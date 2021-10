Schimpen, zuigen, opblazen: hoe de Haagse debatcultuur in verval raakte

De week werd passend afgesloten: bij informateur Wouter Koolmees (Johan Remkes was er niet) meldden zich vrijdagochtend vooral oude bekenden.

Er was „geen beeld- of persmoment voorzien”, stond in de aankondiging, en dat begreep je wel: op dit beeld zat de nieuwe coalitie niet te wachten.

Want van de vijf mensen aan tafel – een informateur en de onderhandelingssecondanten van VVD, D66, CDA en CU – waren er vier de afgelopen jaren vaste gast op het zo gehekelde coalitieoverleg van Rutte III: Koolmees (D66), de toenmalige fractievoorzitters Rob Jetten (D66) en Pieter Heerma (CDA) en vicepremier Carola Schouten (ChristenUnie).

Samen aan het werk voor een nieuwe coalitie die ditzelfde coalitieoverleg moet afschaffen.

Je kon er de scepsis over de gehoopte ‘nieuwe bestuurscultuur’ verder mee voeden. Logisch. Maar ook een versimpeling: er bestaat bij deze vier partijen wel degelijk reële behoefte om het politieke debat van de Haagse binnenwereld te verplaatsen naar de nationale vergaderzaal.

In de hoop dat ruimte voor inhoudelijke keuzes de belangstelling van de Kamer verandert, en de bekende aandachttrekkerij vermindert.

Of dit slaagt weet niemand – Haagse gewoonten zijn hardnekkig. Bovendien is het voornemen paradoxaal: uitgerekend politici die na de verkiezingen het voorbeeld van Pieter Omtzigt (ex-CDA) volgen en een nieuwe bestuurscultuur eisen, reduceren debatten vaak tot wedstrijdjes in wantrouwen en verontwaardiging.

Dit verschijnsel bestaat natuurlijk allang, maar de gewenning hieraan verklaart ook de stilzwijgende acceptatie dat de Haagse debatcultuur steeds verder verhardt, trivialiseert en escaleert.

En de vraag is wel of een nieuwe bestuurscultuur in zo’n klimaat veel zin heeft.

Wie de Haagse geschiedenis kent weet dat politici en partijen wonderlijk goed in veranderen zijn. De SP had de eerste decennia van haar bestaan een heimelijke partijcultuur, nu zijn de partijraden al jaren openbaar. Geert Wilders was tijden VVD-politicus voordat hij de PVV oprichtte. Het Denk van Farid Azarkan heeft zijn stijl sinds het vertrek van Selcuk Öztürk drastisch veranderd. BBB-leider Caroline van der Plas was tot in 2018 CDA-lid. Et cetera.

Zo bezien was het wel bijzonder dat talrijke Kamerfracties deze week in het formatiedebat – over voortzetting van de VVD-D66-CDA-CU-samenwerking – vasthielden aan het beeld van een onveranderlijke coalitie, die de bestuurscultuur onmogelijk kan vernieuwen.

Meestal verwezen ze naar de Toeslagenaffaire: fracties vinden dat een kabinet dat aftrad om die affaire, en moeite houdt getroffen ouders financieel te compenseren, nooit in nieuwe samenstelling mag terugkeren.

Het heeft immers „schandalig gefaald”, zei Azarkan. Vooral voor de ouders, meende Lilian Marijnissen (SP), is het „verschrikkelijk [...] dat dit kabinet een doorstart wil maken”. Wilders (PVV) laakte dat „diezelfde bende, diezelfde club, diezelfde mensen die verantwoordelijk zijn voor al die ellende van de toeslagenaffaire [...], nu gewoon doorgaan”.

Succesvol wisten zij zo de indruk te wekken dat de affaire vooral aan Rutte III te wijten is. Maar één blik op de inhoudsopgave van het rapport van de Kamercommissie over het schandaal leert dat de voorgeschiedenis ervan in 2005 begon, waarmee alle kabinetten sinds Balkenende II (2003-2006) een deel van de blaam treffen.

En je dacht ook: waarom proberen partijen die een nieuwe bestuurscultuur zeggen te willen deze al af te breken nog voordat onderhandelaars haar op papier hebben gezet?

Je kon nog aannemen dat hun houding mede een reactie was op de ongeloofwaardige nadruk die informateur Remkes en de onderhandelaars – vooral Mark Rutte – vorige week legden op het ‘nieuwe’ van deze coalitie.

Maar het geheel illustreerde vooral hoe weinig er van de open Haagse debatcultuur over is. Debatteren is primair een manier geworden om opponenten (of jezelf) te definiëren: bedenk een beschadigend label voor de ander, of een slim label voor jezelf, en pas dan boek je politieke vooruitgang.

Ook Remkes, als informateur ingehuurd door de Kamer zelf, mocht het deze week ervaren. Hij kwam de Kamer inlichten over zijn bemiddelende werk, waarbij de afspraak is dat er niet met hem wordt gedebatteerd – hij werkt immers in opdracht van de Kamer.

Toch sprak Van der Plas (BBB) hem streng toe omdat hij haar niet had uitgenodigd voor een gesprek. Remkes wees erop dat ze tegen zijn benoeming had gestemd. Maar Van der Plas vond het „typisch oude bestuurscultuur” dat hij haar niet had gehoord.

Zo verbastert de betekenis van het begrip bestuurscultuur steeds verder: Kamerleden politiseren er nu ook een informateur mee.

Het laat zien dat Den Haag in feite op weg is een trend te omarmen die haaks staat op welke bestuurscultuur dan ook: de politisering van alles.

Want wie elk thema politiseert plaatst het belang van de politicus, en het belang van politieke strijd, ook boven het belang van de burger. Dan krijgt een land steeds méér politiek, maar steeds minder politiek waar het belang bij heeft.

Het verklaarde ook waarom in datzelfde debat Azarkan, op zich een slim Kamerlid, zich verlaagde tot vragen aan Sigrid Kaag over de online aankoop van kussens in de pauze van een formatieoverleg. Het niveau kan altijd lager. En Wilders opende voor de zoveelste keer in korte tijd de aanval op Kaag, die het moeilijk had omdat ze excuses moest maken voor de borrelpraat van D66-spinners over Remkes. De PVV-voorman noemde haar „de liberale gifpeil van politiek Den Haag”, „de prima donna van de Haagse heksenketel”, „onbetrouwbaar”, en zo ging dat maar door. Het niveau kan altijd laag-bij-de-grondser.

Zo trivialiseert en escaleert de debatcultuur steeds verder zonder dat het veel aandacht krijgt: de gewenning aan Wilders’ stijl is er mede debet aan. Intussen nemen vooral nieuwe Kamerleden uit andere partijen delen van zijn aanpak gretig over.

Hij en Rutte zijn beiden kinderen van Bolkesteins debataanpak: het scherpe debat als techniek, als spel, als manier om de hardheid van opponenten te testen en de kiezer te plezieren. Na afloop slaan ze elkaar op de schouder.

Maar nu bedreigingen een steeds grotere rol spelen in levens van politici – en de toenemende ernst van deze bedreigingen nog buiten de openbaarheid blijft – leggen nieuwe Kamerleden ook een verband met diezelfde debatcultuur.

Het is lastig terrein: vaak is zware kritiek in de Kamer niet bewijsbaar te linken aan bedreigingen, al dan niet op sociale media. Maar als je de berichtjes over alle bedreigingen aan het adres van politici als Kaag, Rutte, Hugo de Jonge, Wilders en Thierry Baudet op een rijtje zet, kun je ook denken dat die steeds verder escalerende debatcultuur onmogelijk zal helpen.

De keuze om vrijdag – en ook komende maandag – te onderhandelen met de vier secondanten was een bescheiden blijk van vooruitgang in de formatie. Dit zijn, net als Koolmees, altijd mensen geweest die tot zaken willen komen.

Het vergroot vermoedelijk de kans op een regeerakkoord waarin vooral politieke doelstellingen staan, zodat de uitvoering in overleg met de Kamer wordt bepaald. Een werkelijk open bestuurscultuur – het zou een enorme winst zijn.

Maar mocht het echt zover komen, dan onderstreept dit ook het belang dat de Kamer zichzelf afvraagt hoe deze open bestuurscultuur zich verhoudt tot haar debatcultuur – en zo ook de eigen tekortkomingen eens onder ogen komt.

