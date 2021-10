Nee, een kind krijgen is niet vanzelfsprekend

Podcastmaker Malou van der Starre is single, midden dertig en heeft een kinderwens. Ze besluit op zoek te gaan naar een zaaddonor. Vanaf het moment dat ze haar behandeling begint, neemt ze elke afspraak haar opnameapparaat mee. Dat maakt van Eitje een intieme luisterervaring: als luisteraar beleef je alles mee wat in de behandelkamer gebeurt.

Tussendoor praat Van der Starre met vrienden en bekenden over de vanzelfsprekendheid waarmee vaak over het krijgen van kinderen wordt gesproken. Terwijl ze het traject doorloopt, blijkt op pijnlijke wijze hoe onterecht die vanzelfsprekendheid is: keer op keer moet ze teleurstellingen verwerken. De openheid van Van der Starre maakt Eitje indringend, maar zorgt ook voor lucht in het bespreken van het onderwerp.

Kinderwens 5 afleveringen van 40 min. NTR/ NPO Radio 1