Oppositie wint Tsjechische verkiezingen van populistische premier Babis

De Tsjechische premier Andrej Babis en zijn populistische ANO-partij hebben nipt de parlementsverkiezingen verloren van het centrum-rechtse Spolu (Samen). Oppositiepartijen die zich al voor de verkiezingen in Tsjechië verenigd hadden, kunnen samen een coalitie vormen, met Petr Fiala als beoogd premier. Daarvoor hebben ze echter wel de medewerking nodig van de Babis-gezinde president Milos Zeman.

Tegen de verwachtingen in leverden de verkiezingen, die op vrijdag en zaterdag werden gehouden, Babis geen nieuw mandaat op. De opkomst was 65,4 procent en daarmee hoger dan de vorige verkiezigen. Toen bijna alle stemmen geteld waren, stond zijn partij op 27,1 procent, tegenover 27,8 procent voor Spolu, dat bestaat uit drie conservatieve partijen. Voorafgaand aan de verkiezingen had dit blok al aangegeven onder geen beding met Babis te willen samenwerken, maar wel met de centrum-linkse coalitie onder leiding van de linkse Piratenpartij (15,6 procent). De oppositie heeft op basis van deze uitslag 108 van de 200 zetels in het parlement.

Vanwege de Tsjechische kiesdrempel (minimaal 5 procent) lijken er de komende vier jaar maar vier fracties in het parlement te zitten. De communistische partij en de sociaal-democraten, die Babis voorheen steunden, verdwenen van het toneel. Daarom kan eenvoudig zonder Babis een meerderheid verzameld worden. „We hebben de kans gekregen om onderdeel te blijven van democratisch Europa”, zei universiteitsprofessor Fiala (57) op de uitslagenavond.

De Tsjechische verkiezingsuitslag is niet alleen essentieel voor de toekomst van dit Midden-Europese land zelf, maar is ook een belangrijke opsteker voor oppositiepartijen in Hongarije, Slovenië en Polen, waar anti-Europese populisten aan de macht zijn. De uitkomst bewijst dat samenwerking tegen de macht werkt, zoals een eerder succes in Slowakije ook al liet zien.

De vraag is wel wat de voormalige oppositiepartijen bindt, behalve hun afkeer van Babis en hun belofte van „verandering”, en of zij een stabiele coalitie kunnen vormen. Babis (67) was populair om de verhoging van de pensioenen en lerarensalarissen, maar lag onder vuur vanwege het hoge percentage slachtoffers van de corona-epidemie en zijn eigen belangenconflicten. Afgelopen week kwam hij negatief in het nieuws toen de Pandora Papers onthulden dat hij via brievenbusfirma’s een Franse villa had aangeschaft. Babis, die miljardair werd met het voormalige staatsbedrijf Agrofert, wordt beticht van zelfverrijking met Europese subsidies. Zijn belofte om in Tsjechië corruptie te bestrijden, maakte hij tijdens zijn premierschap nooit waar.

Om daadwerkelijk een coalitie te formeren, hebben de centrum-rechtse politici van Spolu en de linkse club onder leiding van de Piratenpartij een mandaat nodig van de Tsjechische president Zeman, die een formateur mag aanwijzen. Voor de verkiezingen gaf Zeman aan deze taak sowieso aan Babis toe te willen bedelen, ook als die alleen een minderheidscoalitie kon formeren. De werkelijke uitslag maakt regeren voor Babis echter vrijwel onmogelijk.

Babis feliciteerde zaterdagavond zijn tegenstanders, maar zei ook: „Als de president mij vraagt een regering te formeren, sta ik open voor onderhandelingen.”