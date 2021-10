OM sluit in het geheim overeenkomst met twee voormalig topaanklagers over relatie

Het Openbaar Ministerie is met voormalig procureur-generaal Marc van Nimwegen en hoofdofficier van justitie Marianne Bloos tot een geheime overeenkomst gekomen om alle onderlinge juridische procedures die liepen te staken. De twee topaanklagers werden twee jaar geleden ontslagen door het OM nadat de zogeheten onderzoekscommissie-Fokkens had geconcludeerd dat ze jarenlang hadden gelogen over hun wederzijdse intieme relatie.

De commissie werd voorjaar 2018 door het OM ingesteld na publicaties in NRC over een geheime relatie die Van Nimwegen onderhield met Marianne Bloos, die hij in 2011 had benoemd tot hoofdofficier van justitie van het functioneel parket. Een jaar later oordeelde de commissie-Fokkens dat het bij de OM-leiding „ontbrak aan ethisch leiderschap”.

Begin dit jaar oordeelde de rechtbank Den Haag dat de twee ontslagen magistraten recht hebben op een schadevergoeding omdat er in het onderzoek naar hen procedurele fouten zijn gemaakt. De rechtbank is van mening dat de commissie-Fokkens „door de manier waarop het rapport tot stand is gekomen onrechtmatig heeft gehandeld tegenover eiser”.

Weerwoord

De commissie had volgens de rechtbank Van Nimwegen ruimere gelegenheid moeten bieden tot weerwoord op de bevindingen. Dit is niet met de vereiste zorgvuldigheid gebeurd en daarom onrechtmatig, stelt zij. De commissie had het weerwoord beperkt omdat Van Nimwegen weigerde vertrouwelijk met stukken om te gaan.

Het college van procureurs-generaal zegt naar aanleiding van het Haagse vonnis „in overleg te zijn getreden” met Van Nimwegen en Bloos. „Partijen hebben in dit overleg onder andere besloten alle procedures te beëindigen en zich op de toekomst te richten”. Van Nimwegen voerde ook procedures tegen de drie leden van de commissie Fokkens. Ook die rechtszaken worden gestopt.

Het OM wil niet zeggen of er schadevergoeding is betaald aan de ontslagen aanklagers. Bloos laat weten „geen enkele vraag te willen beantwoorden” over de kwestie. De voormalige hoofdofficier van justitie is sinds juni in dienst van advocatenkantoor Houthoff. Ze assisteert in strafzaken en toezicht- en handhavingszaken en bij interne en externe onderzoeken.

Bloos richt zich volgens het kantoor op „commercieel en politiek gevoelige zaken”. Bloos is ook benoemd tot geassocieerd lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Van Nimwegen was niet voor commentaar bereikbaar.