niet in je handen houden, kaarten wel. „Veel mensen betalen hier met bitcoin. Ze zien een miljoen in crypto toch als speelgeld. Ze parkeren hier hun dure auto en gaan in de winkel helemaal los.”

Ongeopend pakje

Mensen met „foute bedoelingen”, die kunnen ook veel verdienen aan Pokémon, zegt Bruynen. Tot nu toe bestaan de meeste Pokémon-misdaden in Nederland en België nog uit ‘gewone’ oplichting. Op Marktplaats worden namaakkaarten aangeboden. In zijn begintijd is Bruynen ook wel eens genept; gelukkig kostte hem dat ‘maar’ 500 euro. Handelaars waarschuwen elkaar voor oplichters op social media, ziet Bruynen. Hij biedt kopers en verkopers altijd aan een ‘deal’ in zijn winkel te sluiten, onder toeziend oog van hemzelf en de zeventien camera’s. Ook noteert hij bankrekeningnummers van oplichters. „De politie doet verder niet veel.”

Bruynen begon vijf jaar geleden met het opkopen van collecties bij mensen thuis. Niet om rijk te worden, maar uit verzamelwoede. „Ik móést bepaalde kaarten in mijn collectie hebben.” Hij vond ze op zolders, in schuren. Het was toen weinig waard, mensen wilden ervan af. En door zijn transportbedrijf kwam Bruynen overal. Zag-ie ergens op Marktplaats een verzameling, dan stuurde hij een chauffeur die toch in de buurt moest zijn. Uit zijn groeiende verzameling kwam zijn winkel voort.

En zo stuitte hij op een verzamelaar uit Nederland die zijn hele collectie wegdeed. Daar zat een ongeopend pakje kaarten bij uit de jaren negentig: 200 euro. „Ik twijfelde nog: zal ik ’m kopen?” Bruynen ging overstag en liet het pakje drie jaar lang ongeopend liggen in zijn kast. Dat gebeurt veel, want ook dan stijgen ze in waarde: een ongeopend pakje uit de jaren negentig, waar vind je dat nog?

Popster Justin Bieber toonde zijn indrukwekkende Pokémon-verzameling op Instagram

Intussen kregen ook de grote (millennial-)wereldsterren interesse in Pokémon. Ook zíj waren nostalgische twintigers met geld, op zoek naar een investering. Met hun bekendheid en hun marketingmachines dreven ze de prijs van Pokémon de laatste twee jaar flink op. Popster Justin Bieber toonde zijn indrukwekkende kaartenverzameling aan de muur op Instagram, YouTuber Enzo Knol (2 miljoen abonnees) opent tijdens een livestream Pokémon-pakjes uit de jaren negentig ter waarde van duizenden euro’s, in de hoop dat dé kaart erin zit. YouTuber Logan Paul (23 miljoen abonnees) verscheen tijdens een bokswedstrijd met een zeldzame kaart om zijn nek, een schaduwloze Charizard in perfecte staat ter waarde van – volgens hem – één miljoen dollar.

Er zijn er 27 van gevonden in de wereld, zegt Yves Bruynen. En één ervan, die heeft hij. Die zit in het zwarte koffertje.

Perfectie, daar gaat het om

Yves Bruynen pakt het koffertje met twee handen beet en klikt het open. Drie zeldzame kaarten liggen in plastic hoesjes naast elkaar, met in het midden de glanzende Charizard-kaart. Voorzichtig tilt hij ’m met twee vingers eruit en wijst naar het stempel in de rechter benedenhoek. „Kijk, ‘First Edition’. Dat is het belangrijkste van allemaal.” Met zijn vinger gaat hij langs de hoekjes – „perfect rond”. Hij wijst naast de omlijsting van het figuurtje – „perfect in het midden” – en draait de kaart om: „perfect blauw”. Perfectie, daar gaat het om. Talloze kinderen hebben precies zo’n Charizard ooit in handen gehad of in hun zak gestoken. En dan zijn ze nu waardeloos: elk krasje is er één te veel.

Zijn Charizard, dé kaart, vond Yves Bruynen twee jaar geleden nadat hij had besloten het gekochte pakje te openen. Dat was op een avond na het eten, zoals hij vaker als „ultieme ontspanning” in de luie stoel wat pakjes opentrekt. Hij pakte ’m eruit zoals een echte Pokémon-verzamelaar: de bovenste kaarten voorzichtig afleggend en nieuwsgierig loerend naar de derde van onderen – in de first editions altijd de meest waardevolle. En daar was-ie.

Deze zeldzame kaart is zo’n half miljoen euro waard. Foto Folkert Koelewijn

Hoe dat voelde? Bruynen lacht: „Ik weet niet of je ooit de lotto hebt gewonnen?”

Met trillende handen deed hij de kaart direct in een plastic hoesje. „Ik heb ’m hooguit twee tellen aangeraakt.” Daarna stuurde Bruynen de kaart naar een rating-bedrijf in Amerika dat met lampen, lasers en röntenapparatuur bekijkt in welke staat de kaart is. Bedrijven als PSA en Beckett doen zoiets al jaren met voetbal- en baseballkaarten, handtekeningen en ook Pokémon. Perfecte uitgelijnde kaarten zonder printlijnen of krasjes krijgen een ‘10’. Maar dat komt bijna nooit voor, want de drukmachines van Pokémon waren in de jaren negentig niet zo secuur. „Die waren nogal bruut afgesteld.”

Begin dit jaar kreeg Yves Bruynen bericht van PSA: zijn kaart kreeg wél een 10. „Bingo!” Inmiddels heeft hij twee biedingen gehad, waaronder van een Canadees bedrijf dat de kaart wil ‘tokenizen’: verdelen in honderden stukjes die je dan als ‘aandeel’ kunt kopen. Een vergelijkbare kaart, weet hij, was laatst op eBay voor 499.000 dollar verkocht.

Is hij niet bang dat juist deze kaart gestolen wordt? „Ik heb getwijfeld om het openbaar te maken, mensen doen inbraken voor minder, ook al ligt de kaart niet hier.” Bij de bank kennen ze hem inmiddels als ‘de Pokémonman’. Komt hij weer, met z’n koffertje. Haast om de kaart te verkopen heeft-ie niet. De kaart levert goede publiciteit op voor de winkel. En wachten drijft de prijs op. Bruynen wil namelijk een miljoen voor zijn Charizard. En hij weet: over een paar maanden kan de kaart het dubbele waard zijn.