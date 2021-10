Staatsbedrijf Libanon kan hele weekend geen stroom opwekken door tekorten

In Libanon is dit weekend geen centraal opgewekte elektriciteit door de noodgedwongen sluiting van de twee grootste centrales van het staatsbedrijf Électricité de Liban. EDL maakte zaterdagmiddag bekend dat een van de twee faciliteiten, Zahrani, was gestopt omdat geen brandstof kan worden ingekocht. Op vrijdag was de centrale Deir Ammar al uitgevallen. Tegen persbureau Reuters bevestigde een regeringsfunctionaris de „complete storing”, om daaraan toe te voegen dat het onwaarschijnlijks is „dat voor maandag al weer stroom kan worden geleverd”.

Het uitvallen van de door de staat opgewekte stroom is een teken aan de wand van de economische vrije val waar Libanon in verkeert. Door de huidige hyperinflatie is de waarde van het Libanese pond ver gedaald. Het land kan geen brandstof meer inkopen voor de staatscentrales.

Eigen generatoren

Het was al lange tijd ernstig gesteld met de stroomvoorziening uit het staatsbedrijf: dat leverde in de afgelopen periode slechts enkele uren elektriciteit per dag. Veel huishoudens maken gebruik van particuliere generatoren - maar burgers moeten daarvoor dus zelf dure brandstof kopen, wat niet iedereen zich kan veroorloven.

EDL gaat dit weekend wellicht de oliereserves voor het leger aanspreken om toch tijdelijk weer stroom op te wekken, maar het is niet duidelijk wanneer dat in werking kan worden gesteld. De lokale krant L’Orient le Jour schrijft dat het staatsbedrijf al eerder had gewaarschuwd voor een ‘black-out’ op het overheidsnetwerk. Libanon zoekt nu contacten met omliggende landen voor hulp, en uit Irak zou voor de korte termijn brandstof kunnen worden geïmporteerd. Iran zegde eerder toe brandstoffen te willen sturen als onderdeel van een bilaterale overeenkomst.